دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرده است که در سال گذشته بیش از ۱.۴ میلیارد دلار از فعالیتهای رمزارزی خانوادهاش درآمد کسب کرده است. این موضوع بر اساس بررسی جدیدترین اظهارنامههای مالی ترامپ که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، مشخص شده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه نوشته است که این امر نشان میدهد اکنون بخش عمده درآمد دونالد ترامپ از داراییهای دیجیتالی تامین میشود که خود از سیاستهای دولت او در دومین دوره ریاست جمهوری سود بردهاند.
این اسناد که اظهارنامه مالی سالانه او برای سال ۲۰۲۵ نزد دفتر اخلاق دولت ایالات متحده است، نشان میدهد شرکتهای ترامپ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial)، پروژه رمزارزی که او و پسرانش آن را بنیانگذاری کردهاند، درآمد داشتهاند.
این درآمد که میان رییسجمهوری آمریکا و اعضای خانوادهاش تقسیم میشود، شامل بیش از ۵۲۰ میلیون دلار از محل فروش توکنهای رمزارزی و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از فروش سهام و منافع مالکیتی در کسبوکار شرکت ورلد لیبرتی بوده است.
ترامپ همچنین ۶۳۵ میلیون دلار دیگر از محل فروش میمکوینهای خود گزارش کرده است.
این آمار نشان میدهد که رمزارزها تا چه اندازه وضعیت مالی دونالد ترامپ را متحول کردهاند. برای نمونه، در اظهارنامهای که یک سال پیش منتشر شده بود، ترامپ تنها ۵۷.۳۵ میلیون دلار درآمد از فروش توکنهای ورلد لیبرتی گزارش کرده بود؛ رقمی که در اظهارنامه امسال حدود ۹ برابر افزایش یافته است.
رویترز پیشتر برآورد کرده بود که خانواده ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ تاکنون، دستکم ۲.۳ میلیارد دلار از پروژههای مرتبط با رمزارز درآمد کسب کردهاند.
ترامپ پس از آغاز ریاستجمهوری خود، مجموعهای از سیاستها و ابتکارها را به اجرا گذاشت که صنعت رمزارز آنها را به نفع خود ارزیابی کرد؛ از جمله تدوین مقررات فدرال برای استیبلکوینها و کاهش سختگیریهای وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در برخورد با این صنعت.
ترامپ همچنین برای سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد از محل توافقهای حقوقی با شرکتهای مختلف رسانهای و ۵۲ میلیون دلار درآمد از محل صدور مجوز استفاده از نام تجاری خود برای پروژههای ساختمانی در خارج از آمریکا گزارش کرده است؛ درآمدی که عمدتاً از قراردادهایی با شرکای خاورمیانهای حاصل شده است.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای گفت: «نه رییسجمهوری و نه خانواده او هرگز وارد تعارض منافع نشدهاند و هرگز نیز نخواهند شد. رییسجمهوری ترامپ با اقدامات اجرایی خود، با افتخار ایالات متحده را به پایتخت رمزارز جهان تبدیل کرد.»
او افزود: «تمام اقدامات رییسجمهوری ترامپ و دولت او در راستای منافع مردم آمریکا انجام میشود و هر فردی که خود را خبرنگار مینامد و خلاف این را القا میکند، همان روایت تکراری، خستهکننده و نادرستی را بازگو میکند که دموکراتها و رسانههای سنتی طی یک دهه گذشته مطرح کردهاند.»
در حالی که کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود مدیریت منافع تجاری رییسجمهوری در حال حاضر بر عهده فرزندان اوست، ترامپ همچنان ذینفع نهایی داراییهایی است که در صندوق امانی نگهداری میشوند و در نهایت این درآمدها به آن صندوق واریز میشود.
ثروت جدید، حاصل رمزارزها
اگرچه رمزارزها بزرگترین منبع درآمد ترامپ هستند، اما کسبوکارهای سنتی او، بهویژه زمینهای گلف و اقامتگاههای تفریحی، نیز همچنان میلیونها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
ترامپ گزارش داده است که درآمد مجموعه زمینهای گلف و اقامتگاههای او در سال ۲۰۲۵ با ۱۵ درصد افزایش به اندکی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بیشترین رشد درآمد مربوط به باشگاههایی بوده که ترامپ از زمان آغاز ریاستجمهوریاش در سال ۲۰۲۵، زمان زیادی را در آنها سپری کرده است.
درآمد باشگاه مارالاگو در فلوریدا، که ترامپ آن را «کاخ سفید زمستانی» مینامد، از ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین درآمد باشگاه گلف او در وست پالم بیچ در همان نزدیکی نیز ۲۷ درصد رشد کرده است.
در مقابل، درآمد زمین گلف ترامپ در لسآنجلس طی سال گذشته کاهش یافته است.
در آوریل، ترامپ از برندگان دومین مسابقه سالانه میمکوین خود در مارالاگو میزبانی کرد.
درآمد ترامپ از داراییهای ملکی، کسبوکاری که شهرت خود را با آن به دست آورد، رشد بسیار کمتری داشته است.
او درآمد حاصل از ۱۲ پروژه مهم املاک تجاری را گزارش کرده که عمدتا شامل سهام او در ساختمانهایی است که چند دهه پیش ساخته یا خریداری کرده بود.
در این اظهارنامه، رقم دقیق اجاره ساختمانهایی مانند برج ترامپ در نیویورک ذکر نشده و تنها بازههای درآمدی ارائه شده است.
برای بیشتر این املاک، بازه درآمدی ثبتشده در سال ۲۰۲۵ مشابه یا حتی پایینتر از رقمی بوده که ترامپ حدود یک دهه پیش گزارش کرده بود.
سخنگوی شرکت خانوادگی سازمان ترامپ (The Trump Organization) در بیانیهای اعلام کرد: «گستردگی و جزئیات این اظهارنامه بار دیگر تعهد ما به شفافیت را نشان میدهد. این گزارش که نزدیک به هزار صفحه است، یکی از جامعترین گزارشهای افشای مالی است که تاکنون ارائه شده و سطحی از شفافیت مالی را نشان میدهد که در تاریخ ریاستجمهوری آمریکا بیسابقه است.»
دان فاکس، رییس موقت پیشین دفتر فدرال اخلاق، که مسئول نظارت بر مقررات اخلاقی کارکنان دولت و بررسی اظهارنامههای مالی از جمله اظهارنامه ترامپ بوده است، گفت روسایجمهوری و معاونان رییسجمهوری از قوانین اخلاقی که تعارض منافع کارکنان قوه مجریه را ممنوع میکند، مستثنا هستند.
او گفت: «هر رییسجمهوری پس از دوران واترگیت، امور مالی خود را طوری مدیریت کرده که گویی مشمول قوانین تعارض منافع است.»
فاکس افزود: «اما در مورد ترامپ، تمام آن هنجارها کاملا کنار گذاشته شدهاند.»
او گفت: «هیچکس به اندازه خود او نشان نداده که زمان انجام اصلاحات بیشتر در قوانین اخلاقی فرا رسیده است. فکر میکنم از نظر قانونگذاری، یکی از اقداماتی که میتوان انجام داد این است که انواع سرمایهگذاریهایی را که رییسجمهوری و معاون رییسجمهوری میتوانند در اختیار داشته باشند، محدود کرد.»
روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که رییسجمهوری آمریکا احتمال بازگشت به جنگ تمامعیار با جمهوری اسلامی را بررسی و در روزهای اخیر چند بار با وزیر دفاع و رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح درباره انجام حملات بیشتر گفتوگو کرده است، اما فعلا تصمیم گرفته مذاکرات دیپلماتیک را ادامه دهد.
این روزنامه سهشنبه ۹ تیر بهنقل از چند مقام آمریکایی نوشت ترامپ به دستیاران خود گفته است اگر مذاکرات با تهران برای دستیابی به توافق هستهای از ضربالاجل ۶۰ روزهای که ۲۷ مرداد به سر میرسد نیز عبور کند، مشکلی با آن ندارد.
مقامهای آمریکایی آگاه از این گفتوگوها، به والاستریت ژورنال گفتند محور این گفتوگوها این بوده است که آیا آمریکا باید مذاکرات را کنار بگذارد و حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد یا نه؛ اقدامی که برخی از آنها از آن با عنوان «تکمیل ماموریت» یاد میکنند.
این مقامها گفتند ترامپ بدون آنکه تصمیم نهایی را بگیرد، به دستیاران خود گفته است که معتقد است دور دیگری از حملات گسترده میتواند روند دیپلماسی را از مسیر خارج کند و شانس واشینگتن را برای برچیدن کامل برنامه هستهای ایران در نهایت کاهش دهد.
این مقامها همچنین گفتند که ترامپ گفته است که در شرایط کنونی از این سیاست رضایت دارد که هر زمان حکومت ایران یادداشت تفاهم را نقض کند، حملاتی موردی علیه آن صورت گیرد؛ رویکردی که به درگیریهای رفتوبرگشتی در آخر هفته انجامید و آتشبس شکنندهای را که از دو هفته پیش برقرار شده، تضعیف کرد.
بهنوشته والاستریت ژورنال ارائه گزارشهای پنتاگون درباره گزینههای نظامی پیش روی رییسجمهوری در جریان یک درگیری، موضوع غیرمعمولی نیست و ترامپ نیز بهطور منظم نشستهای رسمی و غیررسمی درباره ایران برگزار کرده، اما تازهترین گفتوگوها نشان میدهد او بهدنبال یافتن راههایی برای خروج از بنبستی است که با تهران شکل گرفته و هنوز بازگشت به درگیری نظامی را کاملا منتفی ندانسته است.
براساس این گزاش، برخی مقامها اذعان دارند که از سرگیری جنگ، بهطور ضمنی به معنای پذیرش شکست توافقی خواهد بود که تبلیغات فراوانی درباره آن صورت گرفته است.
ترامپ در اظهارات علنی خود میگوید مذاکرات موفقیتآمیز است و اگر این روند شکست بخورد، همچنان گزینههای نظامی را در اختیار دارد. او هفته گذشته به خبرنگاران گفت: «آنها با هر چیزی که من میخواهم موافقت میکنند و باید هم موافقت کنند. در غیر این صورت، دوباره برمیگردیم و هر کاری که لازم باشد انجام میدهیم.»
یک مقام کاخ سفید به والاستریت ژورنال گفت که ترجیح ترامپ همواره دیپلماسی است و ایرانیها عاقلانه عمل خواهند کرد اگر توافق خوبی با ایالات متحده امضا کنند. سخنگویان هگست و کین از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کردند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، سهشنبه ۹ تیر در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «آنچه رییسجمهوری به ما گفته این است که روی این موضوع کار کنید، ببینید مذاکرات به کجا میرسد و اگر در نهایت به یک راهحل موفق دیپلماتیک منجر نشود، ما همچنان گزینههای فراوانی در اختیار داریم و در عین حال، تاکنون نیز دستاوردهای بسیار مهمی برای مردم آمریکا به دست آوردهایم.»
استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ترامپ در امور ایران، سهشنبه برای دور تازهای از مذاکرات وارد دوحه شدند، هرچند مقامهای قطری گفتند که آنها از طریق میانجیها و نه بهطور مستقیم با همتایان ایرانی خود گفتوگو خواهند کرد. همچنین قرار بود کارشناسان فنی دو کشور نیز این هفته مذاکرات غیرمستقیمی داشته باشند.
به گفته مقامها و تحلیلگران، بیش از یک هفته از آغاز مذاکرات ۶۰ روزه میان آمریکا و جمهوری اسلامی میگذرد. یکی از مهمترین نقاط اختلاف، اصرار تهران بر دریافت میلیاردها دلار هزینه خدمات از کشتیهایی است که از تنگه هرمز عبور میکنند. در مقابل، آمریکا تاکید دارد که این آبراه باید همانند پیش از آغاز جنگ، برای عبور آزاد باشد. تهران همچنین اعلام کرده است که محدودیتهای شدید بر فعالیتهای هستهای خود را نخواهد پذیرفت، با وجود آنکه ترامپ اصرار دارد جمهوری اسلامی قبلا با این موضوع موافقت کرده است.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، نیز سهشنبه ۹ تیر در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «ایران تاکنون اصلا همکاری نکرده است و تنها دلیل بازگشت عرضه جهانی نفت، تلاش ارتش آمریکا برای اسکورت کشتیهاست.»
رایت افزود: «چه با همکاری ایران و چه بدون آن، ما تضمین خواهیم کرد که انرژی از تنگه هرمز عبور کند. البته همکاری آنها بهتر است. ما میخواهیم به برنامه هستهای آنها پایان دهیم.»
در تلاشی برای کاهش تنشها، آمریکا اقدام به ایجاد یک کانال ارتباطی اضطراری میان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) کرده است. برخی مقامهای آمریکایی این اقدام را نشانهای از بهبود روابط میان واشینگتن و تهران دانستهاند، در حالی که برخی دیگر هشدار دادهاند این سازوکار هنوز در مراحل اولیه شکلگیری قرار دارد. یک مقام کاخ سفید به والاستریت ژورنال گفت این کانال رفع تنش اکنون فعال است و هر دو طرف تاکنون از آن استفاده کردهاند.
با این حال سخنگوی سپاه پاسداران آشکارا وجود چنین کانالی را از بنیان تکذیب کرده است.
این بنبست دیپلماتیک باعث شده است ترامپ گزینههای جایگزین را نیز بررسی کند و از دستیاران خود درباره ایدههای جدید نظر بخواهد. به گفته این مقامها، هگست و کین گزینههایی را برای ازسرگیری حملات هوایی گسترده علیه اهداف نظامی ایران در اختیار رییسجمهوری آمریکا قرار دادهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران از صدور احکام زندان برای یک معلم در شهرستان خواف و یک معلم بازنشسته در آبدانان خبر داد، و صدور و تداوم احکام سنگین علیه معلمان را محکوم کرد.
این شورا در کانال تلگرامی خود نوشت آزاده سالکی، معلم شاغل در شهرستان خواف و از بازداشتشدگان دیماه ۱۴۰۴، به پنج سال حبس محکوم شد، و اضافه کرد سالکی پس از بازداشت در دیماه ۱۴۰۴، حدود یک ماه را در بازداشت و زندان سپری کرد و سپس با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شد.
بر اساس این گزارش، حکم بدوی ۱۰ سال حبس بود.
این تشکل سراسری معلمان در ایران همچنین اشاره کرد که بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی ایلام، احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال مدنی اهل آبدانان، به تحمل حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شده است.
بر اساس این حکم، علیزاده با اتهامهای «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به نفع گروههای مخالف» و «اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی» به دو سال حبس تعزیری، با احتساب ایام بازداشت پیشین، محکوم شده است.
گذرنامه و انجام یکهزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان» را صادر کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران صدور و تداوم احکام سنگین علیه معلمان را محکوم کرد و خواستار توقف برخوردهای قضایی و امنیتی با فعالان صنفی، لغو احکام صادره و تضمین حق فعالیتهای صنفی و آزادیبیان فرهنگیان شد.
این تشکل همچنین گزارش داد که جانمحمد احمدی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، در ورودی شهر نورآباد ممسنی به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
تاکنون، از نهاد بازداشتکننده، محل نگهداری و وضعیت این فعال صنفی فرهنگیان اطلاع دقیقی در دست نیست.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، پس از انتقاد از شیوه مذاکره جمهوری اسلامی گفت همه برگهای برنده در مذاکرات با تهران در اختیار ایالات متحده قرار دارد اما روند استفاده همزمان از مشوق و فشار به زمان نیاز دارد.
او سهشنبه ۹ تیر در گفتوگو با شبکه فاکس گفت: «من واقعا معتقدم ایالات متحده، صرفنظر از اینکه مذاکرات در نهایت به کجا برسد، در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد.»
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت: «اگر مذاکرات موفقیتآمیز باشد، که بدیهی است ما میخواهیم موفق شود، با ایرانی روبهرو خواهیم بود که برای همیشه دگرگون شده است؛ ایرانی که دیگر از تروریسم و بیثباتی منطقهای حمایت مالی نمیکند، برای همیشه از هرگونه جاهطلبی برای دستیابی به سلاح هستهای دست کشیده است و در نتیجه، دوباره به اقتصاد جهانی بازمیگردد. این یک نتیجه عالی برای مردم آمریکا و همچنین نتیجهای عالی برای کل منطقه خواهد بود.»
ونس افزود: «اما اگر از سوی دیگر ایرانیها رفتار مناسبی نداشته باشند، اگر در مذاکرات امتیازاتی را که ما باید ببینیم ندهند، باز هم برنامه هستهای آنها نابود شده است، توان نظامی متعارف آنها نیز نابود شده است و ایالات متحده همچنان در مقایسه با ایران در موقعیت بسیار قدرتمندتری قرار دارد.»
معاون رییسجمهوری آمریکا گفت: «بنابراین، از نگاه من همه برگهای برنده در این مذاکرات در اختیار ماست. بدیهی است که میخواهیم مذاکرات موفق شود، اما حتی اگر هم موفق نشود، ما ماموریت اصلی خود را انجام دادهایم؛ یعنی اطمینان حاصل کردهایم که ایران هرگز به سلاح هستهای دست پیدا نکند. به عبارت دیگر، این یک نتیجه برد-برد برای مردم آمریکا است.»
ونس پیشتر روز سهشنبه از اظهارات و اقدامات مقامهای جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات دوحه انتقاد کرده و گفته بود:«یکی از چیزهایی که درباره ایرانیها برایم هم جالب و هم آزاردهنده است این است که میگویند نه، هیچ گفتوگوی صلحی در جریان نیست، اما در همان حال مذاکرات فنی میان واشینگتن و تهران درباره توافق صلح در حال انجام است. این یک تاکتیک مذاکره یا شگرد ایرانی است که من آن را درک نمیکنم.»
معاون رییسجمهوری آمریکا در بخش دیگری از گفتوگوی خود با شبکه فاکس، به اختلافات داخلی در میان رهبران باقیمانده جمهوری اسلامی پرداخت و گفت: «آنچه امروز مشاهده میکنید، نشاندهنده کشمکش واقعی در درون ساختار حاکمیتی ایران است. افرادی در داخل این ساختار وجود دارند که به این نتیجه رسیدهاند شیوهای که طی ۳۷ سال گذشته عمل کردهاند، اشتباه بوده است و میخواهند صفحه جدیدی را آغاز کنند. در عین حال، مقاومتهایی نیز وجود دارد؛ برخی از تندروهای قدیمی و برخی از عناصر رادیکال قدیمی نمیخواهند رفتار خود را تغییر دهند.»
او افزود: بخشی از کاری که ما در این مذاکرات انجام میدهیم، این است که ببینیم آنها واقعا تا چه اندازه جدی هستند. اگر جدی باشند، نباید فقط حرفهای درست بزنند؛ بلکه باید امتیازهای واقعی بدهند.»
ونس گفت: «بنابراین، چه رییسجمهوری باشد، چه من و چه هر فرد دیگری که در مذاکرات حضور دارد، ما بسیار کمتر به حرفهایی که ایرانیها میزنند اهمیت میدهیم و بسیار بیشتر به اقداماتی که انجام میدهند توجه میکنیم. ما برخی نشانههای مثبت را میبینیم و البته برخی نشانههای منفی را نیز مشاهده میکنیم.»
او افزود: «آنچه رییسجمهوری به ما گفته این است که روی این موضوع کار کنید، ببینید مذاکرات به کجا میرسد و اگر در نهایت به یک راهحل موفق دیپلماتیک منجر نشود، ما همچنان گزینههای فراوانی در اختیار داریم و در عین حال، تاکنون نیز دستاوردهای بسیار مهمی برای مردم آمریکا به دست آوردهایم.»
در همین حال، روزنامه واشینگتنپست سهشنبه ۹ تیر در گزارشی نوشت که استفاده جمهوری اسلامی از اهرم تنگه هرمز، تلاش ترامپبرای دستیابی به توافق را با مشکل روبهرو کرده است.
بهنوشته واشینگتنپست، رییسجمهوری آمریکا مصمم است قیمت بنزین را کاهش دهد و به یک توافق هستهای با تهران دست یابد، اما جمهوری اسلامی انگیزه چندانی برای واگذاری قدرت تازه بهدستآمده خود در کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز ندارد.
در این گزارش تاکید شده در حالی که جمهوری اسلامی و آمریکا در روزهای اخیر حملات محدودی را علیه یکدیگر انجام دادند، اما هر دو طرف بهروشنی نشان دادند که مشتاقاند از بازگشت به یک درگیری تمامعیار جلوگیری کنند. اما آنچه کمتر روشن شده، این است که آیا اکنون زمان مناسبی برای دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به خصومتها فرا رسیده است یا خیر.
در حالی که نزدیک به دو هفته از آغاز مهلت ۶۰ روزه برای مذاکره بر سر توافقی که برنامه هستهای ایران را محدود کند، گذشته است، مذاکرهکنندگان ارشد آمریکا و جمهوری اسلامی قرار بود سهشنبه ۹ تیر راهی قطر شوند.
دونالد ترامپ دوشنبه ۸ تیر اعلام کرد که به درخواست تهران نشستی در قطر برگزار خواهد شد، اما اندکی پس از انتشار این خبر از سوی ترامپ اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که برنامهای برای دیدار مستقیم با آمریکاییها در این هفته وجود ندارد و بار دیگر روند مذاکرات در هالهای از ابهام فرو رفت.
ترامپ بهروشنی اعلام کرده است که در حال حاضر تمرکز اصلی او بر قیمت بنزین است. او از کاهش قیمت نفت خام تمجید کرده است؛ کاهشی که از زمان امضای توافق با جمهوری اسلامی در ۲۸ خرداد، تا حدی به او فرصت تنفس داده است. با این حال، او همزمان از این موضوع شکایت کرده که قیمت بنزین همگام با کاهش قیمت نفت پایین نیامده است.
واشینگتنپست در گزارش خود افزوده در حالی که بازارهای نفت همچنان در کانون توجه قرار دارند، ترامپ نشان داده که حاضر است اجازه دهد مذاکرات مسیر خود را طی کند. اما چالش اصلی تیم آمریکایی همچنان بدون تغییر باقی مانده است: جمهوری اسلامی، با وجود آنکه طی هفتهها حملات شدید هوایی آمریکا و اسرائیل آسیب دیده است، از جنگ با اهرمهای جدیدی خارج شده و انگیزه آشکاری برای چشمپوشی از آنها ندارد.
تهران به جای ورود جدی به مذاکره درباره محدودیتهای اساسی برنامه هستهای خود، بر دستاوردی تمرکز کرده است که در نتیجه ماهها درگیری به دست آورده است: توانایی کنترل تردد کشتیها از تنگه هرمز؛ چیزی که زمانی صرفا یک تهدید لفظی بود، اما اکنون به قدرتی اثباتشده تبدیل شده است. جمهوری اسلامی توانسته است با هزینهای اندک، از طریق مینگذاری و استفاده از پهپادهای ارزانقیمت علیه نفتکشهایی که ۲۰ درصد نفت جهان را جابهجا میکنند، این آبراه را ببندد.
بهنوشته واشینگتنپست با توجه به اینکه تندروهای ایرانی تمایل چندانی برای از بین بردن ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود یا پذیرش دیگر خواستههای مهم آمریکا نشان ندادهاند، بسیاری از دیپلماتها و تحلیلگران نسبت به امکان دستیابی به توافق در مهلت ۶۰ روزه، یا حتی در آینده نزدیک، تردید دارند.
بهگفته دیپلماتهایی که این روند را دنبال میکنند، جمهوری اسلامی نشان داده است که بستن تنگه برایش بسیار آسانتر از آن است که ارتش آمریکا بتواند آن را باز نگه دارد.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت از سال ۱۳۹۹ تاکنون دستکم ۲۷ نفر هنگام مشارکت در مهار آتشسوزیهای جنگلهای زاگرس جان خود را از دست دادهاند.
بهمن ایزدی، بومشناس، در گفتوگو با این خبرگزاری مدعی شد بیش از ۹۰ درصد آتشسوزیهای سالهای اخیر در زاگرس عمدی بوده و از واژه «آتشزدن» به جای «آتشسوزی» استفاده کرد.
او با انتقاد از عملکرد نهادهای مسئول گفت دولت و دستگاههای قضایی و امنیتی تاکنون بررسی ریشهای درباره عاملان این حریقها انجام ندادهاند و فعالان محیط زیست و نیروهای مردمی، بدون تجهیزات و آموزش کافی، بار اصلی مهار آتش را بر دوش میکشند.