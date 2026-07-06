امباپه نوشت: «شما نماینده پاراگوئه نیستید؛ کشوری که در تمام طول این رقابت‌ها، سرشار از شور، تعهد و شرافت بود. به‌دلیل بی‌مسئولیتی و نژادپرستی آشکار شما، اکنون تمام جهان مسیر درخشان و تلاش تاریخی بازیکنان پاراگوئه در این جام جهانی را به فراموشی سپرده و به جای آن، تنها تصویر زنی نالایق را به یاد دارد که بدترین چهره ممکن را از کشورش به نمایش گذاشته است.»

فوق‌ستاره فرانسوی همچنین نوشت: «من هرگز به افرادی مانند او اجازه نخواهم داد نفرت و نژادپرستی خود را در سراسر جهان گسترش دهند.»

سناتور پاراگوئه‌ای پس از حذف پاراگوئه از جام جهانی با شکست مقابل فرانسه، در شبکه‌های اجتماعی به کیلیان امباپه حمله کرده و او را هدف توهین‌های نژادپرستانه قرار داده بود.