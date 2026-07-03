رویترز: قیمت نفت با تداوم امید به صلح میان آمریکا و ایران اندکی افزایش یافت
قیمت نفت روز جمعه ۱۲ تیر در آستانه تعطیلات روز استقلال آمریکا، با تداوم »خوشبینی محتاطانه» نسبت به روند صلح میان آمریکا و حکومت ایران، اندکی افزایش یافت. بهای نفت برنت با ۰.۲۴ درصد رشد به ۷۲ دلار و ۱۰ سنت و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت با ۰.۲ درصد افزایش به ۶۸ دلار و ۸۳ سنت در هر بشکه رسید.
به گزارش رویترز، هر دو شاخص نفتی در معاملات روز گذشته به پایینترین سطح خود از پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران در اواخر فوریه رسیدند و در مجموع، کمترین نوسان هفتگی خود در چند ماه اخیر را ثبت کردند. تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کیسیام ترید» (KCM Trade)، گفت بازار با «خوشبینی محتاطانه» به تلاشها برای صلح مینگرد، اما تا زمانی که شواهد عملی از ثبات در حملونقل دریایی مشاهده نشود، همچنان جانب احتیاط را حفظ خواهد کرد.
در همین حال، با بازگشایی تنگه هرمز، برخی کشورهای منطقه در حال افزایش تولید و صادرات نفت هستند. یک منبع آگاه به رویترز گفت تولید نفت کویت در ماه ژوئن از ۵۸۰ هزار بشکه در روز در ماه مه به یک میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. همچنین، دستکم پنج نفتکش غولپیکر حامل در مجموع ۱۰ میلیون بشکه نفت عربستان از تنگه هرمز عبور کردهاند و شرکت آرامکوی عربستان نیز برای تسریع فروش نفت در بازار آسیا، شیوه قیمتگذاری نقدی را در پیش گرفته است.