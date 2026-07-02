بمبافکنهای بی-۵۲ آمریکا پس از جنگ ایران بریتانیا را ترک کردند
وبسایت تخصصی The War Zone گزارش داد بمبافکنهای بی-۵۲ نیروی هوایی آمریکا که در جریان جنگ ایران در پایگاه «آراف فرفورد» بریتانیا مستقر بودند، این پایگاه را ترک کردهاند. به گزارش این رسانه، شش فروند بی-۵۲ روز چهارشنبه در دو گروه از بریتانیا خارج شدند.
این گزارش، خروج این بمبافکنها را بخشی از روند کاهش تدریجی حضور نظامی آمریکا در منطقه همزمان با ادامه مذاکرات میان واشینگتن و تهران دانست.
با این حال، به نوشته این رسانه، آمریکا همچنان شماری از بمبافکنهای بی-۱ و دیگر تجهیزات نظامی خود را در منطقه حفظ کرده و در صورت شکست دیپلماسی، همچنان توان اجرای حملات جدید علیه جمهوری اسلامی را خواهد داشت.
نشریه هیل در گزارشی تحلیلی نوشت، جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم تنگه هرمز، دولت «دونالد ترامپ» را در موقعیت دفاعی قرار داده و نشان داده است که برای تحت فشار قرار دادن واشینگتن، نیازی به بستن کامل این آبراه ندارد.
به نوشته این نشریه، هدف قرار دادن چند کشتی و ایجاد ناامنی در مسیر کشتیرانی، برای مختل کردن بازار انرژی و تاثیرگذاری بر روند مذاکرات کافی بوده است.
هیل همچنین نوشت تنشهای اخیر، شکنندگی تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی را آشکار کرده است.
به گفته کارشناسان، دولت ترامپ اکنون همزمان ناچار است امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را حفظ کند و مذاکرات بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی را پیش ببرد؛ موضوعی که به باور آنان دست تهران را در روند دیپلماتیک تقویت کرده است.
روسیه بامداد پنجشنبه ۱۱ تیر با پهپاد و موشک پایتخت اوکراین را هدف قرار داد. به گزارش رویترز، این حمله دستکم یازده زخمی بر جای گذاشت، به ساختمانهای مسکونی آسیب رساند و موجب آتشسوزی در یک هتل در مرکز کییف شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که نیروهای روسیه بامداد پنجشنبه با پهپاد و موشک به کییف حمله کردند؛ حملهای که به زخمی شدن دستکم یازده نفر، آسیب به ساختمانهای مسکونی و آتشسوزی در یک هتل در مرکز پایتخت اوکراین انجامید.
ویتالی کلیچکو، شهردار کییف، در پیامی در تلگرام اعلام کرد سقف یک هتل در بلوار مرکزی شوچنکو دچار آتشسوزی شده است. تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی نیز شعلههای آتش را در بخش فوقانی این ساختمان نشان میدهد.
کلیچکو در پیام دیگری گفت کییف علاوه بر حمله پهپادی، هدف موشکهای بالستیک نیز قرار گرفته است. او افزود در یکی از مناطق مرکزی شهر دستکم پنج نفر زخمی شدهاند. این مقام محلی ساعتی بعد از افزایش تعداد زخمیها به یازده نفر خبر داد. خبرنگار رویترز نیز از شنیده شدن چندین انفجار در نقاط مختلف کییف خبر داد.
به گفته شهردار کییف، شماری از ساکنان در یک ساختمان مسکونی ۹ طبقه که در این حملات آسیب دیده، گرفتار شدهاند و سقف یک ساختمان بلندمرتبه مسکونی دیگر نیز آتش گرفته است.
همزمان، تصاویر منتشرشده در کانالهای غیررسمی تلگرام، تجمع شمار زیادی از شهروندان در ایستگاههای مترو را نشان میدهد که برای در امان ماندن از حملات به این پناهگاهها رفتهاند.
این حمله در حالی انجام شد که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ساعاتی پیش با استناد به گزارشهای اطلاعاتی هشدار داده بود احتمال حمله روسیه در طول شب وجود دارد. او همچنین اعلام کرد سفر خود به دوبلین، پایتخت ایرلند، را که برای شرکت در مراسم آغاز ریاست ششماهه این کشور بر شورای اتحادیه اروپا انجام شده بود، زودتر از موعد پایان میدهد.
تصاویر ماهوارهای جدید از نطنز، فردو و اصفهان از استقرار خودروهای پشتیبانی، ایجاد موانع در ورودی برخی تونلهای زیرزمینی و تغییرات دفاعی در اطراف این مراکز خبر میدهد؛ تحولاتی که همزمان با افزایش تنشهای لفظی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل منتشر شده است.
به نوشته وبسایت خبری جوئیشفید (JFeed) تصاویر ماهوارهای تازه با وضوح بالا که از سوی شبکههای بینالمللی پایش منتشر شدهاند، از تحرکات جدید در برخی از تاسیسات هستهای ایران، از جمله نطنز، فردو و اصفهان، خبر میدهند. این تصاویر، به گفته تحلیلگران، نشانههایی از فعالیتهای لجستیکی و تغییرات دفاعی در اطراف تونلهای زیرزمینی این مراکز را نشان میدهند.
در مجموعه تصاویر مربوط به تاسیسات هستهای نطنز، نمایی نزدیک از ورودی تونلهای واقع در اطراف کوه «کلنگ گزلا» منتشر شده است. تحلیلگران میگویند در ورودی غربی مجموعه اصلی تونلها چندین خودروی حملونقل و پشتیبانی مستقر شدهاند؛ موضوعی که به باور آنها میتواند بیانگر ادامه فعالیتهای لجستیکی در بخشهای زیرزمینی این مجموعه باشد.
تصاویر دیگری نیز از تاسیسات غنیسازی فردو منتشر شده که در آنها موانع فیزیکی تازهای در مسیرهای اصلی منتهی به محدوده حفاظتشده دیده میشود. همچنین تصاویر مربوط به مجتمع هستهای اصفهان و شبکه تونلهای زیرزمینی اطراف آن، از ایجاد تغییرات مشابه در ساختارهای دفاعی این مجموعه حکایت دارد.
این تصاویر در ادامه گزارشهای ماهوارهای ماه مه منتشر شدهاند که از تغییرات سازهای در پناهگاههای عمیق زیرزمینی این مراکز خبر داده بودند. مقایسه با تصاویر ماه آوریل نشان میدهد دو ورودی شرقی یکی از این مجموعهها اکنون تا حدی با تودههای بزرگ خاک مسدود شدهاند؛ در حالی که تصاویر اول آوریل نشان میداد این ورودیها کاملا باز و بدون مانع بودهاند.
بر اساس این گزارش، اگرچه تودههای خاک دهانه تونلها را بهطور کامل مسدود نکردهاند، اما به گونهای قرار گرفتهاند که ورود و خروج سریع خودروهای پشتیبانی را دشوار میکنند. تحلیلگران معتقدند این اقدامات میتواند با هدف افزایش حفاظت از تاسیسات زیرزمینی، تجهیزات حساس هستهای و مواد رادیواکتیو در برابر حملات هوایی انجام شده باشد.
پیش از این، در ۱۶ اردیبهشت، موسسه علوم و امنیت بینالمللی با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داده بود جمهوری اسلامی احتمالا اقداماتی «دفاعی» را در سایت زیرزمینی کلنگ گزلا، واقع در جنوب تاسیسات نطنز، انجام داده است.
بر اساس آن گزارش، دو دهانه تونل شرقی این سایت بهطور جزئی با «مواد خاکی خاکستری» مسدود شده بودند. اقدامی که به گفته موسسه علوم و امنیت بینالمللی ظاهرا با هدف جلوگیری از ورود خودرو به این دو دهانه انجام گرفته بود. به نظر میرسد این ورودیها از دوم اردیبهشت مسدود شده باشند. پیشتر تصاویر ثبتشده در ۱۲ فروردین، دهانههای تونل را کاملا باز و بدون هیچ گونه مانعی نشان میدادند.
به گزارش موسسه علوم و امنیت بینالمللی، برخلاف ورودیهای تونل در سایتهای فردو و اصفهان، این مواد دهانههای تونل شرقی تاسیسات کلنگ گزلا را بهطور کامل مسدود نکرده بودند.
پیش از آن نیز در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴، همزمان با افزایش تنشها بر سر سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، تصاویر ماهوارهای از فعالیتهای تازه در دو سایت هستهای نطنز و اصفهان حکایت داشت.
انتشار تصاویر تازه همزمان با افزایش تنشهای لفظی میان حکومت ایران و اسرائیل صورت گرفته است. ئسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در مراسم یادبود نظامیان کشتهشده این کشور گفت: «حوادث هفتم اکتبر به همه ما آموخت که نباید منتظر بمانیم تا تهدید به درِ خانههایمان برسد.» او همچنین تاکید کرد اسرائیل تاکنون «دو حمله پیشدستانه» علیه حکومت ایران انجام داده و هشدار داد که «در صورت لزوم، بار سوم نیز حمله خواهد کرد.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه حکومت ایران، در واکنش به این تهدیدها از دولت آمریکا خواست مانع اقدامات اسرائیل شود و گفت: «ترامپ وعده داده بود حیوانات خانگی خود در تلآویو را مهار کند؛ اگر این کار را نکند، ما خودمان این کار را انجام خواهیم داد.»
در همین حال، گزارشهایی نیز منتشر شده که حاکی از آن است تهران و واشینگتن بهطور غیرعلنی درباره آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور به تفاهم رسیدهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، نیز در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه هستهای ایران گفت روند «خلع سلاح هستهای ایران» بهخوبی در حال پیشرفت است. او با اشاره به برگزاری چند دور گفتوگو افزود: «چند نشست خوب برگزار شده و باید ببینیم نتیجه چه خواهد شد.»
ترامپ در پایان همچنین گفت: «ما سه شب بهشدت آنها را هدف قرار دادیم، اما اوضاع خوب پیش میرود و قیمت نفت هم اکنون در حال کاهش است.»
رسانههای نزدیک به جمهوری اسلامی و گروههای مخالف آن، از درگیری مسلحانه میان نیروهای سپاه پاسداران و گروههای مسلح کُرد در منطقه سردشت خبر دادند، اما روایتهای متفاوتی از جزییات و تلفات این درگیری منتشر کردهاند.
سازمان حقوق بشری هانا به نقل از منابع خود گزارش داد در این درگیریها شش عضو حزب دموکرات کردستان ایران در سردشت و شمار نامشخصی از اعضای پژاک در پیرانشهر جان باختهاند، اما تاکید کرد به دلیل ادامه درگیریها، استفاده از تسلیحات سنگین و محدودیت دسترسی به اطلاعات میدانی، امکان تایید مستقل این گزارشها را ندارد.
در مقابل، کانال تلگرامی صابریننیوز، نزدیک به سپاه پاسداران، مدعی شد نیروهای سپاه در عملیاتی در یکی از روستاهای اطراف سردشت یک «تیم» از آنچه «گروهکهای تجزیهطلب» خواند را منهدم کردهاند و شماری از اعضای آن کشته شدهاند.
هیچیک از این ادعاها تاکنون به طور مستقل قابل تایید نیست.
تیم ملی فوتبال بلژیک در یک بازی تماشایی در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ سنگال را ۳ بر ۲ شکست داد و به مرحله بعد صعود کرد. حبیب دیارا در دقیقه ۲۴ و اسماعیلا سار در دقیقه ۵۱ برای سنگال و روملو لوکاکو در دقیقه ۸۶ و یوری تیلمانس در دقایق ۸۹ و ۵+۱۲۰ برای بلژیک گلزنی کردند.
سنگال بازی را با گل زودهنگام حبیب دیارا، هافبک ساندرلند، آغاز کرد و سپس اسماعیلا سار با شوتی قدرتمند در نیمه دوم اختلاف را به دو گل رساند.
اما بلژیک با بازگشتی تماشایی، شکست دو گله مقابل سنگال را جبران کرد و بازی را به تساوی و سپس در پایان وقتهای اضافه، به سود خود به پایان برد.
در اواخر نیمه دوم روملو لوکاکو با ضربهای ظریف اختلاف را به حداقل رساند و چند دقیقه بعد، یوری تیلمانس، کاپیتان بلژیک، با ضربه سر گل تساوی را به ثمر رساند.
بلژیک تنها یک دقیقه پیش از پایان مسابقه، در آستانه شکست بود، اما سانتر پیچدار لئاندرو تروسار روی سر یوری تیلمانس نشست و کاپیتان بلژیک گل تساوی را زد.
ادوآر دیائو، دروازهبان سنگال، برای دفع توپ از دروازه خارج شد، اما به آن نرسید و تیلمانس با پرشی بلندتر از دو مدافع، توپ را وارد دروازه کرد.
روملو لوکاکو که با ۹۲ گل در ۱۳۰ بازی، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی بلژیک است، شاید مهمترین گل ملی دورانش را به ثمر رسانده باشد.
بازی در ۹۰ دقیقه با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. اما بلژیک در واپسین لحظات وقت اضافه، مقابل سنگال پیش افتاد و به مرحله بعد جام جهانی ۲۰۲۶ صعود کرد.
کاپیتان یوری تیلمانس در وقتهای تلفشده نیمه دوم وقت اضافه، دقیقا در دقیقه ۵+۱۲۰، پنالتی را به گل تبدیل کرد تا صعود بلژیک را قطعی کند.
بلژیک در مرحله بعد به مصاف آمریکا یا بوسنی و هرزگوین خواهد رفت.
دیرهنگامترین گل تاریخ جام جهانی
یوری تیلمانس با گل دقیقه ۱۲۴:۴۴ در پیروزی ۳ بر ۲ بلژیک مقابل سنگال در مرحله یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دیرهنگامترین گل تاریخ جامهای جهانی را به ثمر رساند.
پیش از او، عبدالمومن جابو در شکست ۲ بر ۱ الجزایر مقابل آلمان در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۴، در دقیقه ۱۲۰:۵۰ گلزنی کرده بود.
الساندرو دل پیرو نیز در پیروزی ۲ بر صفر ایتالیا برابر آلمان در نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۰۶، در دقیقه ۱۲۰:۱۳ گل زد.
جف هرست در پیروزی ۴ بر ۲ انگلیس مقابل آلمان غربی در فینال جام جهانی ۱۹۶۶، دقیقه ۱۱۹:۴۸ گلزنی کرد و دیوید پلات هم در پیروزی یک بر صفر انگلیس برابر بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۱۹۹۰، در دقیقه ۱۱۹:۲۲ دروازه حریف را باز کرد.
ورود جیمی جامپها
ورود سه تماشاگر به زمین، بازی سنگال - بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ را برای دقایقی متوقف کرد. مشخص نیست هدف آنها چه بود، جز اینکه ظاهرا میخواستند از دویدن خود در زمین فیلم بگیرند.
بازی که در استادیوم سیاتل برگزار میشد، به دلیل ورود جیمی جامپ، برای چند دقیقه متوقف شد. کارگردان تلویزیونی نیز تصاویر این افراد را پخش نکرد و پس از خروج آنها، مسابقه از سر گرفته شد.
این دومین بار در سه دوره اخیر جام جهانی است که بلژیک در مرحله حذفی پس از عقب افتادن با اختلاف دو گل، به پیروزی میرسد.
بلژیک در مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ نیز پس از عقب افتادن ۲ بر صفر مقابل ژاپن، با پیروزی ۳ بر ۲ در وقت قانونی به بازی برگشت. نخستین گل بازگشت آن تیم در دقیقه ۶۹ به ثمر رسید.
اما این بار، بلژیکیها حتی دیرتر از آن موفق به تکمیل بازگشت خود شدند.
همچنین سنگال اولین تیم تاریخ جام جهانی شد که تا دقیقه ۸۵ با ۲ گل از حریفش پیش است و بازی حذفی را واگذار میکند.
پنالتی جنجالی
صحنه جنجالی پنالتی از جایی آغاز شد که لامین کامارا هنگام تلاش برای دور کردن یک ارسال زمینی از محوطه جریمه، با پای راستش تکل زد.
موضوع این بود که آیا کامارا در تیر اول، با پای چپ یوری تیلمانس برخورد کرده است یا نه. پس از خروج توپ از زمین، کمکداور ویدیویی بررسی صحنه را آغاز کرد.
در حالی که بازی به دقیقه ۱۲۰ نزدیک میشد، تیلمانس آنقدر مطمئن بود که مارتینس، داور مسابقه، پس از بازبینی تصاویر به توصیه VAR تصمیم اولیه خود را تغییر خواهد داد که از همان ابتدا کنار نقطه پنالتی ایستاد. داور پس از چند بار تماشای صحنههای آهسته، در نهایت پنالتی را اعلام کرد.