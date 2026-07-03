اسرائیل گزارش درباره نگرانی آمریکا از ترور مذاکرهکنندگان ایرانی توسط اسرائیل را رد کرد
دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد: «طبق معمول، تازهترین گزارش نیویورکتایمز درباره اسرائیل و مذاکرهکنندگان ایرانی، خبر جعلی است. این گزارش بهطور کامل ساختگی و مغایر با واقعیت است.»
روزنامه آمریکایی نیویورکتایمز روز پنجشنبه گزارش داده بود که مقامهای آمریکایی بهطور غیرمستقیم در جریان مذاکرات اوایل سال جاری به عباس عراقچی، وزیر خارجه، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، هشدار داده بودند که اسرائیل ممکن است تلاش کند آنها را بکشد.
چهار ماه پس از کشتهشدن علی خامنهای، جمهوری اسلامی تشییع او را به صحنهای بزرگ از عزاداری حکومتی، آیین مذهبی و نمایش قدرت تبدیل کرده است؛ تلاشی برای آنکه مرگ تحقیرآمیز یک دیکتاتور، به روایت شهادت، اقتدار و تداوم نظام بدل شود.
تشییع جنازه علی خامنهای، بیش از آنکه مراسم بدرقه یک رهبر مرده باشد، صحنهای برای بازسازی قدرت زخمخورده جمهوری اسلامی است. حکومتی که رهبرش در نخستین ضربه جنگ، در قلب ساختار قدرت و همراه با اعضایی از خانوادهاش کشته شد، اکنون میکوشد با تابوت، پرچم، نوحه، جمعیت سازماندهیشده و زبان شهادت، صورت شکست را تغییر دهد.
مهم نیست که پیکر واقعی خامنهای در تابوت هست یا نه؛ همین ابهام، خود بخشی از وضعیت تازه جمهوری اسلامی است: حکومتی که حقیقت را پنهان میکند، مرگ را مدیریت میکند و از فقدان شفافیت، آیین سیاسی میسازد.
در چنین وضعیتی، تابوت بیش از آنکه حامل یک جنازه باشد، حامل یک پیام است: نظام میخواهد نشان دهد هنوز توان صحنهآرایی، بسیج جمعیت و تولید روایت دارد.
کریس رایت، از مقامهای ارشد مقابله با تروریسم پلیس متروپولیتن لندن، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، حمله به زراعتی را عملیاتی «از پیش برنامهریزیشده» خواند و اعلام کرد یافتههای تحقیقات نشان میدهد این حمله «یک اقدام خشونتآمیز تصادفی نبوده است».
به گفته او، عاملان از دستکم یک سال پیش از حمله، با پایش، مراقبت و تعقیب هدف، مقدمات اجرای آن را فراهم آورده بودند.
رایت از ادامه رایزنیها با مقامهای بخارست برای استرداد متهم سوم پرونده سوءقصد به زراعتی خبر داد و تاکید کرد در مورد این فرد نیز «بهدنبال اجرای عدالت هستیم».
ایراناینترنشنال ۱۲ تیر در گزارشی بر پایه ویدیوهای دوربینهای مداربسته، جزییات تازهای را از حمله دو سال گذشته به زراعتی منتشر کرد.
حمله به خبرنگاران حمله به آزادی بیان است
رایت در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال، ضمن محکوم کردن خشونت علیه خبرنگاران و رسانهها گفت حمله به زراعتی صرفا علیه یک فرد نیست، بلکه حملهای به دموکراسی و آزادی بیان به شمار میرود و بریتانیا برای این ارزشها اهمیت ویژهای قائل است.
او افزود این پرونده و موارد مشابه، پلیس متروپولیتن را بر آن داشته است تا تدابیر حفاظتی از سازمانهای رسانهای، بهویژه رسانههای فارسیزبان مستقر در لندن، را افزایش دهد.
دادستانی بریتانیا پیشتر اعلام کرده بود پرونده سوءقصد به زراعتی بخشی از یک کارزار تروریستی منتسب به جمهوری اسلامی است که با بهکارگیری عوامل نیابتی اجرا شده است.
رایت در همین زمینه گفت: «چه پیش از این حمله و چه پس از آن، در ۲۰ پرونده مرتبط با جمهوری اسلامی مداخله کردهایم.»
رایت در ادامه مصاحبه خود، بر ضرورت حفاظت از مخالفان جمهوری اسلامی در بریتانیا تاکید کرد و گفت نگرانی این افراد و خانوادههایشان از تهدیدهای حکومت ایران کاملا قابل درک است.
او افزود حمله به اعضای یک جامعه صرفا بهدلیل ریشه یا ملیت آنها، در واقع حمله به آزادی همه شهروندان است.
به گفته او، پلیس متروپولیتن متعهد است از افراد در معرض تهدید محافظت کند و کسانی را که قصد آسیب رساندن به آنان دارند، شناسایی کند و به دست عدالت بسپارد.
۲۰ خرداد، بریتانیا به همراه ۲۱ کشور دیگر در آمریکای شمالی، اروپا و اقیانوسیه، با انتشار بیانیهای مشترک، «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه مخالفان حکومت، روزنامهنگاران و همچنین جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، در مطلبی با عنوان «در پرخرجترین تشییع تاریخ، چه بر سر مردم میآید؟»، نوشت: «پرسش اصلی این نیست که خامنهای را کجا دفن میکنند. پرسش این است که در پرخرجترین تشییع تاریخ، چه بر سر مردمی میآید که قرار است دوباره خرج نمایش قدرت حکومت شوند؟»
او با اشاره به شیوه برگزاری مراسم دفن خامنهای و احتمال کشته شدن افرادی در جریان آن، افزود: «این دیگر عزاداری نیست؛ برنامهریزی برای فاجعه است. جمهوری اسلامی سابقه درخشانی هم در این موارد دارد!! در مراسم تشییع قاسم سلیمانی، دهها نفر زیر دستوپا کشته شدند و صدها نفر زخمی شدند. در مراسم خمینی نیز جمعیت از کنترل خارج شد، خاکسپاری به آشوب کشید، مرگ و جراحت برجای ماند و حتی پیکر او از دست حکومت خارج شد. این نظام حتی برای مردههای خودش هم نمیتواند مراسم امنی برگزار کند.»
عبادی ادامه داد: «حالا همان حکومت، در کشوری که مردم محتاج نان شبشان هستند، میخواهد چند روز پایتخت را قرنطینه کند، اتوبوس و مترو را شبانهروزی کند، مدرسه و مسجد را محل اسکان جمعیت کند، آشپزخانههای موقت راه بیندازد، هزاران نیروی دولتی و امدادی را بسیج کند و میلیاردها تومان از منابع عمومی را خرج بدرقه جسد خامنهای کند.»
او نوشت: «پول این نمایش از جیب همان مردمی میآید که برای نان، دارو، اجاره و درمان ماندهاند. از جیب بیماری که توان پرداخت هزینه شیمیدرمانی ندارد؛ از جیب بازنشستهای که برای حداقل معیشت فریاد میزند؛ از جیب کودکی که بهجای مدرسه در خیابان کار میکند. جمهوری اسلامی برای زنده ماندن مردم پول ندارد، اما برای تشییع مردگان قدرت، همیشه بودجه پیدا میکند.»
این فعال حقوق بشر تاکید کرد: «خامنهای از اصلیترین چهرههای مسئول در کشاندن ایران به جنگ، فقر، انزوا و سرکوب بود. او سالها با شعار مقاومت، زندگی مردم را گروگان گرفت؛ حالا حتی جسدش، اگر جسدی برای نمایش باقی مانده باشد، بهانهای تازه برای بستن شهرها، خرجتراشی، تهدید امنیتی و به خطر انداختن جان مردم شده است.»
عبادی در پایان نوشت: «حکومتی که میداند ممکن است مردم در مراسمش بمیرند اما تدبیری نمیاندیشد، بیرحم و جنایتکار است. حکومتی که برای جسد رهبرش قبر و بودجه و اتوبوس و آشپزخانه دارد، اما برای بیماران و فقرا و کودکان و زندانیان دارو و نان و عدالت ندارد، تنها سزاوار سرنگونی است. این تشییع، نمایش اقتدار نیست؛ اعتراف به ماهیت حکومتی است که زندگی مردم را خرج مرگ رهبرانش میکند.»
به گزارش سایت هرانا الهام زراعتپیشه، وکیل دادگستری، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به شش سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و ابطال گذرنامه محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز الهام زراعتپیشه را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرده است. این دادگاه همچنین او را به مدت دو سال از خروج از کشور منع و گذرنامهاش را باطل کرده است.
الهام زراعتپیشه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محدوده دادسرای اجرای احکام شیراز بازداشت شد.