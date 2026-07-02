عربستان سعودی پس از امضای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی در ۲۷ خرداد برای بازگشایی تنگه هرمز، صادرات نفت خود از این آبراه را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. بر اساس داده‌های شرکت اطلاعات تجاری کپلر، ریاض از زمان امضای این توافق تاکنون حدود ۳۴ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر کرده که بیش از دو برابر ۱۵ میلیون بشکه صادرات این کشور از ۹ مارس تا ۱۷ ژوئن [۱۸ اسفند تا ۲۷ خرداد] است.

به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، عربستان در ماه مارس و پس از حملات جمهوری اسلامی که باعث کاهش شدید تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز شد، صادرات از پایانه‌های راس‌تنوره و جُعیمه را تا حد زیادی متوقف کرده و بخش بزرگی از نفت خود را از طریق خط لوله شرق به غرب به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل کرده بود.

تحلیلگران کپلر می‌گویند بخش عمده صادرات اخیر مربوط به نفتی است که پیش از جنگ یا در جریان آن بارگیری شده بود و اکنون عربستان در حال تخلیه صف نفتکش‌هایی است که طی درگیری‌ها امکان خروج از خلیج فارس را نداشتند. با این حال، به گفته این شرکت، ریاض هم‌زمان روند عادی صادرات از بنادر خلیج فارس را نیز از سر گرفته و ورود نفتکش‌های غول‌پیکر برای بارگیری نفت به بنادر عربستان سعودی از این موضوع حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، با وجود تنش‌های اخیر میان آمریکا و حکومت ایران، تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد. داده‌های کپلر نشان می‌دهد شمار نفتکش‌های عبوری که پس از حملات اخیر به هشت فروند کاهش یافته بود، بار دیگر افزایش یافته و روز چهارشنبه حدود ۸.۵ میلیون بشکه نفت خام از این آبراه عبور کرده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز میانگین عبور روزانه نفت از تنگه هرمز در سال ۲۰۲۵ را نزدیک به ۱۵ میلیون بشکه اعلام کرده است.

