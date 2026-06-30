آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، وابسته به سازمان ملل متحد سهشنبه اعلام کرد که تخلیه ایمن بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ دریانورد که همچنان در تنگه هرمز گرفتار هستند، مستلزم دریافت تضمینهایی از سوی ایران است مبنی بر اینکه هیچ کشتیای هدف حمله قرار نخواهد گرفت.
دبیرکل سازمان بینالمللی دریانوردی، در گفتوگو با سیانان اظهار داشت: «به محض اینکه اطمینان حاصل شود هیچ کشتیای که در حال تخلیه است هدف قرار نخواهد گرفت، ما آمادهایم فورا اقدام کنیم.»
او افزود که سازمان بینالمللی دریانوردی پس از حمله ایران به یک کشتی در تنگه هرمز در روز پنجشنبه، ناچار شد عملیات تخلیه کشتیها و دریانوردان را متوقف کند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل سهشنبه در یک سخنرانی خطاب به نیروهای ارتش این کشور گفت: «حزبالله مهمترین حلقه محور جمهوری اسلامی در لبنان است. حدود ۱۵۰ هزار موشک و راکت داشتند که الان فقط هشت درصد از آن باقی مانده است. شما همه زیرساختهایی که علیه ما استفاده میشد را نابود کردید.»
نتانیاهو گفت: «به دلیل اقداماتی که نیروهای ارتش انجام دادند، لبنان و اسرائیل یکدیگر را به رسمیت میشناسند و به جمهوری اسلامی و حزبالله گفته شد از اینجا بروید، اینجا جایی برای شما نیست.»
او تاکید کرد: «این یک ضربه سنگین به محور جمهوری اسلامی است و ممکن است بدون واکنش هم نماند.»
ایران اینترنشنال نسخهای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی، شعام، را مشاهده کرده است که از مدیران رسانهها میخواهد طی ۴۸ ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند.
در این دستورالعمل که ایراناینترنشنال عصر سهشنبه نهم تیر نسخهای از آن را مشاهده کرد، خطاب به مدیران مسئول و سردبیران رسانهها آمده است: «با توجه به آغاز برنامههای مرتبط با تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب از روز جمعه و لزوم حفظ انسجام در سطح ملی وایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانهای، توصیه میشود، موارد مرتبط با پیگیری تفاهمنامه اسلامآباد تا ۴۸ ساعت آینده به تدریج از اولویت پردازش رسانهای خارج شده، ظرفیت رسانهها عمدتا در خدمت تبیین ابعاد شخصیتی، فکری، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و ملی شهید ایران، بازنمایی حضور و همبستگی مردم و پوشش هرچه باشکوهتر این مراسم قرار گیرد.»
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ایران اینترنشنال نسخهای از دستورالعمل محرمانه شورای عالی امنیت ملی، شعام، را مشاهده کرده است که از مدیران رسانهها میخواهد طی ۴۸ ساعت منتهی به آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای اخبار مرتبط با مذاکرات و توافق را از اولویت پوشش خارج کنند و بر پوشش مراسم متمرکز شوند.
در این دستورالعمل که ایراناینترنشنال عصر سهشنبه نهم تیر نسخهای از آن را مشاهده کرد، به مدیران مسئول و سردبیران رسانهها گفته شده که دلیل این توصیه «آغاز برنامههای مرتبط با تشییع تاریخی رهبر شهید انقلاب» از روز جمعه، «لزوم حفظ انسجام در سطح ملی» و «ایجاد تمرکز در تولید محتوای رسانهای» است.
بر اساس متن این نامه، شعام از رسانهها خواسته است موضوعات مرتبط با «پیگیری تفاهمنامه اسلامآباد»، از جمله تاکید بر «اجرای متوازن تعهدات بهویژه در موضوع هرمز»، «تبیین تحولات در داخل لبنان و نقش مخرب دولت این کشور»، «لزوم پایان تجاوزات اسرائیل» و «مخالفت با تحمیل راهحل از بیرون» را تا ۴۸ ساعت آینده به تدریج از اولویت پردازش رسانهای خارج کنند.
در حالی که مراجع رسمی جمهوری اسلامی، شنبه ۱۳ تیر را آغاز مراسم تشییع جنازه علی خامنهای اعلام کردهاند، در متن محرمانه شعام از «جمعه» بهعنوان زمان شروع مراسم نام برده شده است؛ روزی که با ۱۲ تیر مطابقت دارد.
در این دستورالعمل تاکید شده است که ظرفیت رسانهها باید «عمدتا» در خدمت تبیین «ابعاد شخصیتی، فکری، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و ملی شهید ایران»، بازنمایی «حضور و همبستگی مردم» و پوشش «هرچه باشکوهتر» مراسم تشییع قرار گیرد.
در این دستورالعمل همچنین از رسانهها خواسته شده است در این دوره زمانی از برجسته کردن مجادلات سیاسی داخلی، اختلافات جناحی، حاشیههای رسانهای و موضوعاتی که به گفته شعام میتواند با «دوقطبیسازی» تمرکز افکار عمومی را از این «مناسبت ملی و تاریخی» منحرف کند، «اکیدا» پرهیز کنند.
در بخش پایانی این نامه آمده است: «در این دوره زمانی، توصیه میشود، از ضریب دادن به مجادلات سیاسی داخلی، اختلافات جناحی، حواشی رسانهای و موضوعاتی که میتواند با دو قطبی سازی تمرکز افکار عمومی را از این مناسبت ملی و تاریخی منحرف کند، اکیدا پرهیز شود همچنین اخبار و تحلیلهای مرتبط با مذاکرات، توافق و سایر تحولات سیاسی و منطقهای صرفاً در حد ضرورت و بدون تبدیلشدن به محور اصلی فضای رسانهای و بازتولید یا ضریب دادن به روایتهای رسانهای رقیب درباره شکست یا عقبنشینی ایران دنبال شوند.»
این دستورالعمل محرمانه نشان میدهد نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه مراسم تشییع خامنهای، در پی مدیریت متمرکز فضای رسانهای، کاهش برجستگی موضوع مذاکرات و تحولات منطقهای و هدایت افکار عمومی به سمت پوشش مراسم و روایت رسمی حکومت از خامنهای هستند.
ستاد تشییع جنازه خامنهای دوم تیر تشکیل جلسه دارد و اعلام کرد دولت تصویب کرده است که به مناسبت این مراسم، استان تهران در روزهای ۱۳ و ۱۴ تیر، استان قم در روز ۱۶ تیر، استان خراسان رضوی در روز ۱۸ تیر و کل کشور در روز ۱۵ تیر تعطیل خواهد بود.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، ۲۷ خرداد در جمع خبرنگاران گفت جنازه رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز ۱۷ تیر در عراق نیز تشییع خواهد شد.
طبق مصوبه این ستاد، خاکسپاری خامنهای و دیگر اعضای کشتهشده خانوادهاش ۱۸ تیر در حرم امام هشتم شیعیان در مشهد انجام خواهد شد.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیهای با اشاره به خودداری جمهوری اسلامی از تحویل پیکر شماری از زندانیان سیاسی اعدامشده به خانوادههایشان، این اقدام را «نقض آشکار کرامت انسانی» و «ادامه مجازات پس از مرگ» توصیف کرد.
بر اساس بیانیه هفته صدوبیستوهفتم این کارزار که ۹ تیر منتشر شد، مطالبه خانوادهها برای اطلاع از محل دفن زندانیان سیاسی اعدامشده «تنها یک خواسته شخصی نیست، بلکه فریاد بسیاری از دادخواهان است که حتی از حق ابتدایی دانستن محل دفن عزیزانشان محروم شدهاند».
در ادامه این بیانیه آمده است: «این محرومیت ادامه مجازات پس از مرگ و نقض آشکار کرامت انسانی است؛ جایی که رنج نه پایان مییابد و نه حتی اجازه سوگواری مییابد.»
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» همچنین با اشاره به سخنان پدر وحید بنیعامریان، زندانی سیاسی اعدامشده، نوشت پرسش او که «مزار پسرم کجاست؟» بازتابدهنده «عمق رنج و بیعدالتی» است.
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دیوان عالی آمریکا روز سهشنبه با تایید قوانین ایالتهای ویرجینیای غربی و آیداهو، ممنوعیت حضور ورزشکاران تراجنسیتی در تیمها و رقابتهای ورزشی دختران و زنان را قانونی دانست.
این رای، علاوه بر دو ایالت یادشده، میتواند بر اجرای قوانین مشابه در ۲۵ ایالت دیگر آمریکا نیز تاثیر بگذارد و پیامدهای گستردهای برای رقابتهای ورزشی مدارس و دانشگاههای این کشور داشته باشد.
قضات دیوان عالی اعلام کردند قوانین ویرجینیای غربی و آیداهو، که ورزشکاران تراجنسیتی زن را از حضور در تیمهای ورزشی دختران و زنان منع میکند، مغایر قانون اساسی آمریکا نیست.
این پرونده با شکایت بکی پپر-جکسون، ورزشکار تراجنسیتی اهل ویرجینیای غربی، آغاز شد. او در ۱۱ سالگی برای حفظ حق حضور در تیم دوومیدانی مدرسه خود شکایت کرده بود و اخیرا نیز عنوان قهرمانی ایالت در رشته پرتاب وزنه را به دست آورد. با رای دیوان عالی، دوران حضور او در رقابتهای دبیرستانی به پایان خواهد رسید.
دولت دونالد ترامپ نیز از قوانین محدودکننده ایالتها حمایت کرده بود. ترامپ سال گذشته به نهادهای فدرال دستور داد بودجه مدارسی را که به ورزشکاران تراجنسیتی اجازه حضور در رقابتهای دختران و زنان میدهند، قطع کنند.
رای دیوان عالی، یکی از مهمترین تصمیمهای قضایی سالهای اخیر در حوزه ورزش و حقوق افراد تراجنسیتی به شمار میرود و انتظار میرود تاثیر قابل توجهی بر قوانین و سیاستهای ورزشی آمریکا در آینده داشته باشد.