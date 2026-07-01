جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که ایالات متحده «تمام کارتها» را در مذاکرات با حکومت ایران در اختیار دارد، و استدلال کرد که دولت دونالد ترامپ، چه دیپلماسی موفق شود و چه شکست بخورد، در موقعیت «برد-برد» قرار دارد.
او افزود: «ایالات متحده در موقعیت بسیار خوبی قرار دارد.»
ونس اشاره کرد «با این حال، اگر مذاکره در نهایت به نتیجه برسد، که بدیهی است که ما میخواهیم موفق باشد، شما ایرانی خواهید داشت که برای همیشه متحول شده است، دیگر از تروریسم و بیثباتی منطقهای حمایت مالی نمیکند، برای همیشه از هرگونه جاهطلبی برای سلاحهای هستهای دست کشیده و در نتیجه، دوباره به اقتصاد جهانی بازگشته است.»
او تاکید کرد: «اگر ایرانیها رفتار مناسبی نداشته باشند... برنامه هستهای آنها همچنان نابود میشود، ارتش متعارف آنها همچنان نابود میشود، و ایالات متحده همچنان در موقعیت بسیار قویتری نسبت به ایرانیها قرار دارد.»
ونس در بخشی از مصاحبه خود گفت: «در مذاکرات کمتر به آنچه ایران میگوید اهمیت میدهیم و بیشتر به آنچه انجام میدهد توجه میکنیم. ما برخی نشانههای مثبت و البته برخی نشانههای منفی را نیز مشاهده میکنیم.»
همزمان با موج بازداشتها و تحقیقات ضد فساد در عراق، شماری از رسانههای عربی از جمله العربیه، الحدث، عکاظ و الحره، گزارشهایی درباره قراردادهای شرکت مپنا (گروه مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران) در عراق منتشر کردهاند.
این رسانهها مدعی شدهاند مپنا و توانیر از طریق شرکتهای عراقی، قراردادهایی چند میلیارد دلاری در بخش برق و انرژی عراق به دست آوردهاند و این قراردادها در چارچوب بررسیهای دولت عراق درباره فساد و شبکههای مالی مرتبط با جمهوری اسلامی در حال بازبینی است.
این گزارشها در شرایطی منتشر شده که دولت عراق همزمان با تشدید برخورد با پروندههای فساد، وعده کاهش نفوذ اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی در این کشور را داده است. با این حال، تاکنون دولت عراق هیچ بیانیه رسمی درباره این ادعاها منتشر نکرده و اتهامهای مطرحشده علیه مپنا نیز به طور مستقل تایید نشده است.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد کشورهای عضو مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، تیافتیسی، در اقدامی مشترک چند بخش کلیدی از زیرساخت مالی حزبالله، از جمله پنج نهاد و ۱۶ فرد، را هدف تحریم کردند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، از نهادهای مالی «القرض الحسن» و «بیتالمال» و همچنین مقامهای ارشد آنها نام برده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریمی را نشانه «تعهد مشترک اعضای تیافتیسی برای مختل کردن توان حزبالله در سوءاستفاده از نظام مالی بینالمللی» توصیف و تاکید کرد همه نهادهای تحریمشده از سوی تیافتیسی، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.
مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، ائتلافی متشکل از آمریکا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکههای تامین مالی تروریسم تشکیل شده است.
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نهادها و افراد تحریمشده را «تهدیدی برای منافع مشترک و تجارت جهانی» خواند و افزود اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم با محدود کردن دسترسی حزبالله به منابع مالی، برای حفاظت از سلامت نظام مالی بینالمللی، حمایت از مردم لبنان و مقابله با شبکههای تروریستی تلاش میکنند.
این سومین اقدام تحریمی تیافتیسی در دولت کنونی و نهمین اقدام از زمان ایجاد این مرکز در دوره ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ است.
بر اساس این بیانیه، القرض الحسن با وجود آنکه در پوشش یک سازمان غیردولتی و با مجوز وزارت کشور لبنان فعالیت میکند، خدمات مالی مشابه بانک ارائه میدهد و بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، در عمل از طریق حسابهای صوری و واسطهها، وجوه مرتبط با حزبالله را جابهجا میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد حزبالله از القرض الحسن برای تسهیل فعالیتهای نظامی بیثباتکننده خود استفاده کرده و این نهاد با احتکار ارز خارجی مورد نیاز اقتصاد لبنان، به حزبالله امکان داده است پایگاه حمایتی خود را تقویت کند و ثبات دولت لبنان را به خطر بیندازد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین موسسه مالی بیتالمال را «خزانه غیررسمی حزبالله» معرف کرد و نوشت این نهاد، تحت نظارت مستقیم دبیرکل حزبالله، داراییهای این گروه را نگهداری میکند، برای این گروه سرمایهگذاری میکند و واسطه میان حزبالله و بانکهای اصلی است.
در میان افراد معرفیشده در این بیانیه، ابراهیم علی ظاهر، رییس واحد مرکزی مالی حزبالله، قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این واحد بر بودجه و هزینههای کلی حزبالله، از جمله تامین مالی عملیات این گروه در داخل و خارج لبنان، نظارت دارد.
این بیانیه همچنین از عادل محمد منصور، مدیر اجرایی القرض الحسن، نام برده و اعلام کرده است او علاوه بر نقش خود در این نهاد، از حسابهای بانکی شخصی خود برای انجام تراکنش با نهادهای مختلف حزبالله استفاده کرده است.
اظهارات یک چهره رسانهای نزدیک به ساختار حاکمیت درباره این که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتواند از درون منحل شود، پرسشی غیرمنتظره را پیش روی ما میگذارد: آیا تهران در حال آماده شدن برای بازآفرینی یکی از ستونهای جمهوری اسلامی است؟
چنین ایدهای تا همین چند ماه پیش تقریبا غیرقابل تصور به نظر میرسید، اما اظهارات مهدی خراتیان، مدیر اندیشکده «احیای سیاست» که روابط نزدیکی با جریان تندرو دارد، این احتمال را پیش میکشد که دستکم برخی در تهران در حال بررسی ایده یک بازنگری بزرگ در ساختار قدرت در جمهوری اسلامی باشند.
کارشناسانی که با ایراناینترنشنال گفتوگو کردهاند میگویند اکنون مساله مهم نه حذف سپاه، بلکه ماهیت چیزی است که جایگزین آن خواهد شد، البته اگر از اساس پدیدهای مشابه سپاه در کار باشد.
برخی معتقدند هرگونه بازسازی ساختاری چیزی بیش از یک بازآرایی نخواهد بود؛ اقدامی طراحیشده برای حفظ قدرت سپاه، در حالی که بخشی از بار سیاسی و اقتصادی آن از دوش حکومت برداشته شود. برخی دیگر این بحث را نشانهای میدانند از این که رهبری ایران درک کرده است کشور نمیتواند بدون تغییر و تحول از سایه جنگ اخیر بیرون بیاید.
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الی کوهانیم، دیپلمات ایرانیتبار آمریکایی، به عنوان مشاور ارشد سیاستگذاری در نمایندگی ایالات متحده در سازمان ملل منصوب شد.
مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، با اعلام انتصاب کوهانیم، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کمتر کسی به اندازه الی، رژیم ایران را میشناسد. خوشحالم که او در این مبارزه کنار ماست.»
کوهانیم متولد تهران است و خانواده یهودی او پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ایران به آمریکا مهاجرت کردند. او در دولت نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ، معاون فرستاده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور مقابله با یهودستیزی بود و از چهرههای شناختهشده منتقد جمهوری اسلامی به شمار میرود.
کیلیان امباپه با درخشش در پیروزی ۳ بر صفر فرانسه مقابل سوئد در بازی یکشانزدهم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، یک گام دیگر به رکورد تاریخی لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین در جام جهانی نزدیک شد.
امباپه در ورزشگاه متلایف نیویورک دو بار گلزنی کرد تا تعداد گلهایش در مرحله حذفی جام جهانی به ۹ برسد؛ رکوردی که اکنون به تنهایی بهترین آمار تاریخ این رقابتها است.
او همچنین با ۱۸ گل، تنها یک گل با رکورد ۱۹ گل لیونل مسی، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، فاصله دارد.
امباپه و مسی اکنون با شش گل، مشترکا در صدر جدول گلزنان جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارند.
در تعقیب این دو فوق ستاره، ارلینگ هالند نروژی قرار دارد که فعلا ۵ گل برای وایکینگها زده است.