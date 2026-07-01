بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خوزستان احضار شده است.

او در پرونده تازه به صدور بیانیه و تشویق مخاطبان کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به شرکت در اعتراضات دی‌ماه متهم شده است.

این در حالی است که او پیش‌تر در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین سال جاری با قطع حقوق روبه‌رو شده و در اردیبهشت سال جاری نیز از سوی دادگاه انقلاب ایذه به یک سال حبس محکوم شده بود .

100 %

هم‌زمان، مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، به سلول انفرادی منتقل و تماس تلفنی و ملاقات حضوری خانواده‌اش قطع شده است.

دلیل این اقدام هنوز اعلام نشده است. پیش‌تر نیز اعلام شده بود قرار است در ارتباط با پرونده‌سازی جدید علیه فرهیخته در زندان مرکزی کرج دادگاهی برگزار شود؛ دادگاهی که او گفته بود در آن شرکت نمی‌کند.

در خبری دیگر، شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان را به سه سال و شش ماه و یک روز حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و هفت ماه و ۱۶ روز حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده است.

موج احکام و بازداشت‌ها در استان‌های مختلف

این تحولات در حالی رخ داده که در روزهای گذشته نیز شماری دیگر از معلمان و فعالان صنفی در استان‌های مختلف با بازداشت، احکام حبس و مجازات‌های تکمیلی روبه‌رو شده‌اند.

جان‌محمد احمدی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، ۹ تیرماه در ورودی شهر نورآباد به‌دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

همچنین آزاده سالکی ، معلم شاغل در خواف و از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، به پنج سال حبس محکوم شده است.

او پس از حدود یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شده بود و حکم اولیه ۱۰ سال حبسش در مراحل بعدی رسیدگی به پنج سال کاهش یافت؛ حکمی که اجرای آن می‌تواند به اخراج او از آموزش و پرورش منجر شود.

100 %

در ایلام نیز احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال مدنی اهل آبدانان، به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام» و «اهانت به بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی» به دو سال حبس محکوم شد.

دادگاه همچنین یک سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و انجام هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان را به عنوان مجازات‌های تکمیلی برای او در نظر گرفته است.

آریا نورانی ، معلم مقطع ابتدایی در شهرستان مانه استان خراسان شمالی که در جریان اعتراضات دی‌ماه بازداشت شده بود، به ۱۴ ماه حبس محکوم شد.

همچنین شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکی‌نژاد و کوثر ممبینی، از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به این برخوردها، پرونده‌سازی، احکام حبس، تهدید و ارعاب فعالان صنفی و انتقال زندانیان به سلول انفرادی را محکوم کرده است.

این شورا خواستار لغو احکام صادرشده، آزادی بی‌قیدوشرط معلمان و فعالان صنفی زندانی و پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیت‌های صنفی و مدنی شده است.

فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در سال‌های گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری جمهوری اسلامی قرار گرفته‌اند ؛ روندی که با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی همراه بوده است.