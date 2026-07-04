همزمان با آغاز «هفته جهانی اقدام برای آزادی ایران» و در پی فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، ایرانیان در شهرهای مختلف جهان شنبه ۱۳ تیر مقابل نمایندگیهای آمریکا تجمع میکنند.
نخستین تجمع این روز مقابل سفارت آمریکا در کانبرا، پایتخت استرالیا، برگزار شد. شرکتکنندگان در این تجمع در حمایت از گذار از جمهوری اسلامی و آزادی ایران گرد هم آمدند.
بر اساس برنامه اعلامشده، تجمعهای مشابهی در ادامه روز شنبه مقابل سفارت آمریکا در میلان ایتالیا، برلین آلمان، استکهلم سوئد، لندن انگلستان، بروکسل بلژیک، پاریس فرانسه و اتاوا کانادا برگزار میشود.
همچنین قرار است ایرانیان در شهر کلگری کانادا نیز مقابل کنسولگری آمریکا تجمع کنند.