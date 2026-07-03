دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروت سوشال با انتشار تصویری از مقایسه هزینههای دفاعی اعضای ناتو نوشت: «ادامه این مسیر یکطرفه برای آمریکا مضحک است، وقتی این رابطه متقابل نیست. آنها کنار ما نبودند.»
تصویری که ترامپ منتشر کرد، نشان میدهد هزینه دفاعی آمریکا حدود ۹۹۹ میلیارد دلار برآورد شده، در حالی که بودجه دفاعی بریتانیا ۹۰.۵ میلیارد دلار، فرانسه ۶۶.۵ میلیارد دلار، ایتالیا ۴۸.۸ میلیارد دلار و لهستان ۴۴.۳ میلیارد دلار عنوان شده است. ترامپ با همرسان کردن این تصویر، بار دیگر این پیام را مطرح کرد که آمریکا سهمی بهمراتب بزرگتر از دیگر اعضای ناتو در تامین هزینههای دفاعی این ائتلاف بر عهده دارد.
ترامپ در سالهای اخیر بارها از اعضای ناتو به دلیل آنچه «سهم ناکافی در تامین هزینههای دفاعی» خوانده، انتقاد کرده و خواستار افزایش هزینههای نظامی کشورهای عضو شده است.