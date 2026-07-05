ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، گفت منطقه قلعه شقیف مملو از زیرساختهای حزبالله است که با حمایت مالی و هدایت جمهوری اسلامی برای تهدید شهرکهای شمال اسرائیل ایجاد شدهاند و اکنون نیروهای اسرائیلی بر این مواضع تسلط دارند.
او همچنین گفت ارتش لبنان باید به تعهدات خود بر اساس توافق میان دو طرف عمل و منطقه را از نیروهای حزبالله پاکسازی کند.
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت حزبالله بهشدت تضعیف شده و در همه رویاروییهای خود با نیروهای اسرائیل شکست خورده است.
ائتلاف اوپکپلاس با انتشار بیانیهای اعلام کرد سقف تولید نفت را برای ماه آینده میلادی افزایش خواهد داد. این در حالی است که بهدنبال بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و بالا رفتن میزان عرضه، قیمت نفت در بازارهای جهانی سیر نزولی به خود گرفته است.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۱۴ تیر گزارش داد نمایندگان عربستان سعودی، عراق، روسیه، کویت، قزاقستان، عمان و الجزایر در این نشست مجازی حضور داشتند.
بر اساس بیانیه اوپکپلاس، اعضای این ائتلاف با افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکهای سهمیه تولید از ماه اوت موافقت کردند.
این تصمیم در ادامه افزایش سهمیه تولید در ماههای ژوئن و ژوئیه اتخاذ شده است.
هفت عضو اصلی اوپکپلاس از ماه آوریل تا ژوئیه، در مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز به سهمیه تولید خود افزودهاند.
با این حال، بخش عمده این افزایش تولید تاکنون عملی نشده است. جنگ ایران و اختلال گسترده در تردد نفتکشها از طریق تنگه هرمز، صادرات برخی از مهمترین اعضای اوپکپلاس، از جمله عربستان سعودی، کویت و عراق، را با مشکل مواجه کرد.
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سازمان دریانوری تجاری بریتانیا در تازهترین گزارش خود اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز همچنان «قابل توجه» رزیابی میشود و خطر اقدام عمدی علیه کشتیها همچنان وجود دارد.
بر اساس این گزارش، تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز طی ۷۲ ساعت گذشته بدون اختلال ادامه داشت، اما هشدارهای سپاه پاسداران به کشتیها، فعالیت پهپادها، نظارت بر شناورها و اختلال در سامانههای ناوبری ماهوارهای همچنان ادامه دارد. این مرکز همچنین از تداوم خطر مینهای شناور در مسیرهای کشتیرانی خبر داد.
پیشتر نیز این سازمان از حمله افراد مسلح ناشناس به یک کشتی باری در ۳۰ مایل دریایی جنوب غربی الحدیده یمن خبر داد.
العربیه به نقل از کمیسیون مبارزه با فساد عراق نوشت: «نزدیک به نیمی از متهمان پرونده اخیر فساد مقامات را که به خارج از کشور گریخته بودند، بازگردانده شدند.»
به گزارش العربیه، حسن الکردی، وزیر ارتباطات عراق، به همراه برادرش، با نیم میلیارد دلار به فرانسه گریخته است.
این رسانه همچنین نوشته است در بازگرداندن تعدادی از متهمان، با برخی کشورها مشکل وجود دارد.
از هفته گذشته، عملیات گسترده ضد فساد در عراق، با نام ««عملیات سپیدهدم»، به بازداشت شماری از مقامهای سیاسی و دولتی این کشور و ضبط میلیونها دلار و طلا منجر شده است.
نیویورکتایمز به نقل از مقامهای ایرانی گزارش داد عبدالناصر همتی پیش از برقراری آتشبس، در نامهای به مجتبی خامنهای هشدار داده بود که با ادامه محاصره دریایی، ذخایر حیاتی غذا و دارو تا شهریور تمام میشود.
مهتاب قلیزاده، روزنامهنگار اقتصادی، گفت با وجود برقراری آتشبس، شهروندان همچنان برای تامین کالاهای حیاتی با مشکل روبهرو هستند. او معتقد است حتی در صورت رفع محاصره نیز، وضعیت بهبود نخواهد یافت.
ائتلاف اوپکپلاس با انتشار بیانیهای اعلام کرد سقف تولید نفت را برای ماه آینده میلادی افزایش خواهد داد. این در حالی است که بهدنبال بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و بالا رفتن میزان عرضه، قیمت نفت در بازارهای جهانی سیر نزولی به خود گرفته است.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۱۴ تیر گزارش داد نمایندگان عربستان سعودی، عراق، روسیه، کویت، قزاقستان، عمان و الجزایر در این نشست مجازی حضور داشتند.
بر اساس بیانیه اوپکپلاس، اعضای این ائتلاف با افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکهای سهمیه تولید از ماه اوت موافقت کردند.
این تصمیم در ادامه افزایش سهمیه تولید در ماههای ژوئن و ژوئیه اتخاذ شده است.
هفت عضو اصلی اوپکپلاس از ماه آوریل تا ژوئیه، در مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز به سهمیه تولید خود افزودهاند.
با این حال، بخش عمده این افزایش تولید تاکنون عملی نشده است. جنگ ایران و اختلال گسترده در تردد نفتکشها از طریق تنگه هرمز، صادرات برخی از مهمترین اعضای اوپکپلاس، از جمله عربستان سعودی، کویت و عراق، را با مشکل مواجه کرد.
اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.
ائتلاف اوپکپلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر میگیرد.
رویترز چهارم تیر خبر داد در صورتی که اوپک با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار میدهد.
عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یکی از پنج عضو بنیانگذار این سازمان است. اوپک سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسیس شد.
پیشتر در ۱۲ اردیبهشت، امارات متحده عربی از اوپک و اوپکپلاس خارج شده بود.
کاهش قیمتها همزمان با تلاشها برای افزایش تولید
رویترز در ادامه نوشت تولید اوپکپلاس در ماه مه به ۳۳ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ رقمی که در فوریه ۴۲ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه بود.
بر اساس این گزارش، اگرچه میزان تولید در ماه ژوئن با حمایت آمریکا از برخی اعضای اوپکپلاس و امارات برای افزایش صادرات نفت تا حدی بهبود یافت، اما همچنان پایینتر از سطح پیش از آغاز جنگ باقی مانده است.
این در حالی است که با وجود تداوم برخی اختلالات در زنجیره عرضه، قیمت جهانی نفت اکنون به سطح پیش از جنگ بازگشته است.
قیمت نفت خام برنت ۱۲ تیر به حدود ۷۲ دلار در هر بشکه کاهش یافت. این عدد در بحبوحه جنگ ایران از ۱۲۰ دلار فراتر رفته بود.
کاهش واردات نفت چین، افزایش صادرات تولیدکنندگان خارج از خاورمیانه و آزادسازی بیسابقه ذخایر راهبردی نفت با هماهنگی آژانس بینالمللی انرژی، از مهمترین عوامل افت قیمتهای جهانی عنوان شدهاند.
رویترز افزود تفاهم اخیر تهران و واشینگتن انتظارات بازار را تغییر داده است و معاملهگران بر این باورند که با اجرای این توافق، عرضه جهانی نفت بهتدریج به وضعیت عادی بازخواهد گشت.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.