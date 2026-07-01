خبرگزاری رویترز در گزارشی در این زمینه نوشته است که این امر نشان می‌دهد اکنون بخش عمده درآمد دونالد ترامپ از دارایی‌های دیجیتالی تامین می‌شود که خود از سیاست‌های دولت او در دومین دوره ریاست جمهوری سود برده‌اند.

این اسناد که اظهارنامه مالی سالانه او برای سال ۲۰۲۵ نزد دفتر اخلاق دولت ایالات متحده است، نشان می‌دهد شرکت‌های ترامپ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial)، پروژه رمزارزی که او و پسرانش آن را بنیان‌گذاری کرده‌اند، درآمد داشته‌اند.

این درآمد که میان رییس‌جمهوری آمریکا و اعضای خانواده‌اش تقسیم می‌شود، شامل بیش از ۵۲۰ میلیون دلار از محل فروش توکن‌های رمزارزی و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از فروش سهام و منافع مالکیتی در کسب‌وکار شرکت ورلد لیبرتی بوده است.

ترامپ همچنین ۶۳۵ میلیون دلار دیگر از محل فروش میم‌کوین‌های خود گزارش کرده است.

این آمار نشان می‌دهد که رمزارزها تا چه اندازه وضعیت مالی دونالد ترامپ را متحول کرده‌اند. برای نمونه، در اظهارنامه‌ای که یک سال پیش منتشر شده بود، ترامپ تنها ۵۷.۳۵ میلیون دلار درآمد از فروش توکن‌های ورلد لیبرتی گزارش کرده بود؛ رقمی که در اظهارنامه امسال حدود ۹ برابر افزایش یافته است.

رویترز پیش‌تر برآورد کرده بود که خانواده ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵ تاکنون، دست‌کم ۲.۳ میلیارد دلار از پروژه‌های مرتبط با رمزارز درآمد کسب کرده‌اند.

ترامپ پس از آغاز ریاست‌جمهوری خود، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و ابتکارها را به اجرا گذاشت که صنعت رمزارز آنها را به نفع خود ارزیابی کرد؛ از جمله تدوین مقررات فدرال برای استیبل‌کوین‌ها و کاهش سختگیری‌های وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در برخورد با این صنعت.

ترامپ همچنین برای سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد از محل توافق‌های حقوقی با شرکت‌های مختلف رسانه‌ای و ۵۲ میلیون دلار درآمد از محل صدور مجوز استفاده از نام تجاری خود برای پروژه‌های ساختمانی در خارج از آمریکا گزارش کرده است؛ درآمدی که عمدتاً از قراردادهایی با شرکای خاورمیانه‌ای حاصل شده است.

آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیه‌ای گفت: «نه رییس‌جمهوری و نه خانواده او هرگز وارد تعارض منافع نشده‌اند و هرگز نیز نخواهند شد. رییس‌جمهوری ترامپ با اقدامات اجرایی خود، با افتخار ایالات متحده را به پایتخت رمزارز جهان تبدیل کرد.»

او افزود: «تمام اقدامات رییس‌جمهوری ترامپ و دولت او در راستای منافع مردم آمریکا انجام می‌شود و هر فردی که خود را خبرنگار می‌نامد و خلاف این را القا می‌کند، همان روایت تکراری، خسته‌کننده و نادرستی را بازگو می‌کند که دموکرات‌ها و رسانه‌های سنتی طی یک دهه گذشته مطرح کرده‌اند.»

در حالی که کاخ سفید پیش‌تر اعلام کرده بود مدیریت منافع تجاری رییس‌جمهوری در حال حاضر بر عهده فرزندان اوست، ترامپ همچنان ذی‌نفع نهایی دارایی‌هایی است که در صندوق امانی نگهداری می‌شوند و در نهایت این درآمدها به آن صندوق واریز می‌شود.

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ثروت جدید، حاصل رمزارزها

اگرچه رمزارزها بزرگ‌ترین منبع درآمد ترامپ هستند، اما کسب‌وکارهای سنتی او، به‌ویژه زمین‌های گلف و اقامتگاه‌های تفریحی، نیز همچنان میلیون‌ها دلار درآمد ایجاد کرده‌اند.

ترامپ گزارش داده است که درآمد مجموعه زمین‌های گلف و اقامتگاه‌های او در سال ۲۰۲۵ با ۱۵ درصد افزایش به اندکی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.

بیشترین رشد درآمد مربوط به باشگاه‌هایی بوده که ترامپ از زمان آغاز ریاست‌جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۵، زمان زیادی را در آنها سپری کرده است.

درآمد باشگاه مارالاگو در فلوریدا، که ترامپ آن را «کاخ سفید زمستانی» می‌نامد، از ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافته است. همچنین درآمد باشگاه گلف او در وست پالم بیچ در همان نزدیکی نیز ۲۷ درصد رشد کرده است.

در مقابل، درآمد زمین گلف ترامپ در لس‌آنجلس طی سال گذشته کاهش یافته است.

در آوریل، ترامپ از برندگان دومین مسابقه سالانه میم‌کوین خود در مارالاگو میزبانی کرد.

درآمد ترامپ از دارایی‌های ملکی، کسب‌وکاری که شهرت خود را با آن به دست آورد، رشد بسیار کمتری داشته است.

او درآمد حاصل از ۱۲ پروژه مهم املاک تجاری را گزارش کرده که عمدتا شامل سهام او در ساختمان‌هایی است که چند دهه پیش ساخته یا خریداری کرده بود.

در این اظهارنامه، رقم دقیق اجاره ساختمان‌هایی مانند برج ترامپ در نیویورک ذکر نشده و تنها بازه‌های درآمدی ارائه شده است.

برای بیشتر این املاک، بازه درآمدی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۵ مشابه یا حتی پایین‌تر از رقمی بوده که ترامپ حدود یک دهه پیش گزارش کرده بود.

سخنگوی شرکت خانوادگی سازمان ترامپ (The Trump Organization) در بیانیه‌ای اعلام کرد: «گستردگی و جزئیات این اظهارنامه بار دیگر تعهد ما به شفافیت را نشان می‌دهد. این گزارش که نزدیک به هزار صفحه است، یکی از جامع‌ترین گزارش‌های افشای مالی است که تاکنون ارائه شده و سطحی از شفافیت مالی را نشان می‌دهد که در تاریخ ریاست‌جمهوری آمریکا بی‌سابقه است.»

دان فاکس، رییس موقت پیشین دفتر فدرال اخلاق، که مسئول نظارت بر مقررات اخلاقی کارکنان دولت و بررسی اظهارنامه‌های مالی از جمله اظهارنامه ترامپ بوده است، گفت روسای‌جمهوری و معاونان رییس‌جمهوری از قوانین اخلاقی که تعارض منافع کارکنان قوه مجریه را ممنوع می‌کند، مستثنا هستند.

او گفت: «هر رییس‌جمهوری پس از دوران واترگیت، امور مالی خود را طوری مدیریت کرده که گویی مشمول قوانین تعارض منافع است.»

فاکس افزود: «اما در مورد ترامپ، تمام آن هنجارها کاملا کنار گذاشته شده‌اند.»

او گفت: «هیچ‌کس به اندازه خود او نشان نداده که زمان انجام اصلاحات بیشتر در قوانین اخلاقی فرا رسیده است. فکر می‌کنم از نظر قانون‌گذاری، یکی از اقداماتی که می‌توان انجام داد این است که انواع سرمایه‌گذاری‌هایی را که رییس‌جمهوری و معاون رییس‌جمهوری می‌توانند در اختیار داشته باشند، محدود کرد.»