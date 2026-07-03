بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل و شاباک، جندیه در حمله هفتم اکتبر فرمانده یک واحد از نیروهای نخبه حماس بود که به کیبوتص ناحل عوز نفوذ کرد و در ربودن دانیل پرتص، افسر ارتش اسرائیل، نقش داشت.

ارتش اسرائیل و شاباک اعلام کردند جندیه در جریان جنگ مسئول نگهداری یوتام حاییم، سامر الطلالقه و آلون شمریز در اسارت حماس در تونلی زیرزمینی در منطقه شجاعیه بود و اخیرا نیز حملاتی را علیه نیروهای اسرائیلی در غزه پیش می‌برد.

این بیانیه افزود جندیه از چهره‌های نقاب‌پوش حماس بود که در مراسم آزادی گروگان‌ها در چارچوب توافق‌های تبادل گروگان‌ها حضور داشت. ارتش اسرائیل گفت پیش از حمله، اقداماتی از جمله استفاده از مهمات دقیق و نظارت هوایی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام شد.

ارتش اسرائیل افزود نیروهایش تحت فرماندهی جنوبی، مطابق توافق آتش‌بس در منطقه مستقر هستند و برای رفع هرگونه تهدید فوری به عملیات ادامه خواهند داد.