آنا کلی، معاون سخنگوی کاخ سفید، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت: «در هر صورت، ما مسیر را برای خلع سلاح هستهای ایران هموار کردهایم. موشکهای بالستیک آنها نابود شدهاند. تواناییهای نظامی آنها به طور کامل از بین رفته است. اکنون نیز این مذاکرات برای رسیدن به یک توافق نهایی ادامه دارد. بنابراین، در هر صورت، آمریکا امنتر شده و پیروز است.»
کلی گفت: «اما رییسجمهوری آمریکا بارها به روشنی گفته است که اگر آنها به سوی ما شلیک کنند، ما نیز پاسخ خواهیم داد. با این حال، او معتقد است که آمریکا و ایران فرصت مناسبی برای دستیابی به توافقی دارند که تواناییهای هستهای ایران را از بین ببرد.»
معاون سخنگوی کاخ سفید گفت: «در هر حالت آمریکا امنتر است و پیروز میشود. رییسجمهور نیز بهصراحت گفته است اگر به ما شلیک کنند، ما پاسخ خواهیم داد. او معتقد است واشینگتن و تهران فرصت خوبی برای دستیابی به توافقی دارند که تواناییهای هستهای ایران را از بین ببرد.»
دنی دانون، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، چهارشنبه در گفتوگو با رسانه لبنانی الحره، گفت: «فکر میکنم زمان صلح فرا رسیده است. سالها آرزوی رسیدن به آن را داشتیم. به همه مقامهای لبنان میگویم: اکنون زمان صلح است. جنگ و درگیری کافی است و وقت آن رسیده که لبنان به دست مردم لبنان اداره شود.»
او افزود: «همه میدانیم چه کسانی با این توافق مخالفت میکنند. این صداها از لبنان نیست؛ از تهران و حزبالله میآید. آنها از این توافق میترسند و دلیل خوبی هم برای این ترس دارند. اگر این توافق اجرا شود، حزبالله دستکم از جنوب لبنان و شاید حتی از سراسر لبنان خارج خواهد شد.»
دانون گفت: «اگر حزبالله در لبنان باقی بماند، سلاح و بیثباتی بیشتری به این کشور خواهد آورد، به اسرائیل حمله خواهد کرد، اسرائیل نیز پاسخ خواهد داد و مردم لبنان و اسرائیل همچنان بهای سنگینی خواهند پرداخت.»
به گزارش اسکای نیوز عربی، یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، اعلام کرد: «خواهان دستیابی به توافقی پایدار هستیم که ثبات را تثبیت کند و از حقوق، حاکمیت و منافع ملی لبنان صیانت کند.»
او افزود: «روند مذاکرات دولت لبنان تنها مسیر رسمی است و هیچ شریک یا جایگزینی برای آن وجود ندارد.»
فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی در ایران با احضار، بازداشت، انتقال به سلول انفرادی، قطع تماس و ملاقات، صدور احکام حبس و پروندهسازی در چند استان شدت گرفته است؛ همزمان شورای هماهنگی فرهنگیان خواستار لغو احکام و آزادی معلمان زندانی شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خوزستان احضار شده است.
او در پرونده تازه به صدور بیانیه و تشویق مخاطبان کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به شرکت در اعتراضات دیماه متهم شده است.
این در حالی است که او پیشتر در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین سال جاری با قطع حقوق روبهرو شده و در اردیبهشت سال جاری نیز از سوی دادگاه انقلاب ایذه به یک سال حبس محکوم شده بود.
همزمان، مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، به سلول انفرادی منتقل و تماس تلفنی و ملاقات حضوری خانوادهاش قطع شده است.
دلیل این اقدام هنوز اعلام نشده است. پیشتر نیز اعلام شده بود قرار است در ارتباط با پروندهسازی جدید علیه فرهیخته در زندان مرکزی کرج دادگاهی برگزار شود؛ دادگاهی که او گفته بود در آن شرکت نمیکند.
در خبری دیگر، شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان را به سه سال و شش ماه و یک روز حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و هفت ماه و ۱۶ روز حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده است.
موج احکام و بازداشتها در استانهای مختلف
این تحولات در حالی رخ داده که در روزهای گذشته نیز شماری دیگر از معلمان و فعالان صنفی در استانهای مختلف با بازداشت، احکام حبس و مجازاتهای تکمیلی روبهرو شدهاند.
جانمحمد احمدی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، ۹ تیرماه در ورودی شهر نورآباد بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
همچنین آزاده سالکی، معلم شاغل در خواف و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، به پنج سال حبس محکوم شده است.
او پس از حدود یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شده بود و حکم اولیه ۱۰ سال حبسش در مراحل بعدی رسیدگی به پنج سال کاهش یافت؛ حکمی که اجرای آن میتواند به اخراج او از آموزش و پرورش منجر شود.
در ایلام نیز احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال مدنی اهل آبدانان، به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام» و «اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی» به دو سال حبس محکوم شد.
دادگاه همچنین یک سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و انجام هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان را به عنوان مجازاتهای تکمیلی برای او در نظر گرفته است.
آریا نورانی، معلم مقطع ابتدایی در شهرستان مانه استان خراسان شمالی که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، به ۱۴ ماه حبس محکوم شد.
همچنین شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکینژاد و کوثر ممبینی، از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به این برخوردها، پروندهسازی، احکام حبس، تهدید و ارعاب فعالان صنفی و انتقال زندانیان به سلول انفرادی را محکوم کرده است.
این شورا خواستار لغو احکام صادرشده، آزادی بیقیدوشرط معلمان و فعالان صنفی زندانی و پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیتهای صنفی و مدنی شده است.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالهای گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند؛ روندی که با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی همراه بوده است.
دیوان امیری قطر در بیانیهای اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، آخرین تحولات روند مذاکرات را بررسی کرد.
در این دیدار، آخرین تحولات منطقه، بهویژه روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در چارچوب یادداشت تفاهم دو طرف، و همچنین وضعیت لبنان بررسی شد و دو طرف بر اهمیت تثبیت آتشبس بهگونهای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود، تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است که امیر قطر بر ادامه تلاشهای میانجیگرانه این کشور با مشارکت پاکستان و حمایت از همه مسیرهای گفتوگوهای ناشی از یادداشت تفاهم تا دستیابی به توافقی جامع و پایدار که امنیت منطقه و صلح بینالمللی را تقویت کند، تاکید کرد.
دو فرستاده آمریکایی نیز از نقش قطر و پاکستان در پیشبرد مذاکرات و نزدیک کردن دیدگاهها قدردانی کردند و بر تعهد آمریکا به ادامه روند مذاکرات و تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی جامع تاکید کردند.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصاویری از کشتی کانتینربری منتشر کرد که پیشتر اعلام کرده بود پس از عبور از مسیری خارج از مسیر تعیینشده از سوی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، به گل نشسته است.
در این گزارش، یک مسئول به صدا و سیما گفت: «چون این کشتی از مسیری که برای آن هماهنگ نشده و امکان عبور از آن را نداشته، حرکت کرده است، نمیتوانیم برایش کاری انجام دهیم.»
در تصاویر منتشرشده، یک یدککش در کنار این کشتی دیده میشود که به نظر میرسد در حال تلاش برای کمک به آن است.
شرکت تانکرترکرز که نفتکشها را در آبهای بینالمللی ردیابی میکند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر این کشتی فقط ۱۰ متر داخل آب فرو میرود، چطور در جایی که عمق آب ۳۵ تا ۵۰ متر است به گل نشسته؟»