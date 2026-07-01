در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که سه‌شنبه ۹ تیر منتشر شد، از نهادهای مالی «القرض الحسن» و «بیت‌المال» و همچنین مقام‌های ارشد آنها نام برده شده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریمی را نشانه «تعهد مشترک اعضای تی‌اف‌تی‌سی برای مختل کردن توان حزب‌الله در سوءاستفاده از نظام مالی بین‌المللی» توصیف و تاکید کرد همه نهادهای تحریم‌شده از سوی تی‌اف‌تی‌سی، پیش‌تر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.

مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم، ائتلافی متشکل از آمریکا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکه‌های تامین مالی تروریسم تشکیل شده است.

بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نهادها و افراد تحریم‌شده را «تهدیدی برای منافع مشترک و تجارت جهانی» خواند و افزود اعضای مرکز هدف‌گیری تامین مالی تروریسم با محدود کردن دسترسی حزب‌الله به منابع مالی، برای حفاظت از سلامت نظام مالی بین‌المللی، حمایت از مردم لبنان و مقابله با شبکه‌های تروریستی تلاش می‌کنند.

این سومین اقدام تحریمی تی‌اف‌تی‌سی در دولت کنونی و نهمین اقدام از زمان ایجاد این مرکز در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ است.

بر اساس این بیانیه، القرض الحسن با وجود آنکه در پوشش یک سازمان غیردولتی و با مجوز وزارت کشور لبنان فعالیت می‌کند، خدمات مالی مشابه بانک ارائه می‌دهد و به‌گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، در عمل از طریق حساب‌های صوری و واسطه‌ها، وجوه مرتبط با حزب‌الله را جابه‌جا می‌کند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد حزب‌الله از القرض الحسن برای تسهیل فعالیت‌های نظامی بی‌ثبات‌کننده خود استفاده کرده و این نهاد با احتکار ارز خارجی مورد نیاز اقتصاد لبنان، به حزب‌الله امکان داده است پایگاه حمایتی خود را تقویت کند و ثبات دولت لبنان را به خطر بیندازد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین موسسه مالی بیت‌المال را «خزانه غیررسمی حزب‌الله» معرف کرد و نوشت این نهاد، تحت نظارت مستقیم دبیرکل حزب‌الله، دارایی‌های این گروه را نگهداری می‌کند، برای این گروه سرمایه‌گذاری می‌کند و واسطه میان حزب‌الله و بانک‌های اصلی است.

در میان افراد معرفی‌شده در این بیانیه، ابراهیم علی ظاهر، رییس واحد مرکزی مالی حزب‌الله، قرار دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این واحد بر بودجه و هزینه‌های کلی حزب‌الله، از جمله تامین مالی عملیات این گروه در داخل و خارج لبنان، نظارت دارد.

این بیانیه همچنین از عادل محمد منصور، مدیر اجرایی القرض الحسن، نام برده و اعلام کرده است او علاوه بر نقش خود در این نهاد، از حساب‌های بانکی شخصی خود برای انجام تراکنش با نهادهای مختلف حزب‌الله استفاده کرده است.