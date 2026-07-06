او همچنبین گفت «به دنبال ایده‌های جدید خواهد بود» و در عین حال به کمبود کیفیت در خط میانی اشاره کرد: «به استعدادهای جوان نیاز داریم. به بازیکنان سطح بالایی نیاز داریم که وارد فوتبال برزیل شوند.»

اظهارات آنچلوتی درحالی است که برزیل که از سال ۱۹۹۰ تاکنون سابقه نداشت پیش از مرحله یک‌چهارم نهایی از جام جهانی کنار برود، در این مسابقه هرگز نتوانست ریتم همیشگی خود را پیدا کند.

نروژ از همان آغاز بازی با اعتمادبه‌نفس ظاهر شد. سندر برگه در سه دقیقه ابتدایی گلزنی کرد، اما گل او به دلیل آفساید مردود شد. همچنین اوریان نیلند پنالتی برونو گیمارش را مهار کرد؛ انتخابی که با توجه به تجربه نه‌چندان زیاد گیمارش در زدن پنالتی، برای بسیاری از هواداران سوال‌برانگیز بود.

آنچلوتی درباره انتخاب برونو گیمارش برای زدن پنالتی گفت که این تصمیم بر اساس تحلیل آماری گرفته شده بود: «بر اساس آمار، نیمار بهترین گزینه برای زدن پنالتی بود، بعد رافینیا و سپس برونو گیمارش. بنابراین برونو را انتخاب کردیم، چون احساس کردیم بهترین پنالتی‌زن حاضر در زمین است.» نیمار و رافینیا در ترکیب اصلی برزیل حضور نداشتند.

آنچلوتی گفت: «در ابتدای بازی به نظرم تیم تحت کنترل بود و موقعیت خلق می‌کردیم. فشار آوردن بیش از حد دشوار بود، چون نروژ با نفرات زیاد دفاع می‌کرد و افزایش فشار، ریسک بالایی داشت.»

او افزود برزیل به کار خود ادامه خواهد داد و «به دنبال ایده‌های جدید خواهد بود» و در عین حال به کمبود کیفیت در خط میانی اشاره کرد.