اوپکپلاس همزمان با افت قیمت جهانی نفت، سقف تولید را افزایش داد
ائتلاف اوپکپلاس با انتشار بیانیهای اعلام کرد سقف تولید نفت را برای ماه آینده میلادی افزایش خواهد داد. این در حالی است که بهدنبال بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و بالا رفتن میزان عرضه، قیمت نفت در بازارهای جهانی سیر نزولی به خود گرفته است.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۱۴ تیر گزارش داد نمایندگان عربستان سعودی، عراق، روسیه، کویت، قزاقستان، عمان و الجزایر در این نشست مجازی حضور داشتند.
بر اساس بیانیه اوپکپلاس، اعضای این ائتلاف با افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکهای سهمیه تولید از ماه اوت موافقت کردند.
این تصمیم در ادامه افزایش سهمیه تولید در ماههای ژوئن و ژوئیه اتخاذ شده است.
هفت عضو اصلی اوپکپلاس از ماه آوریل تا ژوئیه، در مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز به سهمیه تولید خود افزودهاند.
با این حال، بخش عمده این افزایش تولید تاکنون عملی نشده است. جنگ ایران و اختلال گسترده در تردد نفتکشها از طریق تنگه هرمز، صادرات برخی از مهمترین اعضای اوپکپلاس، از جمله عربستان سعودی، کویت و عراق، را با مشکل مواجه کرد.
سازمان دریانوری تجاری بریتانیا در تازهترین گزارش خود اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان «قابل توجه» رزیابی میشود و خطر اقدام عمدی علیه کشتیها همچنان وجود دارد.
بر اساس این گزارش، تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز طی ۷۲ ساعت گذشته بدون اختلال ادامه داشت، اما هشدارهای سپاه پاسداران به کشتیها، فعالیت پهپادها، نظارت بر شناورها و اختلال در سامانههای ناوبری ماهوارهای همچنان ادامه دارد. این مرکز همچنین از تداوم خطر مینهای شناور در مسیرهای کشتیرانی خبر داد.
پیشتر نیز این سازمان از حمله افراد مسلح ناشناس به یک کشتی باری در ۳۰ مایل دریایی جنوب غربی الحدیده یمن خبر داد.
نیویورکتایمز به نقل از مقامهای ایرانی گزارش داد عبدالناصر همتی پیش از برقراری آتشبس، در نامهای به مجتبی خامنهای هشدار داده بود که با ادامه محاصره دریایی، ذخایر حیاتی غذا و دارو تا شهریور تمام میشود.
مهتاب قلیزاده، روزنامهنگار اقتصادی، گفت با وجود برقراری آتشبس، شهروندان همچنان برای تامین کالاهای حیاتی با مشکل روبهرو هستند. او معتقد است حتی در صورت رفع محاصره نیز، وضعیت بهبود نخواهد یافت.
ائتلاف اوپکپلاس با انتشار بیانیهای اعلام کرد سقف تولید نفت را برای ماه آینده میلادی افزایش خواهد داد. این در حالی است که بهدنبال بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و بالا رفتن میزان عرضه، قیمت نفت در بازارهای جهانی سیر نزولی به خود گرفته است.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۱۴ تیر گزارش داد نمایندگان عربستان سعودی، عراق، روسیه، کویت، قزاقستان، عمان و الجزایر در این نشست مجازی حضور داشتند.
بر اساس بیانیه اوپکپلاس، اعضای این ائتلاف با افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکهای سهمیه تولید از ماه اوت موافقت کردند.
این تصمیم در ادامه افزایش سهمیه تولید در ماههای ژوئن و ژوئیه اتخاذ شده است.
هفت عضو اصلی اوپکپلاس از ماه آوریل تا ژوئیه، در مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز به سهمیه تولید خود افزودهاند.
با این حال، بخش عمده این افزایش تولید تاکنون عملی نشده است. جنگ ایران و اختلال گسترده در تردد نفتکشها از طریق تنگه هرمز، صادرات برخی از مهمترین اعضای اوپکپلاس، از جمله عربستان سعودی، کویت و عراق، را با مشکل مواجه کرد.
اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.
ائتلاف اوپکپلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر میگیرد.
رویترز چهارم تیر خبر داد در صورتی که اوپک با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار میدهد.
عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یکی از پنج عضو بنیانگذار این سازمان است. اوپک سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسیس شد.
روزنامه اکیپ فرانسه در یادداشتی تحلیلی به بازی جنجالی و نفسگیر تیم ملی فرانسه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی مقابل پاراگوئه پرداخته است. این مسابقه که با پیروزی ۱ بر صفر خروسها به پایان رسید، از سوی اکیپ به عنوان یک «جنگ تمامعیار که نباید به کودکان نشان داد» توصیف شده است.
نبردی آمیخته با تحریکات شدید حریف و اشتباهات فاحش داوری که صعود فرانسویها را با دشواری بسیاری همراه کرد.
به گزارش اکیپ، شاگردان دشان در این دیدار با یک «اتوبوس دفاعی» و سیمخاردار محکم از سوی پاراگوئه مواجه شدند. بازیکنان آمریکای جنوبی با تکیه بر فرهنگ دفاعی خشن، جنگهای روانی و خطاهای پنهان از چشم داور، ارتباط خط حمله آتشین فرانسه شامل امباپه، اولیسه و دمبله را قطع کرده بودند.
اکیپ به شدت از عملکرد ایلگیز تانتاشف، داور ازبکستانی بازی، انتقاد کرده و او را به «کوری مطلق در برابر خطاهای وحشتناک پاراگوئه» متهم ساخته است؛ داوری که به باور اکیپ، کیفیت لازم برای قضاوت در این سطح را نداشت و نقشی مخرب در جریان بازی ایفا کرد.
در شرایطی که بازی در نیمه دوم با خستگی، بیدقتی تکنیکی هنرمندان فرانسه و چاشنی اضطراب دنبال میشد، ورود دزیره دوئه به زمین همهچیز را تغییر داد. اکیپ مینویسد که در این شب خفهکننده، جرقه امید توسط بازیکن تعویضی روشن شد.
او ابتدا با یک حرکت خشن متوقف شد که داور نادیده گرفت، اما در دقیقه ۷۰ سرانجام سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) به داد فرانسویها رسید و داور را مجبور کرد خطای پنالتی روی دوئه را اعلام کند. کیلیان امباپه با خونسردی این پنالتی را تبدیل به گل کرد تا هفتمین گل خود در این جام و تکگل نجاتبخش تیمش را به ثمر برساند.
با این پیروزی سخت، فرانسه راهی مرحله یکچهارم نهایی شد تا روز پنجشنبه در بوستون به مصاف مراکش برود؛ دیداری که تکرار نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ خواهد بود. اکیپ در پایان خاطرنشان میکند که هرچند این بازی زیبا نبود، اما برای تداوم مسیر قهرمانی، گاهی ستارهها باید آستینها را بالا بزنند و در چنین نبردهای چرکی به پیروزی برسند.
این روزنامه فضای فیلادلفیا ۲۰۲۶ را با بازی تاریخی مقابل پاراگوئه در لانس ۱۹۹۸ مقایسه کرده است.