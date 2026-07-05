کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود که یکشنبه ۱۴ تیر منتشر شد، به بازداشت پارسی‌پور به دلیل اعتراضش به اعدام خسرو گلسرخی و کرامت‌الله دانشیان و دستگیری غلامحسین ساعدی پیش از انقلاب بهمن ۵۷ اشاره کرد و و افزود او در سال ۱۳۶۰ نیز به دلیل در اختیار داشتن نشریات سیاسی همراه مادرش به زندان افتاد.

این تشکل در بیانیه خود اضافه کرد که پارسی‌پور طرح دو رمان «طوبی و معنای شب» و «زنان بدون مردان» را در زندان نوشت، و پس از آزادی با چاپ همین دو رمان به شهرت رسید اما انتشار زنان بدون مردان «به مذاق سرکوبگران خوش نیامد و پس از ایجاد بلوای خیابانی، نویسنده را به جرم نوشتن یک رمان روانه‌ زندان کرد.»

به نوشته این بیانیه، پارسی‌پور پس از آزادی از زندان، «بیانیه ۱۳۴ نویسنده را امضا کرد، سپس به دلیل ممنوعیت از کار در کشور خودش ناگزیر بار مهاجرت بر دوش کشید و جلای وطن کرد.»

کانون نویسندگان ایران با اشاره به اینکه پارسی‌پور «در سال‌های غربت نیز همواره جانب مخالفت با سانسور و سرکوب را واننهاد و از هر فرصتی برای بیان عقاید آزادی‌خواهانه‌ خویش استفاده کرد» تاکید کرد: «او بهای استقلال خویش از منابع قدرت را با فقر و کار سخت پرداخت کرد.»

این بیانیه می‌افزاید که این نویسنده و مترجم در طول فعالیت حرفه‌ای خود، کارنامه‌ای پربار از هفت رمان، چهار مجموعه داستان، سه کتاب جستار و اتوبیوگرافی، ۹ اثر ترجمه و شمار زیادی جستار، مقاله و داستان در نشریات داخل و خارج از ایران بر جای گذاشت. او همچنین در چند فیلم سینمایی به‌عنوان بازیگر حضور یافت که از جمله آن‌ها فیلم «زنان بدون مردان» به کارگردانی شیرین نشاط بود؛ اثری اقتباس‌شده از رمان خودش که موفق به دریافت جایزه اصلی جشنواره فیلم ونیز شد.

این کانون یادآور شد که آثار پارسی‌پور به زبان‌های مختلف ترجمه و با استقبال مخاطبان مواجه شده و برای کتاب زنان بدون مردان، نامزد دریافت جایزه بوکر شده است.

شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده، مترجم و فعال فرهنگی ایرانی، جمعه ۱۲ تیر پس از چند روز بستری بودن در بیمارستانی در حومه سان‌فرانسیسکو درگذشت.

او متولد سال ۱۳۲۴ در تهران بود و پس از فارغ‌التحصیلی از دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در اوایل دهه ۱۳۵۰، نخستین رمان خود با عنوان «سگ و زمستان بلند» را منتشر کرد.