نیروهای پاکستانی ۲۹ شبهنظامی را در عملیات مرزی کشتند
نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان عملیات زمینی و هوایی انجام دادند که به گفته مقامهای پاکستانی، دستکم ۲۹ شبهنظامی در آن کشته شدند.
نیروهای امنیتی پاکستان در امتداد مرز پاکستان و افغانستان عملیات زمینی و هوایی انجام دادند که به گفته مقامهای پاکستانی، دستکم ۲۹ شبهنظامی در آن کشته شدند.
همزمان، طالبان افغانستان اعلام کرد در حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان، دهها نفر کشته و زخمی شدهاند.
عطاالله تارار، وزیر اطلاعرسانی پاکستان، بامداد دوشنبه هشتم تیر، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد چهار عضو وابسته به گروه «جماعت الاحرار» در عملیات زمینی کشته شدند.
جماعت الاحرار یکی از شاخههای طالبان پاکستان به شمار میرود.
او افزود حملات هوایی به سه هدف در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر، به کشته شدن ۲۵ شبهنظامی و انهدام «مقادیر زیادی سلاح و مهمات» منجر شده است.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان افغانستان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت در حملات هوایی پاکستان، دهها نفر کشته و زخمی شدهاند.
مجاهد نوشت: «این حملات به کشته و زخمی شدن دهها غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، منجر شد. ما این اقدام بزدلانه و تجاوزکارانه را بهشدت محکوم میکنیم و آن را جنایت و اقدامی وحشیانه میدانیم.»
در سوی دیگر، وزیر اطلاعرسانی پاکستان در پیام خود نوشته است این عملیات در پاسخ به «چندین حمله تروریستی اخیر» انجام شده است.
ارتش پاکستان ششم تیر اعلام کرد در جریان بمبگذاری و حمله مسلحانه از سوی گروه جماعت الاحرار به یکی از مراکز نیروهای شبهنظامی «سند رنجرز» در شهر کراچی، سه نیروی این یگان کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
این اولین رخداد از این دست نیست.
بهمن ۱۴۰۴، همزمان با برگزاری نماز جمعه، یک عامل انتحاری خود را در یک مسجد شیعیان در اسلامآباد منفجر کرد که در پی آن دستکم ۳۱ نفر کشته و نزدیک به ۱۷۰ نفر زخمی شدند.
در حملهای مشابه در آبان ۱۴۰۴، یک انفجار انتحاری در اسلامآباد ۱۲ کشته و ۲۷ زخمی بر جای گذاشت.
گروه جماعت الاحرار، شاخهای جداشده از تحریک طالبان پاکستان، اعلام کرد که مسئولیت این انفجار را میپذیرد.
تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) با انتشار بیانیهای گفت هیچ ارتباطی با این رویداد ندارد و خود را از آن «مبرا» دانست.
اسلامآباد، کابل را به پناه دادن به شبهنظامیانی متهم میکند که به گفته پاکستان، حملات داخل این کشور را طراحی میکنند.
طالبان افغانستان این اتهام را رد کرده و میگوید فعالیت گروههای مسلح، «مشکلی داخلی برای پاکستان» است.
بلومبرگ در گزارشی درباره تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکتها «گیجکننده» خواند و نوشت اجرای این تغییرات بهنحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکتهای «ریسکگریز» جذاب باشد، «دشوار» خواهد بود.
این رسانه در گزارشی که یکشنبه هفتم تیر منتشر شد، نوشت روند برداشتن تحریمها به هیچوجه خطی و سرراست نیست و تلاشهای کنونی دولت آمریکا، ناظران باسابقه تحریمها و وکلای این حوزه را شگفتزده کرده است.
این گزارش با اشاره به تمایل شرکتها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پروندههای حقوقی سنگین نوشت، دولتهای مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردهاند. به نوشته این گزارش، این تحریمها با ایجاد لایههای متعدد محدودیت، بهنحوی طراحی شدهاند که برداشتن یکباره آنها دشوار باشد.
آدام اسمیت، مشاور ارشد پیشین مدیر دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری که بر تحریمهای آمریکا نظارت دارد، گفت: «شرکتها میخواهند صددرصد مطمئن باشند که در چارچوب مقررات عمل میکنند. معاملات موردی که طی ۶۰ روز نهایی شوند، میتوانند عملی باشند، اما ممکن است یافتن بانکها و دیگر واسطههایی که حاضر باشند این معاملات را پردازش کنند، چالشبرانگیز باشد.»
بلومبرگ در ادامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت افزون بر این مجوز، شرکتها احتمالا از وزارت خزانهداری آمریکا میخواهند دستورالعملهایی روشن در اختیارشان بگذارد، از جمله نامههای اطمینانبخش یا برگههای توضیحی که معمولا برای پروندههای پیچیده صادر میشوند، تا به واحدهای تطبیق مقررات اطمینان دهند که مشارکت در چنین معاملاتی مجاز است.
این فرد افزود شرکتها به دنبال همان نوع دستورالعملهایی هستند که پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری وقت ونزوئلا، از سوی آمریکا در ماه ژانویه برای ونزوئلا صادر شد.
بلومبرگ در بخشی از این گزارش به قانونی به نام «بازبینی توافق هستهای ایران» اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ وضع شد. این قانون که مقرر میکند کنگره آمریکا هر توافق هستهای با حکومت ایران را بررسی و تصویب کند، بهعنوان یکی از مقررههایی مطرح شده که ممکن است باعث صرف نظر شرکتها، بانکها یا دیگر موسسات مالی را از پردازش تراکنشهای مرتبط با ایران شود، زیرا کنگره تعلیق تحریمها را تایید نکرده است.
بلومبرگ در ادامه به صدور «مجوز عمومی ایکس» از سوی وزارت خزانهداری که اجازه میدهد فروش نفت ایران «با وجوه مبتنی بر دلار آمریکا» انجام شود، اشاره کرد و به نقل از یک منبع آگاه نوشت برخی قانونگذاران آمریکایی معتقدند دولت ممکن است با این استدلال که یادداشت تفاهم با ایران توافقی هستهای نیست، قانون را دور بزند.
به گفته این فرد، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آنها احتمالا فشار بیشتری بر بانکها و شرکتهایی که با ایران تجارت میکنند وارد خواهند کرد و تعهدات آنها بر اساس قوانین آمریکا را به آنها یادآوری خواهند کرد.
این فرد همچنین به قانونی مصوب سال ۲۰۱۲ با عنوان «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» اشاره کرد که شرکتهای پذیرفتهشده در بورسهای آمریکا را ملزم میکند برخی فعالیتهای مرتبط با ایران را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار گزارش دهند؛ موضوعی که در صورت فروپاشی توافق، میتواند آنها را در معرض نظارت و بررسیهای بعدی کنگره قرار دهد.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، ضمن اذعان به کمبود سوخت در مناطق مختلف این کشور، از تشکیل کارگروهی ویژه برای مدیریت بحران خبر داد و اعلام کرد ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل در دست بررسی است. او همچنین گفت حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی با کمبود سوخت در روسیه مرتبط است.
خبرگزاری رویترز یکشنبه هفتم تیر گزارش داد پوتین در نشست مقامهای ارشد روسیه درباره تامین و توزیع سوخت گفت مسکو باید پیامدهای حملات پهپادی اوکراین به تاسیسات نفتی را به حداقل برساند.
او با اشاره به تداوم بحران سوخت افزود: «همه شما بهخوبی میدانید که مشکلات رانندگان و کسبوکارها همچنان ادامه دارد. متاسفانه هنوز هم در جایگاههای سوخت صف وجود دارد.»
به گفته پوتین، مسکو باید پیامدهای «حملات تروریستی اوکراین به اهداف غیرنظامی و زیرساختها» را تا حد ممکن کاهش دهد.
اوکراین در هفتههای اخیر حملات میانبرد و دوربرد خود به اهداف صنعتی در روسیه و مناطق تحت کنترل مسکو در خاک اوکراین را افزایش داده است.
به گزارش رویترز، تمرکز اصلی این حملات بر تاسیسات نفتی روسیه بوده است.
رویترز سوم تیر به نقل از منابع آگاه گزارش داد پالایشگاه نفت مسکو پس از وارد آمدن خسارات گسترده در حملات پهپادی اوکراین، دستکم تا پایان سال جاری میلادی از مدار خارج خواهد بود.
۳۱ خرداد نیز در پی حملات پهپادی اوکراین به منطقه کراسنودار روسیه و شبهجزیره کریمه، پنج نفر کشته شدند.
این حملات که زیرساختهای انرژی و تدارکاتی را هدف قرار داد، به تشدید بحران سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه منجر شد.
احتمال توقف صادرات گازوئیل روسیه
رییسجمهوری روسیه در ادامه اظهارات خود اعلام کرد برای جبران کمبودها در شرایط کنونی، از ذخایر بنزین استفاده شده و میزان این ذخایر اکنون به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده است.
پوتین ابراز امیدواری کرد تولید بنزین در ماه ژوئیه از سطح تولید در ژوئن فراتر رود.
به گفته او، ممنوعیت کامل صادرات گازوئیل همچنان یکی از گزینههای کرملین برای مهار بحران سوخت به شمار میرود و در دست بررسی قرار دارد.
با این حال، خبرگزاری اینترفکس به نقل از الکساندر نواک، معاون نخستوزیر روسیه، گزارش داد در شرایط کنونی، نیازی به ممنوعیت صادرات گازوئیل وجود ندارد.
روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
پوتین در ادامه گفت کارگروه ویژه تامین سوخت بهصورت شبانهروزی در حال فعالیت است و شرایط موجود مستلزم «اقداماتی نظاممند متناسب با ابعاد چالشهای کنونی» برای افزایش عرضه سوخت و حفظ قیمتها در سطحی معقول است.
او بر اهمیت تامین سوخت بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: «باید همه تلاش خود را به کار بگیریم تا برنامههای فصلی تامین سوخت برای واحدهای کشاورزی و صنایع وابسته به آن بدون وقفه اجرا شود، زیرا برداشت محصول به آن وابسته است.»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ۲۶ خرداد پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، همتای اوکراینی خود، در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد مسکو باید با کییف به توافق صلح دست یابد.
روزنامه هاآرتص گزارش داد شرکتهای تسلیحاتی اسرائیل طی سالهای اخیر سامانههای پیشرفته دفاع موشکی و تجهیزات جنگندههای اف-۱۵ را به قطر و عربستان سعودی فروختهاند؛ از جمله سامانهای که برای حفاظت از هواپیمای تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، به کار رفته است.
هاآرتص یکشنبه هفتم تیر نوشت روابط پنهان قطر و اسرائیل شامل صادرات تجهیزات پیشرفته دفاعی اسرائیل بوده که برخی از آنها برای حفاظت از جان امیر قطر به کار گرفته شدهاند.
بر اساس این گزارش، در هنگام سفر امیر قطر به تهران در اسفند ۱۴۰۳، هواپیمای او به سامانه دفاعی هوابرد C-MUSIC ساخت شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» مجهز بود.
این سامانه با شناسایی موشکهای حرارتی زمینبههوا و ارسال پرتو فروسرخ، سامانه هدایت موشک را مختل میکند.
هاآرتص افزود برخلاف امارات متحده عربی، بحرین و مراکش که در چارچوب پیمان ابراهیم روابط رسمی با اسرائیل برقرار کردهاند، قطر و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارند.
پیشتر در ۱۱ اردیبهشت، روزنامه فایننشالتایمز گزارش داد اسرائیل سامانههای تسلیحاتی پیشرفته، از جمله یک سامانه لیزری دفاعی، را به امارات متحده عربی ارسال کرده تا در برابر موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی به کار گرفته شود.
کمک اسرائیل به برنامه جنگندههای پیشرفته قطر
هاآرتص در ادامه، با استناد به تصاویر عمومی ناوگان ۱۱ فروندی خاندان حاکم قطر گزارش داد سه فروند از این هواپیماها، شامل دو بوئینگ ۷۴۷ و یک ایرباس A340-500، بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ هنگام تعمیرات در بازل سوئیس به سامانه دفاعی اسرائیلی مجهز شدند.
به نوشته این روزنامه، ارزش قرارداد مربوط به قطر مشخص نیست، اما شرکت البیت سال گذشته قراردادی ۲۶۰ میلیون دلاری با نیروی هوایی آلمان و قراردادی ۱۷۰ میلیون دلاری با نیروی هوایی هلند و اتریش برای نصب سامانههای J-MUSIC امضا کرد.
هاآرتص نوشت شرکتهای اسرائیلی در برنامه جنگندههای پیشرفته F-15QA قطر نیز مشارکت داشتهاند.
بوئینگ سال ۲۰۱۷ قراردادی چند میلیارد دلاری جهت تامین این جنگندهها برای نیروی هوایی قطر به امضا رساند و دوحه تا سال ۲۰۲۳، ۳۶ فروند از آنها را دریافت کرد.
بر اساس قرارداد وزارت دفاع آمریکا با بوئینگ، شرکتهای اسرائیلی قراردادهایی به ارزش ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای تامین قطعات و سامانههای پیشرفته این جنگندهها منعقد کردهاند.
از جمله این شرکتها، دو زیرمجموعه البیت، یعنی «البیت آمریکا» و «سایکلون»، شرکت مشترک «کالینز البیت ویژن سیستمز»، صنایع هوافضای اسرائیل، شرکت «تات تکنولوژیز» و «بثال اینداستریز» بودند.
این شرکتها قطعات سازهای هواپیما، سامانه پیشرفته هدفگیری روی کلاهخود خلبانان JHMCS و عینکهای دید در شب AN/AVS-9 را برای جنگندههای قطر تامین کردهاند.
دولت بنیامین نتانیاهو سال گذشته با قراردادهای دفاعی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار با دوحه موافقت کرده بود.
فناوری اسرائیلی در ارتش عربستان سعودی
هاآرتص در ادامه نوشت عربستان سعودی هم بهطور غیرمستقیم مشتری صنایع دفاعی اسرائیل بوده است.
بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده قرارداد جنگندههای F-15SA عربستان سعودی با بوئینگ شامل تحویل ۴۶۲ سامانه JHMCS و ۴۶۲ عینک دید در شب AN/AVS-9 بوده است؛ همان مدلهایی که به قطر نیز فروخته شدهاند.
هاآرتص ارزش فروش کلاهخودهای JHMCS به ریاض را حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرد و افزود دوحه نیز در قراردادی جداگانه، ۱۶۰ کلاه از همین نوع را به ارزش ۳۵ میلیون دلار خریداری کرد.
در این گزارش همچنین به افشاگریهای پیشین رسانههای اسرائیلی درباره معاملات دفاعی میان اسرائیل و قطر اشاره شده است.
دولت اسرائیل با تصویب طرحی به اتفاق آرا، نسلکشی ارامنه به دست امپراتوری عثمانی را به رسمیت شناخت.
گیدئون سعار، وزیر امور خارجه اسرائیل، یکشنبه هفتم تیر با استقبال از این تصمیم در بیانیهای نوشت: «برای انجام کار درست هیچوقت دیر نیست.»
در این بیانیه آمده است: «این نسلکشی هولناک که بیش از یک قرن پیش رخ داد و درباره واقعیتهای تاریخی آن عملا هیچ اختلافی وجود ندارد، به کشته شدن یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و نابودی میراثی کهن و ارزشمند از فرهنگ و تاریخ انجامید.»
سعار از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و دیگر اعضای کابینه بهدلیل تصویب این طرح قدردانی کرد و گفت به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه در سالهای پایانی امپراتوری عثمانی، «وظیفهای اخلاقی» برای یهودیان و دولت اسرائیل به شمار میرود.
وزیر امور خارجه اسرائیل هفته گذشته اعلام کرده بود طرح به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه را برای تصویب به کابینه ارائه خواهد کرد.
واکنش ترکیه
وزارت امور خارجه ترکیه شامگاه هفتم تیر با انتشار بیانیهای، اقدام اسرائیل در به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، این وزارتخانه تاکید کرد هدف از این اقدام «سرپوش گذاشتن بر جنایتها در غزه» است.
ارامنه سالهاست میکوشند کشتارهای اوایل قرن بیستم که بنا بر برآوردها جان حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را گرفت، در سطح بینالمللی بهعنوان «نسلکشی» شناخته شود.
در مقابل، ترکیه همواره این موضوع را رد کرده و تاکید دارد کشتارها، بازداشتها و تبعیدهای اجباری ارامنه مصداق نسلکشی نبوده است.
پایگاه خبری تایمز اسرائیل هفتم تیر نوشت دولت اسرائیل در گذشته بهدلیل نگرانی از آسیب دیدن روابطش با آنکارا، از به رسمیت شناختن کشتار ارامنه در جریان جنگ جهانی اول بهعنوان «نسلکشی» خودداری میکرد.
با این حال، روابط دو کشور بهویژه از زمان به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان و سپس در پی حمله هفتم اکتبر حماس و جنگ غزه، به تیرگی گراییده است.
نتانیاهو ششم تیر در پاسخ به پرسشی درباره موضع خود نسبت به این طرح گفت هرگز تلاشی برای جلوگیری از تصویب آن یا پیشنهادهای مشابه پیشین نکرده و از به رسمیت شناختن نسلکشی ارامنه حمایت میکند.
او در عین حال از پاسخ به این پرسش که آیا نگران واکنش آنکارا است یا خیر، خودداری کرد.
شهریور ۱۴۰۴، نتانیاهو در یک مصاحبه ویدیویی اعلام کرده بود نسلکشی ارامنه، آشوریان و یونانیان در اوایل قرن بیستم را به رسمیت میشناسد.
در آن زمان، ترکیه اظهارات نخستوزیر اسرائیل را محکوم کرد و آن را «سوءاستفاده سیاسی از تاریخ» خواند.
تاکنون بیش از ۳۰ کشور، از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان، هلند، ایتالیا، یونان، مکزیک، لبنان، سوریه، کانادا و شیلی، کشتار ارامنه در اوایل قرن بیستم را بهعنوان نسلکشی به رسمیت شناختهاند.
عملیات گسترده ضد فساد در عراق به بازداشت شماری از مقامهای سیاسی و دولتی، از جمله پنج نماینده مجلس، انجامید. همزمان، منابع عراقی از بازداشت معاون تحریمشده وزارت نفت به اتهام کمک به قاچاق نفت ایران و ممنوعالخروج شدن ۶۴ مقام عراقی خبر دادند.
نیروهای سرویس مبارزه با تروریسم عراق، با همراهی ارتش و دیگر نهادهای امنیتی، بامداد یکشنبه عملیات گستردهای را در منطقه سبز بغداد و چندین منطقه دیگر آغاز کردند؛ عملیاتی که به بازداشت دهها مقام دولتی، امنیتی و نمایندگان فعلی و سابق پارلمان عراق انجامید.
یک منبع آگاه در بغداد به ایراناینترنشنال گفت دستکم حدود ۳۷ مسئول عراقی در جریان این عملیات بازداشت شدهاند. به گفته این منبع، در میان بازداشتشدگان چهرههایی وابسته به احزاب شیعه نزدیک به حکومت ایران نیز حضور دارند.
رسانههای عراقی نیز تایید کردهاند که برادر محمد شیاع السودانی، نخستوزیر پیشین عراق، در میان بازداشتشدگان است. پیشتر آسوشیتدپرس به نقل از رسانه رسمی عراق گزارش داده بود که چندین مقام سیاسی، از جمله پنج نماینده مجلس، به اتهام فساد بازداشت شدهاند.
بر اساس گزارش رسانه رسمی عراق، بازداشتها بر پایه اظهارات عدنان الجمیلی، معاون پیشین وزیر نفت عراق، انجام شده است؛ فردی که ماه گذشته بازداشت شده بود. منابع آگاه در بغداد میگویند عملیات تازه در ادامه پرونده فساد مرتبط با الجمیلی و قاچاق نفت جمهوری اسلامی صورت گرفته است.
در همین حال، منابع خبری عراقی از بازداشت علی البهادلی، معاون وزارت نفت عراق در امور توزیع، خبر دادهاند. البهادلی در ماه مه، در چارچوب کارزار فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به اتهام کمک به قاچاق نفت ایران با استفاده از اسناد جعلی از سوی واشینگتن تحریم شده بود.
عبدالرحمن الجزایری، از فرماندهان حشدالشعبی، به شبکه روداو گفت ۶۴ مسئول و مقام عراقی از کشور ممنوعالخروج شدهاند. شبکه روداو همچنین گزارش داد دفتر تحقیقات فدرال آمریکا، افبیآی، در عراق در جریان عملیات بازداشت مقامهای عراقی قرار داشته است؛ هرچند جزئیاتی درباره نقش مستقیم این نهاد آمریکایی در عملیات منتشر نشده است.
یک منبع آگاه در بغداد به ایراناینترنشنال گفت این عملیات پس از سفر اخیر تام باراک، فرستاده ویژه رییسجمهوری آمریکا، به عراق و دیدار او با علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، انجام شده است.
همزمان، یک روزنامهنگار در بغداد به ایراناینترنشنال گفت بازداشت نمایندگان فعلی و سابق مجلس در شرایط کنونی آسانتر شده، زیرا پارلمان عراق در تعطیلات تابستانی به سر میبرد. به گفته او، در شرایط عادی، برای آغاز تحقیق یا پیگرد قضایی یک نماینده، رایگیری در پارلمان لازم است، اما اکنون این روندهای قانونی با سهولت بیشتری انجام میشوند.
همچنین گزارشهایی که هنوز به طور رسمی تایید نشدهاند، از بازداشت حسین مونس، رییس فراکسیون «حقوق» وابسته به حزبالله عراق، حکایت دارند. مقامهای عراقی تاکنون درباره این گزارشها اظهار نظر رسمی نکردهاند.
آسوشیتدپرس نیز در بخشی از گزارش خود نوشت این بازداشتها میتواند پیامدهای گستردهای برای صحنه سیاسی عراق داشته باشد؛ کشوری که در آن پروندههای فساد اغلب با رقابت بر سر قدرت و نفوذ گره خورده است.
این خبرگزاری همچنین یادآور شد ائتلاف سیاسی محمد شیاع السودانی در انتخابات پارلمانی نوامبر بیشترین کرسیها را به دست آورد، اما او در پی بنبست در «چارچوب هماهنگی»؛ ائتلافی از احزاب شیعه نزدیک به حکومت ایران که او را به قدرت رسانده بودند، بر سر معرفی نامزد نخستوزیری، از ادامه رقابت کنار رفت. در نهایت، علی الزیدی، بازرگان و چهرهای تازهوارد به سیاست، به عنوان گزینه مورد توافق گروههای سیاسی معرفی شد و با حمایت ایالات متحده به نخستوزیری رسید.
به نوشته آسوشیتدپرس، بازداشتهای اخیر در چنین فضایی میتواند بر توازن قدرت میان جریانهای مختلف سیاسی عراق، بهویژه احزاب نزدیک به حکومت ایران، تاثیر بگذارد و به همین دلیل فراتر از یک پرونده قضایی، دارای ابعاد مهم سیاسی نیز ارزیابی میشود.