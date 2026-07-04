حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس، در مراسم «وداع» با تابوت علی خامنهای گفت کشته شدن رهبر پیشین جمهوری اسلامی موجب تحول «جامعه ایران» شده است.
حاجیبابایی گفت پس از کشته شدن علی خامنهای، بسیاری از «اختلافات»، «فتنهها» و ضعفهایی که «دشمن» دنبال میکرد، به فرصتی برای «انسجام» و «ارتقای» جامعه تبدیل شده است.
همزمان با آغاز «هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران» و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان شنبه ۱۳ تیر مقابل نمایندگیهای آمریکا تجمع میکنند.
نخستین تجمع این روز مقابل سفارت آمریکا در کانبرا، پایتخت استرالیا، برگزار شد. شرکتکنندگان در این تجمع در حمایت از گذار از جمهوری اسلامی و آزادی ایران گرد هم آمدند.
بر اساس برنامه اعلامشده، تجمعهای مشابهی در ادامه روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در میلان ایتالیا، برلین آلمان، استکهلم سوئد، لندن انگلستان، بروکسل بلژیک، پاریس فرانسه و اتاوا کانادا برگزار میشود.
همچنین قرار است ایرانیان در شهر کلگری کانادا نیز مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کنند.
رویترز به نقل از متن بیانیه نشست آتی ناتو گزارش داد رهبران این ائتلاف اعلام خواهند کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هستهای دست یابد و باید به آزادی دریانوردی در تنگه هرمز احترام بگذارد.
در این بیانیه همچنین بر تعهد اعضای ناتو به دفاع جمعی بر اساس ماده ۵ پیمان این ائتلاف تاکید شده است.
گزارش مریم رحمتی، خبرنگار ایراناینترنشنال
مراسم یکهفتهای دفن علی خامنهای بدون حضور مجتبی خامنهای و دیگر پسران رهبر پیشین جمهوری اسلامی آغاز شد. در این مراسم، نمایندگان گروههای شبهنظامی و نیابتی سپاه پاسداران و شماری از مقامهای کشورهای همسایه حضور دارند، اما هیچیک از کشورهای اروپایی نمایندهای در این مراسم ندارند.
گزارش اردوان روزبه، خبرنگار ایراناینترنشنال، از واکنش رسانههای غربی به این مراسم
یحیی رحیمصفوی، مشاور عالی و نظامی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی در مراسم «وداع» با تابوت او در مصلی تهران گفت: «جمهوری اسلامی و اسرائیل درگیر یک جنگ موجودیتی هستند و مطمئن هستم اسرائیل از بین خواهد رفت.»
رحیمصفوی افزود «مردم مبعوثشده» در برابر دشمن شکستناپذیر هستند و ما فقط باید نسبت به مسائل داخلی کشور هوشیار و مراقب باشیم.
نخستوزیر بریتانیا و رییسجمهور فرانسه در بیانیهای مشترک خواستار بازگرداندن امنیت به تنگه هرمز برای تضمین تردد ایمن کشتیهای همه کشورها شدند.
همزمان، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، تاکید کرد جمهوری اسلامی اجازه هیچگونه دخالت کشورهای غربی در تنگه هرمز را نخواهد داد.
گزارش نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال