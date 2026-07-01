فشارهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر معلمان و فعالان صنفی در ایران با احضار، بازداشت، انتقال به سلول انفرادی، قطع تماس و ملاقات، صدور احکام حبس و پروندهسازی در چند استان شدت گرفته است؛ همزمان شورای هماهنگی فرهنگیان خواستار لغو احکام و آزادی معلمان زندانی شده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، کوکب بداغی پگاه، فعال صنفی فرهنگیان خوزستان، به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان خوزستان احضار شده است.
او در پرونده تازه به صدور بیانیه و تشویق مخاطبان کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان به شرکت در اعتراضات دیماه متهم شده است.
این در حالی است که او پیشتر در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین سال جاری با قطع حقوق روبهرو شده و در اردیبهشت سال جاری نیز از سوی دادگاه انقلاب ایذه به یک سال حبس محکوم شده بود.
همزمان، مسعود فرهیخته، فعال صنفی معلمان، به سلول انفرادی منتقل و تماس تلفنی و ملاقات حضوری خانوادهاش قطع شده است.
دلیل این اقدام هنوز اعلام نشده است. پیشتر نیز اعلام شده بود قرار است در ارتباط با پروندهسازی جدید علیه فرهیخته در زندان مرکزی کرج دادگاهی برگزار شود؛ دادگاهی که او گفته بود در آن شرکت نمیکند.
در خبری دیگر، شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان را به سه سال و شش ماه و یک روز حبس به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و هفت ماه و ۱۶ روز حبس به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محکوم کرده است.
موج احکام و بازداشتها در استانهای مختلف
این تحولات در حالی رخ داده که در روزهای گذشته نیز شماری دیگر از معلمان و فعالان صنفی در استانهای مختلف با بازداشت، احکام حبس و مجازاتهای تکمیلی روبهرو شدهاند.
جانمحمد احمدی، معلم بازنشسته و رییس انجمن صنفی معلمان نورآباد ممسنی، ۹ تیرماه در ورودی شهر نورآباد بهدست نیروهای امنیتی بازداشت شد.
همچنین آزاده سالکی، معلم شاغل در خواف و از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، به پنج سال حبس محکوم شده است.
او پس از حدود یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه آزاد شده بود و حکم اولیه ۱۰ سال حبسش در مراحل بعدی رسیدگی به پنج سال کاهش یافت؛ حکمی که اجرای آن میتواند به اخراج او از آموزش و پرورش منجر شود.
در ایلام نیز احمد علیزاده، معلم بازنشسته و فعال مدنی اهل آبدانان، به اتهامهای «تبلیغ علیه نظام»، «تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام» و «اهانت به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی» به دو سال حبس محکوم شد.
دادگاه همچنین یک سال ممنوعیت خروج از کشور، ابطال گذرنامه و انجام هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در شهرداری آبدانان را به عنوان مجازاتهای تکمیلی برای او در نظر گرفته است.
آریا نورانی، معلم مقطع ابتدایی در شهرستان مانه استان خراسان شمالی که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، به ۱۴ ماه حبس محکوم شد.
همچنین شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز، احمدرضا نوچیان، محمدزمان کامروا، منیژه افشاری، مریم زلکینژاد و کوثر ممبینی، از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری را به سه سال حبس تعلیقی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به این برخوردها، پروندهسازی، احکام حبس، تهدید و ارعاب فعالان صنفی و انتقال زندانیان به سلول انفرادی را محکوم کرده است.
این شورا خواستار لغو احکام صادرشده، آزادی بیقیدوشرط معلمان و فعالان صنفی زندانی و پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالیتهای صنفی و مدنی شده است.
فعالان و تشکلهای صنفی معلمان در سالهای گذشته بارها هدف برخوردهای امنیتی، قضایی و اداری جمهوری اسلامی قرار گرفتهاند؛ روندی که با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی همراه بوده است.
دیوان امیری قطر در بیانیهای اعلام کرد تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر در دیدار با استیو ویتکاف، فرستاده ویژه و جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، آخرین تحولات روند مذاکرات را بررسی کرد.
در این دیدار، آخرین تحولات منطقه، بهویژه روند مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی در چارچوب یادداشت تفاهم دو طرف، و همچنین وضعیت لبنان بررسی شد و دو طرف بر اهمیت تثبیت آتشبس بهگونهای که وحدت، حاکمیت و ثبات لبنان حفظ شود، تاکید کردند.
در این بیانیه آمده است که امیر قطر بر ادامه تلاشهای میانجیگرانه این کشور با مشارکت پاکستان و حمایت از همه مسیرهای گفتوگوهای ناشی از یادداشت تفاهم تا دستیابی به توافقی جامع و پایدار که امنیت منطقه و صلح بینالمللی را تقویت کند، تاکید کرد.
دو فرستاده آمریکایی نیز از نقش قطر و پاکستان در پیشبرد مذاکرات و نزدیک کردن دیدگاهها قدردانی کردند و بر تعهد آمریکا به ادامه روند مذاکرات و تلاشهای دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی جامع تاکید کردند.
تیم ملی نروژ با پیروزی ۲ بر یک مقابل ساحل عاج، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله یکهشتم نهایی جام جهانی صعود کرد و بار دیگر ارلینگ هالند نشان داد چرا مهمترین امید این تیم برای ادامه مسیر در جام جهانی ۲۰۲۶ است.
ستاره منچسترسیتی اگرچه برابر ساحل عاج یکی از کمفروغترین نمایشهای خود را ارائه داد، اما در حساسترین لحظه، چهار دقیقه مانده به پایان مسابقه، گل پیروزیبخش نروژ را به ثمر رساند تا شاگردان استاله سولباکن راهی مرحله بعد شوند.
آمار مسابقه نشان میدهد ساحل عاج تیم برتر میدان بود. این تیم شوتهای بیشتری به سمت دروازه زد، ضربات بیشتری در چارچوب داشت و تقریبا دو برابر نروژ در محوطه جریمه حریف صاحب توپ شد، اما تفاوت دو تیم را مهاجمی رقم زد که از کوچکترین فرصتها گل میسازد.
هالند با این گل، تعداد گلهای خود در جام جهانی را به پنج رساند و تنها یک گل کمتر از لیونل مسی، صدرنشین جدول گلزنان، به ثمر رسانده است. او همچنین به رکوردی خیرهکننده ادامه داد؛ مهاجم نروژ از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در همه مسابقات رسمی تیم ملی کشورش گل زده و در این مدت، در ۱۳ بازی ۲۵ گل به ثمر رسانده است.
وابستگی نروژ به گلهای هالند نیز قابل توجه است. این تیم نزدیک به سه سال است که بدون گلزنی هالند در هیچ مسابقه رسمی به پیروزی نرسیده و آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۳ مقابل جزایر فارو، بدون گل این مهاجم برنده شده بود؛ دیداری که هالند تنها در نیمه دوم به میدان رفت.
البته موفقیت نروژ فقط به هالند خلاصه نمیشود. مارتین اودگارد با خلاقیت خود فرصتهای گلزنی را خلق میکند، آنتونیو نوسا و اسکار باب در کنارهها سرعت و قدرت دریبل بالایی دارند و ساندر برگه و پاتریک برگ نیز در خط میانی انرژی و دوندگی قابل توجهی به تیم میبخشند.
در دیدار برابر ساحل عاج، نوسا نیز با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه یکی از زیباترین گلهای جام را به ثمر رساند و نشان داد نروژ تنها به هالند وابسته نیست، هرچند ستاره منچسترسیتی همچنان تعیینکنندهترین بازیکن این تیم محسوب میشود.
نروژ حالا باید در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف برزیل برود؛ تیمی که در چهار تقابل قبلی هرگز موفق به شکست نروژ نشده است. شاگردان سولباکن امیدوارند با تداوم درخشش هالند، شگفتیسازی خود را ادامه دهند و یکی از مدعیان اصلی قهرمانی را از پیش رو بردارند.
در شرایطی که تیمهایی مانند آرژانتین، انگلیس و فرانسه روی ستارههایی چون لیونل مسی، هری کین و کیلیان امباپه حساب ویژهای باز کردهاند، نروژ نیز بیش از هر زمان دیگری امیدوار است هالند بتواند این تیم را به بزرگترین افتخار تاریخ فوتبال این کشور برساند.