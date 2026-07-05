محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در حاشیه مراسم تشییع علی خامنهای به خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت عاملان کشته شدن علی خامنهای «به مرگ طبیعی نخواهند مرد» و نظام از آنها انتقام خواهد گرفت.
مخبر گفت: «باور نمیکردیم روزی بر جنازه او نماز بخوانیم. این شرایط قابل تحمل نیست. قابل تصور نیست که این قاتلان آزادانه روی زمین بگردند. انتقام این خون گرفته خواهد شد.»
ائتلاف اوپکپلاس با انتشار بیانیهای اعلام کرد سقف تولید نفت را برای ماه آینده میلادی افزایش خواهد داد. این در حالی است که بهدنبال بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و بالا رفتن میزان عرضه، قیمت نفت در بازارهای جهانی سیر نزولی به خود گرفته است.
خبرگزاری رویترز یکشنبه ۱۴ تیر گزارش داد نمایندگان عربستان سعودی، عراق، روسیه، کویت، قزاقستان، عمان و الجزایر در این نشست مجازی حضور داشتند.
بر اساس بیانیه اوپکپلاس، اعضای این ائتلاف با افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکهای سهمیه تولید از ماه اوت موافقت کردند.
این تصمیم در ادامه افزایش سهمیه تولید در ماههای ژوئن و ژوئیه اتخاذ شده است.
هفت عضو اصلی اوپکپلاس از ماه آوریل تا ژوئیه، در مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز به سهمیه تولید خود افزودهاند.
با این حال، بخش عمده این افزایش تولید تاکنون عملی نشده است. جنگ ایران و اختلال گسترده در تردد نفتکشها از طریق تنگه هرمز، صادرات برخی از مهمترین اعضای اوپکپلاس، از جمله عربستان سعودی، کویت و عراق، را با مشکل مواجه کرد.
اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.
ائتلاف اوپکپلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر میگیرد.
رویترز چهارم تیر خبر داد در صورتی که اوپک با افزایش قابل توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار میدهد.
عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یکی از پنج عضو بنیانگذار این سازمان است. اوپک سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسیس شد.
پیشتر در ۱۲ اردیبهشت، امارات متحده عربی از اوپک و اوپکپلاس خارج شده بود.
کاهش قیمتها همزمان با تلاشها برای افزایش تولید
رویترز در ادامه نوشت تولید اوپکپلاس در ماه مه به ۳۳ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ رقمی که در فوریه ۴۲ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه بود.
بر اساس این گزارش، اگرچه میزان تولید در ماه ژوئن با حمایت آمریکا از برخی اعضای اوپکپلاس و امارات برای افزایش صادرات نفت تا حدی بهبود یافت، اما همچنان پایینتر از سطح پیش از آغاز جنگ باقی مانده است.
این در حالی است که با وجود تداوم برخی اختلالات در زنجیره عرضه، قیمت جهانی نفت اکنون به سطح پیش از جنگ بازگشته است.
قیمت نفت خام برنت ۱۲ تیر به حدود ۷۲ دلار در هر بشکه کاهش یافت. این عدد در بحبوحه جنگ ایران از ۱۲۰ دلار فراتر رفته بود.
کاهش واردات نفت چین، افزایش صادرات تولیدکنندگان خارج از خاورمیانه و آزادسازی بیسابقه ذخایر راهبردی نفت با هماهنگی آژانس بینالمللی انرژی، از مهمترین عوامل افت قیمتهای جهانی عنوان شدهاند.
رویترز افزود تفاهم اخیر تهران و واشینگتن انتظارات بازار را تغییر داده است و معاملهگران بر این باورند که با اجرای این توافق، عرضه جهانی نفت بهتدریج به وضعیت عادی بازخواهد گشت.
آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.
روزنامه اکیپ فرانسه در یادداشتی تحلیلی به بازی جنجالی و نفسگیر تیم ملی فرانسه در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی مقابل پاراگوئه پرداخته است. این مسابقه که با پیروزی ۱ بر صفر خروسها به پایان رسید، از سوی اکیپ به عنوان یک «جنگ تمامعیار که نباید به کودکان نشان داد» توصیف شده است.
نبردی آمیخته با تحریکات شدید حریف و اشتباهات فاحش داوری که صعود فرانسویها را با دشواری بسیاری همراه کرد.
به گزارش اکیپ، شاگردان دشان در این دیدار با یک «اتوبوس دفاعی» و سیمخاردار محکم از سوی پاراگوئه مواجه شدند. بازیکنان آمریکای جنوبی با تکیه بر فرهنگ دفاعی خشن، جنگهای روانی و خطاهای پنهان از چشم داور، ارتباط خط حمله آتشین فرانسه شامل امباپه، اولیسه و دمبله را قطع کرده بودند.
اکیپ به شدت از عملکرد ایلگیز تانتاشف، داور ازبکستانی بازی، انتقاد کرده و او را به «کوری مطلق در برابر خطاهای وحشتناک پاراگوئه» متهم ساخته است؛ داوری که به باور اکیپ، کیفیت لازم برای قضاوت در این سطح را نداشت و نقشی مخرب در جریان بازی ایفا کرد.
در شرایطی که بازی در نیمه دوم با خستگی، بیدقتی تکنیکی هنرمندان فرانسه و چاشنی اضطراب دنبال میشد، ورود دزیره دوئه به زمین همهچیز را تغییر داد. اکیپ مینویسد که در این شب خفهکننده، جرقه امید توسط بازیکن تعویضی روشن شد.
او ابتدا با یک حرکت خشن متوقف شد که داور نادیده گرفت، اما در دقیقه ۷۰ سرانجام سیستم کمکداور ویدئویی (VAR) به داد فرانسویها رسید و داور را مجبور کرد خطای پنالتی روی دوئه را اعلام کند. کیلیان امباپه با خونسردی این پنالتی را تبدیل به گل کرد تا هفتمین گل خود در این جام و تکگل نجاتبخش تیمش را به ثمر برساند.
با این پیروزی سخت، فرانسه راهی مرحله یکچهارم نهایی شد تا روز پنجشنبه در بوستون به مصاف مراکش برود؛ دیداری که تکرار نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۲ خواهد بود. اکیپ در پایان خاطرنشان میکند که هرچند این بازی زیبا نبود، اما برای تداوم مسیر قهرمانی، گاهی ستارهها باید آستینها را بالا بزنند و در چنین نبردهای چرکی به پیروزی برسند.
این روزنامه فضای فیلادلفیا ۲۰۲۶ را با بازی تاریخی مقابل پاراگوئه در لانس ۱۹۹۸ مقایسه کرده است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در حاشیه مراسم حکومتی دفن علی خامنهای و در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «چیزی جز شهادت نباید نصیب رهبر میشد.»
اژهای افزود «داغ سنگین» علی خامنهای بر دل او «فراموشنشدنی» است.
رییسقوه قضايیه همچنین گفت: «باورم نمیشد من برای خواندن نماز رهبر به اینجا بیایم.»
به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع مقابل سفارتخانههای ایالات متحده، ایرانیان در چند شهر جهان، از جمله استکهلم، مقابل این سفارتخانهها گرد هم آمدند.
تظاهرکنندگان خواهان رساندن صدای مردم ایران به جهانیان شدند و از دولتهای خود خواستند با جمهوری اسلامی معامله نکنند.
گزارش مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال
در حالی که بحران اقتصادی و گرانی معیشت، زندگی میلیونها ایرانی را تحت فشار قرار داده، حکومت با صرف هزینههای بسیار در حال برگزاری مراسم عزاداری علی خامنهای است.
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، معتقد است این مراسم بیش از آنکه کارکردی مذهبی یا اجتماعی داشته باشد، تلاشی برای نمایش تداوم و بقای جمهوری اسلامی پس از تحولات اخیر است؛ نمایشی که به گفته او، با صرف هزینههای سنگین، اختلال در زندگی روزمره مردم و افزایش فشارهای اقتصادی همراه شده و همزمان میتواند صدای منتقدان را نیز زیر سایه این فضای امنیتی کمرنگ کند.