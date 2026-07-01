حمله پهپادی طالبان به پاکستان
طالبان افغانستان اعلام کرد حملاتی هوایی به خاک پاکستان انجام داده است. در همین حال اسلامآباد خبر داد نیروهایش چهار پهپاد را در استان بلوچستان، منطقهای غنی از منابع طبیعی در جنوب این کشور، رهگیری و سرنگون کردهاند.
طالبان افغانستان اعلام کرد حملاتی هوایی به خاک پاکستان انجام داده است. در همین حال اسلامآباد خبر داد نیروهایش چهار پهپاد را در استان بلوچستان، منطقهای غنی از منابع طبیعی در جنوب این کشور، رهگیری و سرنگون کردهاند.
در تازهترین دور از درگیریهای میان دو همسایه شرقی ایران، وزارت دفاع طالبان چهارشنبه ۱۰ تیر اعلام کرد نیروهایش حملات هوایی و پهپادی را علیه آنچه «مرکز داعش» در شهر سرانان در استان مرزی بلوچستان پاکستان خواند، انجام دادهاند.
این وزارتخانه طالبان همچنین از حملاتی در نقاطی از استان خیبر پختونخوا خبر داد.
در مقابل ارتش پاکستان در بیانیهای اعلام کرد پهپادهای مهاجم بلافاصله شناسایی و منهدم شدند.
مقامهای محلی نیز حمله پهپادی را تایید کردند و گفتند یک پهپاد در نزدیکی یک مدرسه دولتی در شهر سرانان مشاهده شده است.
به گفته مقامها، دو نفر در این حمله زخمی شدند.
طالبان جنگنده در اختیار ندارد، اما بر اساس دادههای «موسسه بینالمللی مطالعات راهبردی» مستقر در لندن، دستکم شش هواپیما و ۲۳ بالگرد در اختیار دارد.
همچنین نیروهای طالبان به پهپادهایی مجهز هستند که پیشتر در درگیریها با پاکستان از آنها استفاده کردهاند.
پاکستان، افغانستان را به پناه دادن به شبهنظامیانی متهم میکند که به گفته اسلامآباد، حملات داخل پاکستان را طراحی میکنند.
طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و میگوید فعالیت گروههای شبهنظامی، مشکلی داخلی برای پاکستان است.
دستکم ۲۸ غیرنظامی در حملات هوایی دوشنبه هشتم تیر پاکستان به مناطق مرزی افغانستان کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.
اسلامآباد این حملات را پاسخی به آنچه «حملات تروریستی» در خاک پاکستان خواند، توصیف کرد.
عطاالله تارار، وزیر اطلاعرسانی پاکستان، بامداد دوشنبه، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد چهار عضو وابسته به گروه «جماعت الاحرار» در عملیات زمینی کشته شدند. جماعت الاحرار یکی از شاخههای طالبان پاکستان به شمار میرود.
این حمله، پاسخی به انفجار ششم تیر بود. ارتش پاکستان ششم تیر اعلام کرد در جریان بمبگذاری و حمله مسلحانه از سوی گروه جماعت الاحرار به یکی از مراکز نیروهای شبهنظامی «سند رنجرز» در شهر کراچی، سه نیروی این یگان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
درگیری میان این دو متحد سابق که اکنون به رقیب یکدیگر تبدیل شدهاند، از زمستان ۱۴۰۴ تاکنون صدها کشته بر جای گذاشته است. تلاشهای میانجیگرانه چین برای کاهش تنش نیز تاکنون نتیجهای در پی نداشته است.
بررسی تازهترین اظهارنامههای مالی دونالد ترامپ نشان میدهد رییسجمهوری آمریکا سال گذشته بیش از ۱.۴ میلیارد دلار درآمد از فعالیتهای رمزارزی خانوادهاش گزارش کرده است.
بر اساس گزارش چهارشنبه ۱۰ تیرماه خبرگزاری رویترز، این موضوع نشان میدهد اکنون بخش عمده درآمد ترامپ از داراییهای دیجیتالی تامین میشود که از سیاستهای دولت او نیز منتفع شدهاند.
اسناد بررسی شده که اظهارنامه مالی سالانه ترامپ برای سال ۲۰۲۵ و ارائهشده به دفتر اخلاق دولت آمریکا است و نهم تیرماه منتشر شد، نشان میدهد شرکتهای او نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار از شرکت رمزارزی «ورلد لیبرتی فایننشال» دریافت کردهاند. شرکتی که ترامپ و پسرانش آن را بنیان گذاشتهاند.
این درآمد که میان رییسجمهوری و اعضای خانوادهاش تقسیم میشود، شامل بیش از ۵۲۰ میلیون دلار حاصل از فروش توکنهای رمزارزی و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار از محل فروش بخشی از سهام و منافع تجاری در شرکت ورلد لیبرتی بوده است.
ترامپ همچنین ۶۳۵ میلیون دلار دیگر درآمد حاصل از فروش میمکوینهای «ترامپ» را گزارش کرده است.
این ارقام نشان میدهند رمزارزها تا چه اندازه وضعیت مالی رییسجمهوری را متحول کردهاند.
برای نمونه، در اظهارنامه مالی مربوط به سال قبل از اظهارنامه جدید، ترامپ تنها ۵۷ میلیون و ۳۵۰ هزار دلار درآمد از فروش توکنهای ورلد لیبرتی گزارش کرده بود. رقمی که در اظهارنامه جدید بیش از ۹ برابر شده است.
رویترز پیشتر برآورد کرده بود اعضای خانواده ترامپ از زمان بازگشت او به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، دستکم ۲.۳ میلیارد دلار از پروژههای مرتبط با رمزارز درآمد کسب کردهاند.
ترامپ پس از آغاز به کار دولتش، مجموعهای از سیاستها و ابتکارها را به اجرا گذاشت که صنعت رمزارز آنها را به سود خود ارزیابی میکند. از اجرای مقررات فدرال برای استیبلکوینها گرفته تا کاهش فشارهای نظارتی وزارت دادگستری آمریکا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار بر این صنعت.
ترامپ همچنین برای سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد از محل توافقهای حقوقی با شرکتهای مختلف رسانهای و ۵۲ میلیون دلار درآمد از محل اعطای مجوز استفاده از نام خود به شرکتهای ساختمانی خارج از آمریکا گزارش کرده است. درآمدی که عمدتا حاصل قراردادها با شرکای خاورمیانهای بوده است.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، در بیانیهای گفت: «نه رییسجمهوری و نه اعضای خانواده او هرگز در تعارض منافع دخیل نبودهاند و نخواهند بود. رییسجمهور ترامپ با اقدامات اجرایی خود، با افتخار ایالات متحده را به پایتخت رمزارز جهان تبدیل کرد.»
او افزود: «تمام اقدامات رییسجمهور ترامپ و دولت او در راستای منافع مردم آمریکا انجام میشود و هر خبرنگاری که خلاف این را مطرح کند، همان روایت قدیمی، تکراری و نادرستی را بازگو میکند که دموکراتها و رسانههای جریان اصلی نزدیک به یک دهه است مطرح میکنند.»
با وجود آنکه کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود منافع تجاری رییسجمهوری در حال حاضر بهوسیله فرزندانش اداره میشود، ترامپ همچنان ذینفع نهایی داراییهای موجود در صندوق امانی است که درآمدها در نهایت به آن واریز میشود.
ثروت تازه، بر پایه رمزارز
اگرچه رمزارزها بزرگترین منبع درآمد ترامپ هستند، کسبوکارهای سنتی او، بهویژه زمینهای گلف و اقامتگاههای تفریحی، همچنان میلیونها دلار درآمدزایی کردهاند.
ترامپ گزارش کرده است درآمد مجموعههای گلف و اقامتگاههای تفریحی او در سال ۲۰۲۵ با ۱۵ درصد افزایش به اندکی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است.
بیشترین رشد درآمد مربوط به باشگاههایی بوده که رییسجمهوری از زمان آغاز دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۵، زمان قابل توجهی را در آنها سپری کرده است.
درآمد باشگاه مارالاگو در فلوریدا که ترامپ از آن با عنوان «کاخ سفید زمستانی» یاد میکند، از ۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۷۷ میلیون دلار افزایش یافته است. درآمد باشگاه گلف او در وست پالم بیچ، در نزدیکی مارالاگو، نیز ۲۷ درصد رشد کرده است.
در مقابل، درآمد زمین گلف ترامپ در لسآنجلس سال گذشته کاهش یافته است.
درآمد ترامپ از داراییهای ملکیاش - کسبوکاری که شهرت خود را با آن به دست آورد - رشد چندان چشمگیری نداشته است. او درآمد حاصل از حدود ۱۲ سرمایهگذاری مهم در املاک تجاری را گزارش کرده که عمدتا شامل منافع او در ساختمانهایی است که چند دهه پیش ساخته یا خریداری کرده.
اظهارنامه مالی، رقم دقیق درآمد اجاره املاکی مانند برج ترامپ در نیویورک را ارائه نمیکند و تنها بازههای درآمدی را نشان میدهد. برای بیشتر این املاک، بازه درآمدی ثبتشده در سال ۲۰۲۵ مشابه یا حتی کمتر از رقمی است که ترامپ حدود یک دهه پیش گزارش کرده بود.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد کشورهای عضو مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، تیافتیسی، در اقدامی مشترک چند بخش کلیدی از زیرساخت مالی حزبالله، از جمله پنج نهاد و ۱۶ فرد، را هدف تحریم کردند.
در بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، از نهادهای مالی «القرض الحسن» و «بیتالمال» و همچنین مقامهای ارشد آنها نام برده شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا این اقدام هماهنگ تحریمی را نشانه «تعهد مشترک اعضای تیافتیسی برای مختل کردن توان حزبالله در سوءاستفاده از نظام مالی بینالمللی» توصیف و تاکید کرد همه نهادهای تحریمشده از سوی تیافتیسی، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده بودند.
مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم، ائتلافی متشکل از آمریکا و شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس است که برای هماهنگی در شناسایی و تحریم شبکههای تامین مالی تروریسم تشکیل شده است.
بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا نهادها و افراد تحریمشده را «تهدیدی برای منافع مشترک و تجارت جهانی» خواند و افزود اعضای مرکز هدفگیری تامین مالی تروریسم با محدود کردن دسترسی حزبالله به منابع مالی، برای حفاظت از سلامت نظام مالی بینالمللی، حمایت از مردم لبنان و مقابله با شبکههای تروریستی تلاش میکنند.
این سومین اقدام تحریمی تیافتیسی در دولت کنونی و نهمین اقدام از زمان ایجاد این مرکز در دوره ریاستجمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۷ است.
بر اساس این بیانیه، القرض الحسن با وجود آنکه در پوشش یک سازمان غیردولتی و با مجوز وزارت کشور لبنان فعالیت میکند، خدمات مالی مشابه بانک ارائه میدهد و بهگفته وزارت خزانهداری آمریکا، در عمل از طریق حسابهای صوری و واسطهها، وجوه مرتبط با حزبالله را جابهجا میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد حزبالله از القرض الحسن برای تسهیل فعالیتهای نظامی بیثباتکننده خود استفاده کرده و این نهاد با احتکار ارز خارجی مورد نیاز اقتصاد لبنان، به حزبالله امکان داده است پایگاه حمایتی خود را تقویت کند و ثبات دولت لبنان را به خطر بیندازد.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین موسسه مالی بیتالمال را «خزانه غیررسمی حزبالله» معرف کرد و نوشت این نهاد، تحت نظارت مستقیم دبیرکل حزبالله، داراییهای این گروه را نگهداری میکند، برای این گروه سرمایهگذاری میکند و واسطه میان حزبالله و بانکهای اصلی است.
در میان افراد معرفیشده در این بیانیه، ابراهیم علی ظاهر، رییس واحد مرکزی مالی حزبالله، قرار دارد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این واحد بر بودجه و هزینههای کلی حزبالله، از جمله تامین مالی عملیات این گروه در داخل و خارج لبنان، نظارت دارد.
این بیانیه همچنین از عادل محمد منصور، مدیر اجرایی القرض الحسن، نام برده و اعلام کرده است او علاوه بر نقش خود در این نهاد، از حسابهای بانکی شخصی خود برای انجام تراکنش با نهادهای مختلف حزبالله استفاده کرده است.
دیوان عالی آمریکا فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن حق شهروندی بر پایه تولد در خاک این کشور را رد کرد و آن را مغایر قانون اساسی دانست. ترامپ در واکنش، این رای را «برای کشور بد» خواند و از کنگره خواست برای پایان دادن به این حق اقدام کند.
این رای یکی از مهمترین شکستهای حقوقی دولت ترامپ در اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی او محسوب میشود.
دیوان عالی آمریکا سهشنبه ۹ تیر در حکمی با شش رای موافق در برابر سه رای مخالف، فرمان اجرایی ترامپ برای محدود کردن حق شهروندی بر اساس تولد را مغایر متمم ۱۴ قانون اساسی دانست و رای پیشین درباره توقف اجرای این فرمان را تایید کرد.
بر اساس این فرمان، نهادهای دولتی موظف میشدند کودکانی را که در خاک آمریکا متولد میشوند اما هیچیک از والدینشان شهروند آمریکا یا دارنده اقامت دائم قانونی نیستند، بهعنوان شهروند آمریکا به رسمیت نشناسند.
اجرای این فرمان پیشتر با احکام چند دادگاه فدرال متوقف شده بود و دیوان عالی آمریکا پس از درخواست دولت ترامپ، رسیدگی به این پرونده را پذیرفت.
مخالفان فرمان استدلال کردند این اقدام با بند شهروندی در متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد؛ بندی که شهروندی را برای همه افرادی که در خاک آمریکا متولد شده و مشمول صلاحیت قضایی این کشور هستند، تضمین میکند.
جان رابرتس، رییس دیوان عالی آمریکا، در متن رای نوشت متمم چهاردهم قانون اساسی، جز در چند مورد استثنایی محدود، شهروندی آمریکا را برای تقریبا همه کسانی که در خاک این کشور متولد میشوند تضمین کرده است و دیوان دلیلی برای عدول از رویه تثبیتشده خود در این زمینه نمیبیند. او افزود: «ما امروز نیز به این وعده پایبند میمانیم.»
رابرتس همچنین استدلال دولت ترامپ درباره تفسیر محدودکننده عبارت «مشمول صلاحیت قضایی» را فاقد پشتوانه کافی دانست و نوشت شواهد اندکی برای پذیرش این برداشت وجود دارد.
برت کاوانا، قاضی دیوان عالی آمریکا، نیز با نتیجه نهایی رای موافقت کرد، اما استدلال متفاوتی ارائه داد و گفت فرمان ترامپ با قانون فدرال مربوط به حق شهروندی در تعارض است، نه لزوما با متمم ۱۴ قانون اساسی.
واکنش ترامپ به رای دیوان عالی
ترامپ در نخستین روز بازگشت به کاخ سفهید این فرمان اجرایی را در چارچوب سیاستهای سختگیرانهاش برای مقابله با مهاجرت قانونی و غیرقانونی صادر کرده بود. پس از آن پروندهای علیه این فرمان به دادگاههای محلی ارائه شد و در نهایت دولت ترامپ پرونده «ترامپ علیه باربارا» را به دیوان عالی فرستاد. باربارا نام مستعار یکی از شاکیان این پرونده است.
ترامپ پس از انتشار رای دیوان عالی، در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت دیوان عالی «شهروندی بر اساس تولد» را تایید کرده که به گفته او «برای کشور بد است»، اما «میتوان بهراحتی» این موضوع را با قانونگذاری در کنگره جبران کرد.
او افزود نیازی به «اصلاحیه طولانی و دستوپاگیر قانون اساسی» نیست و کنگره باید «از همین امروز» کار برای پایان دادن به شهروندی بر اساس تولد را آغاز کند؛ حقی که ترامپ آن را «پرهزینه و ناعادلانه» خواند.
ترامپ تاکید کرد تلاش کنگره برای پایان دادن به شهروندی بر اساس تولد از «حمایت کامل و همهجانبه» او برخوردار خواهد بود.
دیوان عالی در رای خود همچنین به پرونده تاریخی سال ۱۸۹۸ موسوم به «ایالات متحده علیه وونگ کیم آرک» استناد کرد. این حکم حق شهروندی را برای متولدشدگان در خاک آمریکا تثبیت میکند، حتی اگر والدینشان خارجی باشند.
رابرتس نوشت دیوان عالی طی ۱۲۸ سال گذشته بارها این قاعده را تایید کرده و دلیلی برای برگشتن از آن وجود ندارد.
به نوشته رویترز، کارشناسان پیش از صدور این رای برآورد کرده بودند اجرای فرمان ترامپ میتوانست هر سال وضعیت قانونی حدود ۲۵۰ هزار نوزاد را تحت تاثیر قرار دهد و میلیونها خانواده را ناچار به اثبات وضعیت اقامتی یا شهروندی فرزندانشان کند.
اکسیوس گزارش داد مذاکرات موازی دولت آمریکا درباره جمهوری اسلامی و لبنان، مذاکرهکنندگان اسرائیلی و لبنانی را نسبت به سیاست واقعی واشینگتن دچار ابهام کرده؛ هرچند مقامهای آمریکایی میگویند این روندها با هم تضادی ندارند.
وبسایت آمریکایی اکسیوس سهشنبه ۹ تیر نوشت این ابهام از آنجا ناشی میشود که واشینگتن همزمان دو مسیر دیپلماتیک را دنبال میکند؛ مسیری با محوریت تهران که با مشارکت جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، پیش رفته و مسیری دیگر با تمرکز بر لبنان و اسرائیل که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، هدایت آن را بر عهده داشته است.
به نوشته این وبسایت، این روندها در قالب سه توافق دنبال شدهاند: یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد میان واشینگتن و تهران، توافق ۳۱ خرداد که ونس در سوئیس با جمهوری اسلامی درباره لبنان به دست آورد و چارچوب توافقی که با هدایت روبیو، جمعه پنجم تیر میان اسرائیل و لبنان امضا شد.
اکسیوس افزود موفقیت مذاکرات تهران و واشینگتن، که به بازگشت ثبات نسبی به بازارهای جهانی نفت کمک کرد، تا حد زیادی به توانایی ترامپ در ایجاد توازن میان این دو مسیر و مدیریت منافع متضاد جمهوری اسلامی، اسرائیل و لبنان بستگی دارد.
بر اساس این گزارش، در مسیر روبیو، طرفها برای جلوگیری از دخالت جمهوری اسلامی در لبنان تلاش کردهاند. اما توافقی که ونس با تهران درباره لبنان پیش برده، برای جمهوری اسلامی نقشی در روند آتشبس میان اسرائیل و حزبالله در نظر گرفته شده است.
اکسیوس نوشت این تفاوت رویکرد، مذاکرهکنندگان اسرائیلی و لبنانی را درباره موضع واقعی واشینگتن دچار ابهام کرد. به همین دلیل، آنها هفته گذشته از میانجیهای آمریکایی خواستند روشن کنند کدامیک از این دو مسیر، سیاست رسمی دولت ترامپ را بازتاب میدهد.
همزمان، یک مقام کاخ سفید به سیانان گفت جرد کوشنر، نماینده ویژه ترامپ، سهشنبه برای دیدار با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر قطر و دیگر میانجیها به دوحه میرود.
سیانان نوشت کوشنر در شکلدهی سیاست خاورمیانهای دولت ترامپ، از جمله پیشبرد «پیمان ابراهیم»، نقش مهمی داشته است.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز برگزاری نشست در سطح عالی میان مقامهای آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت کوشنر و استیو ویتکاف برای گفتوگو با میانجیها به قطر سفر میکنند.
اختلاف بر سر نقش جمهوری اسلامی در لبنان
یادداشت تفاهم ۱۴ بندی تهران-واشینگتن بهطور ضمنی خروج اسرائیل از لبنان را بخشی از توافق نهایی دو طرف میداند، اما در توافق امضاشده میان اسرائیل و لبنان، نیروهای اسرائیلی باید طی چند مرحله و مشروط به خلع سلاح حزبالله از لبنان خارج شوند.
حزبالله و متحدانش توافقی را که با هدایت روبیو به دست آمده، بیاعتبار اعلام کرده و خواستار پایبندی طرفها به یادداشت تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی شدهاند که ونس در امضای آن نقش داشت. با این حال، مقامهای آمریکایی میگویند این دو توافق با یکدیگر در تعارض نیستند.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، یادداشت تفاهم تهران-واشینتگتن بر «حاکمیت لبنان» تاکید دارد و توافق امضاشده میان اسرائیل و لبنان نیز با همین اصل سازگار است، زیرا دولت لبنان آن را امضا کرده است.
در همین حال، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت پایان جنگ در لبنان «تعهد آمریکا» است و واشینگتن باید اسرائیل را نیز به اجرای آن وادار کند.
در سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سهشنبه خطاب به نیروهای ارتش این کشور گفت حزبالله «مهمترین حلقه محور جمهوری اسلامی در لبنان» است و اکنون تنها هشت درصد از موشکها و راکتهای آن باقی مانده است.
او افزود با اقدامات ارتش اسرائیل، به جمهوری اسلامی و حزبالله گفته شد «اینجا جایی برای شما نیست» و این یک ضربه سنگین به محور جمهوری اسلامی است.
در بخش دیگری از گزارش اکسیوس آمده است ونس و روبیو در جریان بررسیهای داخلی دولت درباره یادداشت تفاهم ۲۷ خرداد دیدگاههای متفاوتی داشتند.
به نوشته این وبسایت، ونس از توافق با جمهوری اسلامی برای پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و کمک به ثبات اقتصاد آمریکا حمایت میکرد، در حالی که روبیو نسبت به این یادداشت تفاهم و احتمال دستیابی به یک توافق جامع هستهای تردید داشت.
با این حال، مقامهای دولت آمریکا به اکسیوس تاکید کردند میان ونس و روبیو اختلافی وجود ندارد و هر دو هماهنگ با یکدیگر و در چارچوب سیاستهای ترامپ عمل میکنند.
یکی از مشاوران دولت نیز گفت ونس و روبیو را نباید «دو روی یک سکه» دانست، بلکه آنها بیشتر شبیه «ابزارهای متفاوت یک چاقوی سوئیسی» هستند و این ترامپ است که تصمیم میگیرد در هر مقطع از کدام ابزار استفاده کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که رایزنیهای دیپلماتیک درباره جمهوری اسلامی و لبنان همچنان ادامه دارد و مقامهای آمریکایی بر هماهنگی مسیرهای مختلف مذاکرات تاکید میکنند.
منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان در شامگاه دوشنبه هشتم تیر، شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. این شهروندان در نزدیکی مرز هرات هدف قرار گرفتند.
آمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست، اما یکی از منابع آگاه گفت دستکم دو نفر در این تیراندازی جان باختند. این حادثه در دو روستای مرزی کمانه و بنیاد خان، از توابع ولسوالی کوهستان در ولایت هرات رخ داد.
به گفته منابع، این افراد قصد داشتند به صورت گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
به گفته یک منبع که از وضعیت روستای کمانه مطلع است، مجروحان برای درمان به هرات منتقل شدهاند. او افزود که از سرنوشت و وضعیت دیگر افراد این گروه که در خاک ایران هدف تیراندازی قرار گرفتهاند، تاکنون اطلاعی در دست نیست.
تا زمان انتشار این خبر، مقامهای جمهوری اسلامی ایران و طالبان درباره این حادثه اظهارنظری نکردهاند.
مرزبانان جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها به سوی شهروندان افغانستان که قصد ورود به خاک ایران را داشتند، تیراندازی کردهاند.
اوایل خرداد امسال، سازمان حقوق بشری «حالوش» اعلام کرد که در پی تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی در منطقه بچهراهی استان سیستان و بلوچستان به سوی گروهی از شهروندان افغانستان، دستکم سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.