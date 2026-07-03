دونالد ترامپ در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی بار دیگر گفت جمهوری اسلامی بر اساس توافق پایان جنگ، محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری خواهد کرد.

به گفته او، در چارچوب یادداشت تفاهمی که ماه گذشته برای پایان درگیری‌ها امضا شد، آمریکا محاصره بنادر ایران را لغو و بخشی از تحریم‌های نفتی را کاهش داده است، اما درآمد حاصل از این اقدام باید برای خرید مواد غذایی هزینه شود، نه بازسازی توان نظامی ایران.

او همچنین از تصمیم خود برای جنگ با جمهوری اسلامی دفاع کرد و گفت محاصره دریایی ایران در جریان جنگ «دیواری از فولاد» بوده است.

مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، در نشست شورای امنیت درباره خاورمیانه گفت: «زمانی که مردم ایران جرات کردند خواستار ایرانی جدید شوند، رژیم آن‌ها را به خاک و خون کشید.»

ایال زمیر، رییس ستاد ارتش اسرائیل، هم‌زمان با هزارمین روز از حملات ۷ اکتبر، اعلام کرد که [حکومت] ایران همچنان مهم‌ترین محور تمرکز و آمادگی‌های ارتش اسرائیل است.

قرارگاه خاتم‌الانبیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد هرگونه دخالت آمریکا در تنگه هرمز با «واکنش سریع و قاطع» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روبه‌رو خواهد شد.

الحدث به نقل از یک منبع خبر داد که دور بعدی مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی ۲۷ تیر برگزار خواهد شد.

جزییات بیشتر را درباره آنچه ۱۱ تیر در ارتباط با ایران گذشت، اینجا بخوانید.