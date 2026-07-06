هم‌زمان با ادامه مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد هر رهبر جمهوری اسلامی که در آینده برای آسیب رساندن به اسرائیل تلاش کند، با سرنوشتی مشابه او روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تایمز اسرائیل، او گفت دیکتاتور پیشین ایران «از سوی اسرائیل ترور شد، زیرا طرح نابودی اسرائیل را آغاز کرده و رهبری آن را بر عهده داشت».

کاتز ادامه داد: «قاتل ترور شد. هر رهبر [حکومت] ایران نیز که بار دیگر برای نابودی اسرائیل برنامه‌ریزی کند، ناکام خواهد ماند.»

وزیر دفاع اسرائیل افزود شعارهای شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای که خواستار انتقام‌گیری از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، شده‌اند، «مایه شرمساری است و ماهیت واقعی حکومت آیت‌الله‌ها را نشان می‌دهد».

کاتز تاکید کرد کارزار نظامی اخیر «تهدید فوری نابودی اسرائیل را از میان برد و به توانمندی‌های راهبردی ایران آسیب قابل‌توجهی وارد کرد»، اما اسرائیل همچنان در وضعیت آماده‌باش قرار دارد و «در هر زمان و در برابر هر تهدیدی آماده است بار دیگر به‌تنهایی از خود دفاع کند».