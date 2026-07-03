بر اساس گزارش خبرنامه دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، کمیته تجدیدنظر این دانشگاه حکم دو ترم محرومیت از تحصیل علیرضا جعفریآثار، سیدمحمد سیدعبودی و حسین محمدی را تایید کرد.
در این گزارش، دلیل تایید این احکام، ادامه فعالیتهای صنفی و دانشجویی این سه دانشجو عنوان شده است. آنها پیشتر نیز در کمیته بدوی به دو ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بودند.
سیدمحمد سیدعبودی پیش از این نیز در سال ۱۴۰۳ از سوی کمیته انضباطی دانشگاه به دو ترم محرومیت از تحصیل و محرومیت از دریافت خدمات رفاهی از جمله وام، تغذیه و خوابگاه محکوم شده بود، اما آن حکم در مرحله تجدیدنظر لغو شد.
شهردار قزوین از اختصاص ۴۰۰ دستگاه اتوبوس و مینیبوس برای انتقال رایگان شهروندان قزوینی به مراسم دفن علی خامنهای در تهران خبر داد.
مهدی صباغی در نشست با معاونان شهرداری قزوین گفت این ناوگان با همکاری سازمان اتوبوسرانی و سازمان پایانههای شهرداری قزوین، طی روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیر، شرکتکنندگان را از نقاط مختلف شهر و مبادی تعیینشده از سوی پایگاههای بسیج و مساجد به تهران منتقل خواهد کرد.
به گفته شهردار قزوین، اتوبوسها هر روز در ساعات ابتدایی صبح افراد را به تهران اعزام کرده و پس از پایان مراسم، همان روز آنها را به قزوین بازمیگردانند. او افزود تیمهای پشتیبانی فنی و گشتهای سیار سازمان اتوبوسرانی نیز در طول اجرای این طرح در آمادهباش کامل خواهند بود.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، اعلام کرد شمار جانباختگان دو زمینلرزه اخیر در این کشور به دو هزار و ۵۹۵ نفر رسیده است. او افزود عملیات جستوجو و نجات همچنان ادامه دارد.
رودریگز همچنین گفت «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» برای کمک به بازسازی مناطق زلزلهزده، کمکهای مالی و اعتباری در اختیار ونزوئلا قرار خواهند داد.
به گفته او، دولت با همکاری صندوق بینالمللی پول، صندوقی ۲۰۰ میلیون دلاری برای بازسازی ایجاد کرده و منابع آن پس از نظارت و حسابرسی، به پیمانکاران ساخت خانههای تخریبشده اختصاص خواهد یافت.
شهردار قم اعلام کرد همزمان با برگزاری مراسم برای علی خامنهای، استفاده از ناوگان اتوبوسرانی شهری در روزهای ۱۵ تا ۱۷ تیر هم رایگان خواهد شد.
این تصمیم در حالی اعلام شده که نهادهای مختلف حکومتی در روزهای اخیر از تعطیلی ادارات، برگزاری مراسم پرهزینه و گسترده و اختصاص امکانات و خدمات عمومی برای برنامههای مربوط به دفن علی خامنهای خبر دادهاند.
رایگان شدن حملونقل عمومی قم نیز در ادامه همین تمهیدات صورت میگیرد؛ اقدامی که در شرایط بحران اقتصادی و فشار معیشتی، بار دیگر نحوه استفاده از منابع عمومی برای برگزاری مراسم حکومتی را در کانون توجه قرار داده است.
کریستیانو رونالدو با گلکردن پنالتی پرتغال در دقیقه ۶۸ بازی با کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، گل شماره ۹۷۶ خود را ثبت کرد و تعداد گلهای خود در جامهای جهانی را به ۱۱ گل رساند. او همچنین با ۴۱ سال و ۱۴۷ روز مسنترین بازیکن و گلزن مراحل حذفی جام جهانی شد.
او همچنین در رده نهم برترین گلزنان تاریخ این رقابتها، در کنار یورگن کلینزمان و شاندور کوچیش قرار گرفت.
دقایقی پیش از پنالتی، یک گل زیبای رونالدو به دلیل آفساید مردود شده بود، او اما پس از خطای نیکولا ولاشیچ روی رناتو ویگا دور از توپ، پنالتی را به گل تبدیل کرد و بازی مساوی شد.
این مهاجم ۴۱ ساله سپس با گونسالو راموس تعویض شد. رونالدو از این تعویض چندان راضی نبود، اما گونسالو راموس پس از ورود از روی نیمکت و جانشینی کریستیانو رونالدو، گل پیروزی پرتغال برابر کرواسی را به ثمر رساند و تیمش را به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ رساند.
علاوه بر اینها، کریستیانو رونالدو و لوکا مودریچ با حضور در بازی پرتغال و کرواسی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، مسنترین بازیکنانی شدند که در یک دیدار مراحل حذفی از ابتدا به میدان میروند؛ در مجمموع چیزی بیش از ۸۲ سال سن!
- کریس رونالدو، کاپیتان پرتغال؛ ۴۱ سال و ۱۴۷ روز
- لوکا مودریچ، کاپیتان کرواسی؛ ۴۰ سال و ۲۹۶ روز
پیش از این دو نفر، ادین ژکو، کاپیتان بوسنی و هرزگوین هم با ۴۰ سال و ۱۰ روز سن، در برابر آمریکا بازی کرده بود.
بهترین بازیکن زمین
با گلزنی مقابل کرواسی، کریستیانو رونالدو برای دومینبار در جام جهانی ۲۰۲۶، عنوان بهترین بازیکن میدان را دریافت کرد.
اکنون رونالدو به مسنترین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شد که عنوان بهترین بازیکن میدان را در یک دیدار مرحله حذفی دریافت میکند.
روزنامه واشینگتنپست به نقل از مقامهای کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که دولت دونالد ترامپ در بهار امسال، همزمان با تلاش برای دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی، از طریق میانجیها به تهران درباره احتمال ترور عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف از سوی اسرائیل هشدار داده بود.
واشینگتنپست به نقل از چند مقام کنونی و پیشین آمریکا گزارش داد که واشینگتن نگران بود اسرائیل در جریان تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، مذاکرهکنندگان ارشد جمهوری اسلامی را هدف ترور قرار دهد. به گفته این منابع، مخالفت آمریکا با ترور عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، به اندازهای جدی بود که دولت ترامپ در اقدامی کمسابقه از طریق واسطهها به تهران هشدار داد برای حفاظت از این مقامها اقدامات احتیاطی انجام دهد.
یکی از مقامهای آمریکایی به این روزنامه گفت: «اگر این افراد را بکشید، در واقع عملگرایان را از میان بردهاید.» به گفته یک دیپلمات نیز، از ماه مارس و همزمان با آغاز بررسی گزینههای دیپلماتیک، واشینگتن به مقامهای اسرائیلی اعلام کرده بود که با ترور رهبران سیاسی جمهوری اسلامی مخالف است. واشینگتنپست به نقل از تحلیلگران مینویسد اینکه آمریکا ناچار شد مستقیماً از طریق میانجیها به ایران هشدار دهد، نشاندهنده اختلاف اهداف واشینگتن و تلآویو و همچنین نفوذ محدود دولت ترامپ بر دولت اسرائیل است.
این گزارش میافزاید آمریکا و اسرائیل در آغاز جنگ هدف مشترک تغییر حکومت در ایران را دنبال میکردند، اما پس از آنکه مقامهای آمریکایی به این نتیجه رسیدند ساختار نظامی و روحانی جمهوری اسلامی همچنان قادر به حفظ قدرت خواهد بود، مسیر دو کشور از یکدیگر جدا شد. به نوشته واشینگتنپست، ترور علی لاریجانی در اواسط ماه مارس نقطه عطف این اختلاف بود، زیرا آمریکا او را یکی از گزینههای بالقوه برای مذاکره با تهران میدانست.
واشینگتنپست همچنین گزارش داد که عراقچی و قالیباف در ماههای اخیر به مهمترین کانالهای ارتباطی واشینگتن با تهران تبدیل شدند و نقش محوری در دستیابی به آتشبس اولیه در فروردین و سپس تفاهمنامه پایان جنگ در خرداد داشتند. با این حال، حتی پیش از امضای این تفاهمنامه، مقامهای اسرائیلی و لابیهای حامی اسرائیل در آمریکا با آن مخالفت میکردند، زیرا به نوشته این روزنامه، توافق جدید هدف بنیامین نتانیاهو برای تغییر حکومت در ایران را کنار میگذاشت و در مقابل، راه را برای کاهش تحریمهای اقتصادی در ازای محدودیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی باز میکرد.
این روزنامه یادآوری میکند که دونالد ترامپ نیز در ماه مارس بهطور علنی گفته بود کارزار ترورهای اسرائیل روند مذاکرات را دشوار کرده است. به نوشته واشینگتنپست، تلاش برای ترور قالیباف، مجتبی خامنهای و دیگر مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، نگرانیهایی را در آمریکا و منطقه ایجاد کرده است که جنگ، به جای تضعیف حکومت ایران، ممکن است به استقرار رهبری تندروتر و انتقامجوتر در تهران منجر شده باشد.