رویترز: قیمت نفت با تداوم امید محتاطانه به تلاشهای صلح اندکی افزایش یافت
خبرگزاری رویترز گزارش داد قیمت نفت جمعه ۱۲ تیر، پیش از تعطیلات آخر هفته به مناسبت روز استقلال آمریکا، با تداوم امید محتاطانه بازار به موفقیت تلاشها برای برقراری صلح در خاورمیانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اندکی افزایش یافت.
بهای نفت برنت ۰٫۶۴ درصد بالا رفت و به ۷۲ دلار و ۲۶ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت نیز با افزایش ۰٫۴۷ درصدی، ۶۹ دلار و یک سنت معامله شد.
رویترز نوشت کشتیرانی در تنگه هرمز، مطابق توافق اولیه میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تا حدی از سر گرفته شده است.
این گزارش افزود تولیدکنندگان خلیج فارس در پی بازگشایی هرمز، که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند مسیر انتقال یکپنجم عرضه روزانه نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود، در حال افزایش تولید هستند.
بلومبرگ گزارش داد با وجود آتشبس و امضای یادداشت تفاهم صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی، هزاران دریانورد پس از بیش از ۱۰۰ روز گرفتار ماندن در خلیج فارس، همچنان در انتظار فرصتی برای عبور از تنگه هرمز و خروج از منطقه هستند.
به نوشته بلومبرگ، ابهیجیت چوپرا، ناخدای یک نفتکش حامل نفت خام، هنگام لنگر انداختن در خلیج فارس با پیامهای خانواده و دوستانش از توافق صلح باخبر شد، اما هیجان خود را مهار کرد؛ زیرا نه نشانی از جشن در کشتیهای اطراف دیده میشد و نه کشتیای با شتاب بهسوی تنگه هرمز حرکت میکرد.
چوپرا و ۲۱ خدمه او از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند در منطقه گرفتار شدهاند و بیش از ۱۲۰ روز است در انتظار خروج ماندهاند.
خدمه این نفتکش، که بهجز یک ملوان اوکراینی، همگی هندی هستند، پس از روزهای نخست همراه با ترس و بلاتکلیفی، برای حفظ روحیه با هم غذا میخورند، ترانههای قدیمی هندی میخوانند و اوایل اسفند جشن هولی را روی نفتکش برگزار کردند.
تیم ملی فوتبال سوئیس با پیروزی دو بر صفر برابر الجزایر به دور یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
در این دیدار که بامداد جمعه ۱۲ تیر در ونکوور کانادا برگزار شد، بریل امبولو در نیمه نخست و دن اندویه در آغاز نیمه دوم برای سوئیس گلزنی کردند.
گرگور کوبل، دروازهبان سوئیس، با دو مهار موفق در بسته ماندن دروازه تیمش نقش موثری ایفا کرد. در سوی دیگر، لوکا زیدان، دروازهبان الجزایر، نیز در این مسابقه دو مهار موفق داشت.
این چهارمین جام جهانی پیاپی است که سوئیس به مرحله یکهشتم نهایی صعود میکند.
سوئیس سهشنبه ۱۶ تیر در ونکوور به مصاف برنده دیدار کلمبیا و غنا خواهد رفت. کلمبیا و غنا قرار است شامگاه ۱۲ تیر در کانزاسسیتی آمریکا با یکدیگر روبهرو شوند.
سوئیسیها امیدوارند برای نخستین بار از سال ۱۹۵۴ به مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی برسند.
گلها و صحنههای حساس بازی
گل نخست سوئیس در دقیقه ۱۰ روی حرکت انفرادی تماشایی یوهان مانزامبی به ثمر رسید. این بازیکن که در تیم فرایبورگ آلمان بازی میکند، پس از یک پیشروی طولانی تا نزدیکی خط دروازه، توپ را به عقب فرستاد و امبولو، مهاجم تیم رن فرانسه، با ضربهای ساده با پای چپ دروازه را باز کرد.
سوئیس در دقیقه ۳۷ نیز روی یک ضربه آزاد فرصت خوبی برای گلزنی داشت، اما ضربه سر دنیس زکریا از کنار تیرک به بیرون رفت.
سوئیس تنها یک دقیقه پس از آغاز نیمه دوم اختلاف را به دو گل افزایش داد. دو اشتباه پیاپی مدافعان الجزایر توپ را به اندویه، وینگر تیم ناتینگهامفارست، رساند و او با ضربهای دقیق با پای راست، توپ را به گوشه دروازه فرستاد.
این گل زودهنگام در ابتدای نیمه دوم، ضربه بزرگی به الجزایر وارد آورد و این تیم در ادامه نتوانست موقعیتهای خطرناک زیادی روی دروازه رقیب خود خلق کند.
سوئیس در دقیقه ۸۱ فرصت داشت اختلاف را افزایش دهد. ارسال زکریا از مقابل امبولو عبور کرد و به فابیان ریدر در تیر دوم رسید.
با وجود دروازه خالی، ریدر با پای چپ ضربهای بیدقت به توپ زد و دروازهبان الجزایر با واکنشی سریع آن را مهار کرد.
در دقیقه ۸۸، الجزایر یکی از معدود فرصتهای جدی خود را خلق کرد. انیس حاج موسی از پشت محوطه جریمه با پای چپ اقدام به شوتزنی کرد و دروازهبان سوئیس توپ را به بیرون فرستاد.
با این حال، داور در ادامه این صحنه را بهدلیل آفساید مردود اعلام کرد و حتی در صورت به ثمر رسیدن گل، تغییری در نتیجه ایجاد نمیشد.
سوئیس در این دیدار با ۱۱ شوت به دروازه در برابر ۸ شوت الجزایر، تیم برتر میدان بود. سوئیسیها همچنین در تعداد شوتهای در چارچوب با برتری ۵ بر ۲ عملکرد بهتری از حریف خود به نمایش گذاشتند.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب، با انتقاد از شیوه مدیریت اطلاعرسانی در بیت علی خامنهای، از وجود آنچه «مدیریت آهنین» در این دفتر خواند، خبر داد و گفت بر انتشار روایتها و حتی تصاویر افراد حاضر در دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی نظارت سختگیرانهای اعمال میشد.
ابطحی در گفتوگو با جماران گفت: «یک مدیریت آهنین در دفتر رهبری بود که کسی مبادا چیزی از آنجا پخش کند یا نکند.»
او در توضیح این موضوع، خاطرهای از یکی از دیدارهای ماه رمضان با خامنهای را روایت کرد و گفت پس از انتشار روایتی شخصی از آن دیدار در شبکههای اجتماعی، از دفتر رهبری با او تماس گرفته شد و به دلیل انتشار این مطلب بدون هماهنگی مورد اعتراض قرار گرفت.
به گفته ابطحی، مسئولان روابط عمومی دفتر رهبری به او گفته بودند: «اگر اینطور پیش برود، دیگر شما را دعوت نمیکنیم یا عکسهای شما را در تصاویر منتشرشده قرار نمیدهیم.»
ابطحی افزود این ماجرا برای او نشان داد که انتخاب افرادی که تصاویرشان از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، تصادفی نیست و بهصورت هدفمند انجام میشود. او ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید، پس از عبور از شرایط امنیتی، چنین شیوهای در مدیریت اطلاعرسانی ادامه پیدا نکند.
دونالد ترامپ در گفتوگو با شبکه سیانبیسی بار دیگر گفت جمهوری اسلامی بر اساس توافق پایان جنگ، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد.
به گفته او، در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیریها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخشی از تحریمهای نفتی را کاهش داده است، اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه بازسازی توان نظامی ایران.
او همچنین از تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ «دیواری از فولاد» بوده است.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه گفت: «زمانی که مردم ایران جرات کردند خواستار ایرانی جدید شوند، رژیم آنها را به خاک و خون کشید.»
ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، همزمان با هزارمین روز از حملات ۷ اکتبر، اعلام کرد که [حکومت] ایران همچنان مهمترین محور تمرکز و آمادگیهای ارتش اسرائیل است.
قرارگاه خاتمالانبیا با انتشار بیانیهای اعلام کرد هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با «واکنش سریع و قاطع» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبهرو خواهد شد.
الحدث به نقل از یک منبع خبر داد که دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۷ تیر برگزار خواهد شد.
جزییات بیشتر را درباره آنچه ۱۱ تیر در ارتباط با ایران گذشت، اینجا بخوانید.
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب، با انتقاد از شیوه مدیریت اطلاعرسانی در بیت علی خامنهای، از وجود آنچه «مدیریت آهنین» در این دفتر خواند، خبر داد و گفت بر انتشار روایتها و حتی تصاویر افراد حاضر در دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی نظارت سختگیرانهای اعمال میشد.
ابطحی در گفتوگو با جماران گفت: «یک مدیریت آهنین در دفتر رهبری بود که کسی مبادا چیزی از آنجا پخش کند یا نکند.»
او در توضیح این موضوع، خاطرهای از یکی از دیدارهای ماه رمضان با خامنهای را روایت کرد و گفت پس از انتشار روایتی شخصی از آن دیدار در شبکههای اجتماعی، از دفتر رهبری با او تماس گرفته شد و به دلیل انتشار این مطلب بدون هماهنگی مورد اعتراض قرار گرفت.
به گفته ابطحی، مسئولان روابط عمومی دفتر رهبری به او گفته بودند: «اگر اینطور پیش برود، دیگر شما را دعوت نمیکنیم یا عکسهای شما را در تصاویر منتشرشده قرار نمیدهیم.»
ابطحی افزود این ماجرا برای او نشان داد که انتخاب افرادی که تصاویرشان از دیدارهای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، تصادفی نیست و بهصورت هدفمند انجام میشود. او ابراز امیدواری کرد که در دوره جدید، پس از عبور از شرایط امنیتی، چنین شیوهای در مدیریت اطلاعرسانی ادامه پیدا نکند.