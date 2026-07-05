خبرگزاری رویترز یک‌شنبه ۱۴ تیر گزارش داد نمایندگان عربستان سعودی، عراق، روسیه، کویت، قزاقستان، عمان و الجزایر در این نشست مجازی حضور داشتند.

بر اساس بیانیه اوپک‌پلاس، اعضای این ائتلاف با افزایش روزانه ۱۸۸ هزار بشکه‌ای سهمیه تولید از ماه اوت موافقت کردند.

این تصمیم در ادامه افزایش سهمیه تولید در ماه‌های ژوئن و ژوئیه اتخاذ شده است.

هفت عضو اصلی اوپک‌پلاس از ماه آوریل تا ژوئیه، در مجموع نزدیک به ۸۰۰ هزار بشکه در روز به سهمیه تولید خود افزوده‌اند.

با این حال، بخش عمده این افزایش تولید تاکنون عملی نشده است. جنگ ایران و اختلال گسترده در تردد نفتکش‌ها از طریق تنگه هرمز، صادرات برخی از مهم‌ترین اعضای اوپک‌پلاس، از جمله عربستان سعودی، کویت و عراق، را با مشکل مواجه کرد.

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اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.

ائتلاف اوپک‌پلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر می‌گیرد.

رویترز چهارم تیر خبر داد در صورتی که اوپک با افزایش قابل ‌توجه سهمیه تولید نفت عراق موافقت نکند، بغداد احتمال خروج از این سازمان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

عراق پس از عربستان سعودی، دومین تولیدکننده بزرگ اوپک و یکی از پنج عضو بنیان‌گذار این سازمان است. اوپک سال ۱۹۶۰ در بغداد تاسیس شد.

پیش‌تر در ۱۲ اردیبهشت، امارات متحده عربی از اوپک و اوپک‌پلاس خارج شده بود.

کاهش قیمت‌ها هم‌زمان با تلاش‌ها برای افزایش تولید

رویترز در ادامه نوشت تولید اوپک‌پلاس در ماه مه به ۳۳ میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت؛ رقمی که در فوریه ۴۲ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه بود.

بر اساس این گزارش، اگرچه میزان تولید در ماه ژوئن با حمایت آمریکا از برخی اعضای اوپک‌پلاس و امارات برای افزایش صادرات نفت تا حدی بهبود یافت، اما همچنان پایین‌تر از سطح پیش از آغاز جنگ باقی مانده است.

این در حالی است که با وجود تداوم برخی اختلالات در زنجیره عرضه، قیمت جهانی نفت اکنون به سطح پیش از جنگ بازگشته است.

قیمت نفت خام برنت ۱۲ تیر به حدود ۷۲ دلار در هر بشکه کاهش یافت. این عدد در بحبوحه جنگ ایران از ۱۲۰ دلار فراتر رفته بود.

کاهش واردات نفت چین، افزایش صادرات تولیدکنندگان خارج از خاورمیانه و آزادسازی بی‌سابقه ذخایر راهبردی نفت با هماهنگی آژانس بین‌المللی انرژی، از مهم‌ترین عوامل افت قیمت‌های جهانی عنوان شده‌اند.

رویترز افزود تفاهم اخیر تهران و واشینگتن انتظارات بازار را تغییر داده است و معامله‌گران بر این باورند که با اجرای این توافق، عرضه جهانی نفت به‌تدریج به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.