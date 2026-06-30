چند شهروند افغانستان در تیراندازی نیروهای مرزی ایران کشته شدند
منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی به شهروندان افغانستان در شامگاه دوشنبه هشتم تیر، شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. این شهروندان در نزدیکی مرز هرات هدف قرار گرفتند.
آمار دقیق قربانیان هنوز مشخص نیست، اما یکی از منابع آگاه گفت دستکم دو نفر در این تیراندازی جان باختند. این حادثه در دو روستای مرزی کمانه و بنیاد خان، از توابع ولسوالی کوهستان در ولایت هرات رخ داد.
به گفته منابع، این افراد قصد داشتند به صورت گروهی وارد خاک ایران شوند که هدف تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی قرار گرفتند.
به گفته یک منبع که از وضعیت روستای کمانه مطلع است، مجروحان برای درمان به هرات منتقل شدهاند. او افزود که از سرنوشت و وضعیت دیگر افراد این گروه که در خاک ایران هدف تیراندازی قرار گرفتهاند، تاکنون اطلاعی در دست نیست.
تا زمان انتشار این خبر، مقامهای جمهوری اسلامی ایران و طالبان درباره این حادثه اظهارنظری نکردهاند.
مرزبانان جمهوری اسلامی پیش از این نیز بارها به سوی شهروندان افغانستان که قصد ورود به خاک ایران را داشتند، تیراندازی کردهاند.
اوایل خرداد امسال، سازمان حقوق بشری «حالوش» اعلام کرد که در پی تیراندازی مرزبانان جمهوری اسلامی در منطقه بچهراهی استان سیستان و بلوچستان به سوی گروهی از شهروندان افغانستان، دستکم سه نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.
بانک سوئیسی یوبیاس در گزارش سالانه «ثروت جهانی» اعلام کرد ثروت شخصی در سال ۲۰۲۵ با سریعترین آهنگ رشد در چند سال اخیر افزایش یافت و در نتیجه، نزدیک به یک میلیون نفر در سراسر جهان به جمع میلیونرهای دلاری پیوستند.
بر اساس گزارش ثروت که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، در سال ۲۰۲۵ مجموع ثروت شخصی در جهان ۱۰.۸ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۴.۶ درصد و در سال ۲۰۲۳ برابر با ۴.۲ درصد بود.
در این گزارش آمده است در سال ۲۰۲۵، «بیش از هر زمان دیگری، در همه جای جهان، میلیونر وجود دارد».
در ایالات متحده، بیش از ۴۴۰ هزار نفر به جمع میلیونرهای دلاری اضافه شدند که نزدیک به نیمی از رشد جهانی تعداد میلیونرها را تشکیل میدهد.
اکونومیست گزارش کرده است ترکیه برنامه گستردهای برای استفاده اقتصادی از شرایط پیش آمده در پی جنگ ایران دارد. ظرفیت بنادر استانبول تکمیل شده است و گردشگران به جای دبی به بازارهای استانبول رفتهاند، اما چالشهایی نیز در بین است.
در حالی که جنگ اخیر خسارتهای گستردهای برای ایران داشته و پیشبینیهایی از تاثیرات منفی آن بر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس منتشر شده، برای ترکیه، هم فرصت بوده و هم تهدید.
جهش قیمت نفت باعث شد نرخ تورم ماهانه در ترکیه در ماه میلادی آوریل، برای دومین بار طی یک سال گذشته از چهار درصد فراتر رود. با این حال، بحران در کشورهای همسایه برای آنکارا فرصتی اقتصادی نیز ایجاد کرده است.
اکونومیست از قول یکی از مقامهای وزارت دارایی ترکیه نوشت: «کشورهای حوزه خلیج فارس در چند ماه گذشته بخش بزرگی از فعالیتهای تجاری خود را از دست دادهاند و ما فکر میکنیم میتوانیم بخشی از این تجارت را جذب کنیم.»
در جریان افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، ترکیه بهعنوان میانجی تلاشهای زیادی برای توقف جنگ و شکل گرفتن مذاکرات داشت.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در این زمینه بسیار کوشید.
او بهعنوان یکی از میانجیهای مذاکرات، همواره نگران بر هم خوردن آتشبس در دو جنگ اخیر بوده است.
فیدان در خردادماه، با بیان اینکه «ترکیه از آغاز این روند [مذاکرات] از تلاشهای دیپلماتیک حمایت کرده است و به پشتیبانی از صلح، آرامش و ثبات در منطقه ادامه خواهد داد»، نسبت به اقداماتی که روند مذاکرات را مختل کند، ابراز نگرانی کرد.
او در یکی از آخرین اظهار نظرهایش در این باره، اول تیرماه هشدار داد اجرای تفاهمنامه اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، ممکن است با چالشها و بنبستهای مقطعی روبهرو شود.
رونق بوتیکهای استانبول
اکونومیست گزارش کرد برخی از خریدارانی که در بوتیکهای محله نیشانتاشی استانبول مشغول خرید بودند، گفتهاند اگر جنگ نبود، اکنون در دبی خرید میکردند.
در سوی دیگر تنگه بسفر، سومین پایانه بزرگ باربری ترکیه تقریبا به ظرفیت کامل رسیده است.
کارگران بندر که پیش از آغاز اضافهکاری مشغول استراحت بودند، گفتند حجم بار از زمان بسته شدن تنگه هرمز سه برابر شده است.
بنادر ترکیه تاکنون در فصل بهار چنین حجم بالایی از محمولههای تجاری را تجربه نکرده بودند. همزمان، حجم انتقال سوختهای فسیلی از طریق خطوط لولهای که از خاک ترکیه عبور کرده و اروپا را به تامینکنندگان انرژی متصل میکنند نیز افزایش یافته است.
انتظار میرود انتقال نفت از طریق خط لوله کرکوک-جیهان از عراق تا ماه اوت نسبت به آوریل، سه برابر شود. اما ترکیه به این میزان قانع نیست.
رویای افزایش نقش در مسیرهای بینالمللی
کنترل ایران بر تنگه هرمز، بار دیگر طرح ایجاد دستکم سه مسیر ریلی و جادهای میان خاورمیانه و اروپا را احیا کرده است. پروژههایی که مقامهای ترکیه امیدوارند میلیاردها دلار سرمایهگذاری خارجی جذب کنند.
برای نمونه، راهآهن حجاز قرار است نفت خام و مسافران را از عربستان سعودی منتقل کند.
مقامهای ترکیه همچنین معتقدند شمار بیشتری از گردشگران، مشابه افرادی که اکنون در استانبول خرید میکنند، به این کشور خواهند آمد و صنایعی مانند گردشگری و سرگرمی را متحول خواهند کرد.
صنایع دفاعی ترکیه که طی سالهای اخیر از حمایت گسترده دولت برخوردار بودهاند، در سال ۲۰۲۵ تقریبا به اندازه آلمان صادرات تسلیحات داشتند.
به گفته دو مقام ترک، از ماه فوریه تاکنون، سه کشور عربی حوزه خلیج فارس مذاکراتی را برای خرید تسلیحات از ترکیه آغاز کردهاند.
یکی دیگر از اهداف مهم آنکارا، جذب سرمایهگذارانی است که به دلیل جنگ از کشورهای خلیج فارس خارج شدهاند.
برجهای خالی، پر شدند
مرکز مالی استانبول (IFC)، که در سال ۲۰۲۳ برای استقرار بانکها و موسسات مالی بینالمللی افتتاح شد، تا پیش از فوریه تقریبا فقط میزبان بانکهای دولتی و نهادهای ناظر ترکیه بود.
احمد احسان اردم، مدیر این مرکز، و محمد شیمشک، وزیر دارایی ترکیه، اعلام کردهاند ۴۰ بانک و شرکت مشاوره مالی از کشورهای خلیج فارس، در پی افتتاح دفتر در این مرکز هستند.
دولت ترکیه نیز در ماه میلادی مه با ارائه معافیتهای مالیاتی سخاوتمندانه برای سرمایهگذاران خارجی، از جمله امتیازهای ویژه برای ساکنان مرکز مالی استانبول، تلاش کرده است این روند را تسریع کند.
از زمان آغاز جنگ، افزایش ورود گردشگران و رشد حملونقل کالا، بخشی از فشار ناشی از افزایش قیمت انرژی در ترکیه را جبران کرده است و آتشبس ماه آوریل نیز باعث شد تورم ماهانه در ماه مه به ۱.۷ درصد کاهش یابد.
چالشهای پیش روی بلندپروازیهای ترکیه
جنگ اما بودجه دولت و تراز پرداختهای ترکیه را تحت فشار قرار داده است.
معافیتهای مالیاتی بر سوخت که برای مهار قیمت انرژی اعمال شدهاند، ممکن است معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی برای دولت هزینه داشته باشند.
از ژانویه تا آوریل نیز ذخایر ارزی ترکیه از ۷۹ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار کاهش یافت؛ زیرا بانک مرکزی برای حفظ ثبات ارزش لیر اقدام به فروش دلار کرد.
هرچند اکنون ذخایر ارزی تا حدی تثبیت شدهاند، اما ادامه فروش ذخایر بدون آنکه ابتدا دوباره تقویت شوند، میتواند اعتماد به بانک مرکزی را بیش از پیش تضعیف کند و در نهایت با دامن زدن به تورم، دولت را ناچار به اعمال کنترل بر خروج سرمایه کند.
برخی سرمایهگذاران غربی نگران بازگشت ترکیه به سیاستهای مالی و پولی غیرمتعارف هستند؛ بهویژه آنکه گزارشهایی از اختلاف میان شیمشک و رجب طیب اردوغان، رییسجمهوری ترکیه، منتشر شده است.
از زمان آغاز جنگ ایران، سرمایهگذاران خارجی دستکم ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از ترکیه خارج کردهاند. بسیاری از شرکتها و سرمایهگذارانی که از کشورهای خلیج فارس خارج شدهاند نیز مقاصد دیگری را انتخاب کردهاند.
مدیران صندوقهای پوشش ریسک که دبی را ترک کردهاند، عمدتا راهی میامی و میلان شدهاند، نه استانبول.
مدیران ارشدی که به دنبال مدارس مناسب برای فرزندان خود هستند نیز بیشتر لندن یا ژنو را ترجیح میدهند.
جنگ در خاورمیانه فرصتی در اختیار ترکیه قرار داده تا تصویر خود را به عنوان اقتصادی بحرانزده تغییر دهد. اما برای تبدیل شدن به یک قدرت اقتصادی، صرفا وقوع جنگ در کشورهای همسایه کافی نیست.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد دو عضو این نهاد در حملهای مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه کشته شدند.
بر اساس بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران استان کرمانشاه، خالد خالدینیا و برهان کریسانی، دو نیروی «بومی» سپاه پاوه، شامگاه دوشنبه هشتم تیر در پی تیراندازی افراد مسلح مقابل منزل خود جان باختند.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، سهشنبه ۹ تیر نوشت بررسی جزییات این رویداد و شناسایی عوامل آن از سوی مراجع ذیصلاح ادامه دارد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو پیشتر گزارش داد دو عضو دیگر سپاه پاسداران به نامهای کامل شبرنگ، معروف به کامل هجیجی، و کمال عبدی هم در این حمله بهشدت زخمی شدند.
ههنگاو افزود هجیجی بهدلیل شدت جراحات در کما به سر میبرد.
بر پایه این گزارش، گروهی تازهتاسیس با نام «خوری هیوا» با انتشار بیانیهای، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد خالدی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سرکوب معترضان در شهر جوانرود دست داشت.
خوری هیوا در زبان کردی به معنای «خورشید امید» است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حضور خانواده اعضای کشتهشده سپاه پاوه در بیمارستان را نشان میدهد.
روایتهای متناقض
رسانه حکومتی رجانیوز، ۹ تیر گزارش داد خواهر و خواهرزاده خالدینیا نیز در این حمله جان باختهاند.
با این حال، فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا این روایت را رد کرد.
الماسی گفت هر چهار نفری که هدف تیراندازی قرار گرفتند، مرد بودند که دو نفر از آنان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
او ادامه داد: «در این حادثه، دو فرد مسلح که راکب یک دستگاه موتورسیکلت بودند، مقابل منزل به چهار نفر از نیروهای بومی سپاه پاوه تیراندازی کردند. افراد مسلح پس از تیراندازی فورا متواری شدند.»
به گفته فرماندار پاوه، اقدامات لازم برای شناسایی و بازداشت مهاجمان در دست انجام است.
این حمله در شرایطی رخ داد که حکومت ایران از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بارها به مواضع نیروهای کُرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است.
در یکی از تازهترین موارد، پهپادی انفجاری اردوگاه یک گروه کُرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را در شمال شهر اربیل هدف قرار داد.
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد، برای چندمین روز متوالی با برگزاری تجمع به حضوری شدن امتحانات خود اعتراض کردند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سهشنبه نهم تیرماه مقابل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در تهران تجمع کردند.
دانشجویان در این تجمع شعارهایی مانند «دانشجو داد بزن/ حقات رو فریاد بزن» سردادند.
در روزهای اخیر تجمعات دیگری نیز در شماری از شهرها مانند بروجرد، بوشهر، تهران، کرج و مشهد شکل گرفتند.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در حالی به برگزاری حضوری امتحانات پایانترم اعتراض دارند که بخش زیادی از آموزش این نیمسال، با وجود قطع گسترده اینترنت، بهصورت مجازی برگزار شده است.
آنها میگویند کلاسهای آنلاین با مشکلاتی مانند اختلال در سامانههای آموزشی، قطع صدا و تصویر، اینترنت نامناسب و کاهش کیفیت آموزش همراه بوده و در چنین شرایطی، برگزاری آزمون بهصورت حضوری با روند آموزش همخوانی ندارد و «ناعادلانه» است.
به باور این دانشجویان، این تصمیم میتواند بر عدالت آموزشی اثر بگذارد؛ از همین رو خواستار آن هستند که دانشگاه امکان برگزاری امتحانات بهصورت مجازی یا ترکیبی را بررسی و شیوه ارزیابی را با شرایط آموزش این نیمسال هماهنگ کند.
خبرنامه امیرکبیر گزارش داد اعتراضات هفته گذشته این دانشجویان، به عقبنشینی موقت مسئولان دانشگاه و تعویق ۲۰ روزه امتحانات منجر شد اما دانشجویان تاکید کردهاند تا لغو قطعی امتحانات حضوری، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
یک شهروند پیشتر در پیامی به ایراناینترنشنال گفته بود: «از ما شهریه کامل گرفتند، کلاس بیکیفیت برگزار کردند و حالا انتظار دارند همه حضوری امتحان بدهند.»
در هفتههای اخیر اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد شماری از دانشجویان در دانشگاههای مختلف با وجود برگزار نشدن بسیاری از کلاسها، ملزم به پرداخت کامل شهریه شدهاند.
روزنامه پیام ما گزارش داد اختلالهای اخیر در شبکه بانکی ایران روند درمان بیماران، تامین دارو و حتی ترخیص پیکر متوفیان را با مشکل مواجه کرده و سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.
پیام ما سهشنبه نهم تیر نوشت اختلال در خدمات چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، زندگی روزمره مردم را مختل کرده و شهروندان به دلیل از کار افتادن کارتهای بانکی خود، در انجام امور سادهای مانند خریدهای روزانه تا موارد حیاتی مثل تهیه دارو، با بنبست مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرایط کنونی سلامت شهروندان را به خطر انداخته و علاوه بر ایجاد تاخیر در فرایند تشخیص و درمان بیماران، موجب بروز اختلال در تامین تجهیزات بیمارستانی و زنجیره تهیه دارو شده است.
این در حالی است که نظام بانکی هیچ سازوکار جایگزینی برای تداوم پرداختها در شرایط بحران پیشبینی نکرده و همین موضوع به نگرانی کادر درمان و مسئولان حوزه سلامت دامن زده است.
این رسانه با انتقاد از «فقدان برنامهای مالی برای تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران» افزود: «تا زمانی که برای پرداختهای درمانی، تامین دارو و زنجیره تامین بیمارستانها، مسیرهای جایگزین پیشبینی نشود، هر اختلال مشابهی میتواند سلامت و امنیت درمانی شهروندان را با مخاطره جدی روبهرو کند.»
در سالهای گذشته، زیرساختها و سامانههای جمهوری اسلامی بارها هدف حملات سایبری قرار گرفتهاند.
در تازهترین نمونه، فعالیت شماری از بانکهای ایران در دو مقطع در خرداد و تیر بر اثر حملات سایبری دچار اختلال شد.
بحران در زنجیره تامین نظام سلامت
آرش انیسیان، مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی، در مصاحبه با پیام ما به پیامدهای اختلال بانکی برای نظام سلامت پرداخت.
انیسیان گفت: «وقتی بیمار یا همراه او امکان پرداخت هزینه دارو یا خدمات درمانی را نداشته باشد، روند درمان نیز ناگزیر دچار وقفه میشود. بیماری که برای خرید داروی ضروری به داروخانه مراجعه میکند، اما کارت بانکیاش کار نمیکند، قادر به تهیه داروی خود نیست.»
او ادامه داد: «ممکن است پاسخ یک آزمایش پاتولوژی با تاخیر به دست پزشک برسد و تصمیمگیری درباره انجام یا عدم انجام جراحی به تعویق بیفتد. یا فردی برای انجام آزمایش بارداری مراجعه کرده باشد و بهدلیل مشکلات پرداخت، انجام آزمایش به تاخیر بیفتد. در چنین شرایطی، فرد از وضعیت خود اطلاع ندارد و ممکن است اقداماتی انجام دهد که سلامت بارداری یا جنین را به خطر بیندازد.»
به گفته انیسیان، پیامدهای این اختلال تنها متوجه بیماران نیست و بیمارستانها، درمانگاهها، مطبها، داروخانهها و آزمایشگاهها نیز با مشکلات جدی روبهرو شدهاند.
او افزود مراکز درمانی برای تسویه چکها و پرداخت مطالبات خود نیاز به جابهجایی روزانه پول دارند، اما اختلال بانکی مانع این کار شده و در نتیجه، برگشت خوردن چکها در روزهای اخیر توقف تحویل کالا و خدمات از سوی تامینکنندگان را در پی داشته است.
این مقام سازمان پزشکی اعلام کرد تامینکنندگان تجهیزات پزشکی، دارو و اقلام مصرفی مانند مواد غذایی، اکنون تنها پول نقد یا واریز مستقیم به حساب را مطالبه میکنند، اما با توقف امکان انتقال وجه، روند تهیه اقلام مورد نیاز، از تجهیزات درمانی تا مایحتاج روزمره نظیر گوشت و برنج، با بحران مواجه شده است.
شهروندی که در روزهای اخیر یکی از نزدیکان خود را از دست داده، در مصاحبه با پیام ما از تاثیر اختلالهای بانکی بر روند ترخیص پیکر و برگزاری مراسم خاکسپاری خبر داد.
او گفت خانواده برای ترخیص پیکر باید هزینههای بیمارستان را پرداخت میکرد، اما بهدلیل اختلال در خدمات بانک ملی، امکان انتقال وجه به حساب مرکز درمانی وجود نداشت.
این شهروند افزود: «تمام روز تلاش کردیم پول را منتقل کنیم، اما هر بار عملیات انتقال ناموفق بود. وقتی دیدیم احتمال دارد فردا هم همین مشکل ادامه پیدا کند، ناچار شدیم مراسم تشییع و خاکسپاری را یک روز به تعویق بیندازیم.»
به گفته او، خانواده سرانجام روز بعد با استفاده از حسابی در بانکی دیگر توانستند مبلغ مورد نیاز را پرداخت و پیکر را ترخیص کنند.
او تاکید کرد این تاخیر فشار روحی مضاعفی را در «یکی از دشوارترین لحظات زندگی»، بر خانواده متوفی تحمیل کرد.