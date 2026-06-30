اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست خبری سهشنبه ۹ تیر گفت: «پایان جنگ در لبنان، تعهد آمریکاست و باید اسرائیل را هم مجبور به این کار کند.»
او افزود اساسا برنامهای برای دیدار با طرف آمریکایی در هیچ سطحی در روزهای آینده نداشته و نداریم و در حال حاضر، ضرورت و دلیلی برای دیدار با طرف آمریکایی وجود ندارد.
بقائی گفت: «چهارشنبه در دوحه نشستی با طرف قطری در خصوص بندهای یادداشت تفاهم و آزادسازی اموال مسدودشده داریم.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد دو عضو این نهاد در حملهای مسلحانه در شهر پاوه در استان کرمانشاه کشته شدند.
بر اساس بیانیه روابط عمومی سپاه پاسداران استان کرمانشاه، خالد خالدینیا و برهان کریسانی، دو نیروی «بومی» سپاه پاوه، شامگاه دوشنبه هشتم تیر در پی تیراندازی افراد مسلح مقابل منزل خود جان باختند.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، سهشنبه ۹ تیر نوشت بررسی جزییات این رویداد و شناسایی عوامل آن از سوی مراجع ذیصلاح ادامه دارد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو پیشتر گزارش داد دو عضو دیگر سپاه پاسداران به نامهای کامل شبرنگ، معروف به کامل هجیجی، و کمال عبدی هم در این حمله بهشدت زخمی شدند.
ههنگاو افزود هجیجی بهدلیل شدت جراحات در کما به سر میبرد.
بر پایه این گزارش، گروهی تازهتاسیس با نام «خوری هیوا» با انتشار بیانیهای، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و اعلام کرد خالدی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سرکوب معترضان در شهر جوانرود دست داشت.
خوری هیوا در زبان کردی به معنای «خورشید امید» است.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال حضور خانواده اعضای کشتهشده سپاه پاوه در بیمارستان را نشان میدهد.
روایتهای متناقض
رسانه حکومتی رجانیوز، ۹ تیر گزارش داد خواهر و خواهرزاده خالدینیا نیز در این حمله جان باختهاند.
با این حال، فرزاد الماسی، فرماندار پاوه، در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا این روایت را رد کرد.
الماسی گفت هر چهار نفری که هدف تیراندازی قرار گرفتند، مرد بودند که دو نفر از آنان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند.
او ادامه داد: «در این حادثه، دو فرد مسلح که راکب یک دستگاه موتورسیکلت بودند، مقابل منزل به چهار نفر از نیروهای بومی سپاه پاوه تیراندازی کردند. افراد مسلح پس از تیراندازی فورا متواری شدند.»
به گفته فرماندار پاوه، اقدامات لازم برای شناسایی و بازداشت مهاجمان در دست انجام است.
این حمله در شرایطی رخ داد که حکومت ایران از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بارها به مواضع نیروهای کُرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق حمله کرده است.
در یکی از تازهترین موارد، پهپادی انفجاری اردوگاه یک گروه کُرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی را در شمال شهر اربیل هدف قرار داد.
به گزارش روزنامه لوموند، حدود ۵۰ نماینده پارلمان اروپا با ارسال نامهای رسمی به جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و کمیته مستقل اخلاق این نهاد، خواستار بررسی فوری و شفافسازی درباره اعطای «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ شدند.
این جایزه که در دسامبر ۲۰۲۵ از سوی اینفانتینو به رییسجمهور آمریکا اهدا شد، اکنون همزمان با برگزاری جام جهانی ۲۰۲۶، جنجالهای گستردهای را به دنبال داشته است.
نویسندگان نامه با استناد به گزارش اختصاصی لوموند تاکید کردند این پروژه به صورت کاملا محرمانه پیش رفته و کمتر از ۱۰ نفر از کارکنان فیفا از آن مطلع بودهاند.
به نوشته لوموند، اینفانتینو بدون اطلاع اعضای فیفا، این مراسم را همزمان با قرعهکشی مرحله گروهی جام جهانی در واشینگتن برگزار کرده است.
نمایندگان پارلمان اروپا در این نامه همچنین حمایت خود را از شکایت سازمان حقوق بشری FairSquare، مستقر در بریتانیا، اعلام کردند؛ شکایتی که به تایید فدراسیون فوتبال نروژ نیز رسیده است. این سازمان معتقد است اظهارات علنی اینفانتینو در حمایت از ترامپ، نقض صریح اصل بیطرفی فیفا است.
باری اندروز، نماینده ایرلند در پارلمان اروپا، به لوموند گفت: «جانبداری رییس فیفا از یک سیاستمدار، اعتبار جام جهانی را که نماد اتحاد است، زیر سوال میبرد.»
فیفا تاکنون به پرسشهای لوموند درباره اعطای این جایزه به ترامپ پاسخی نداده است.
دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد، برای چندمین روز متوالی با برگزاری تجمع به حضوری شدن امتحانات خود اعتراض کردند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی، سهشنبه نهم تیرماه مقابل سازمان مرکزی دانشگاه آزاد در تهران تجمع کردند.
دانشجویان در این تجمع شعارهایی مانند «دانشجو داد بزن/ حقات رو فریاد بزن» سردادند.
در روزهای اخیر تجمعات دیگری نیز در شماری از شهرها مانند بروجرد، بوشهر، تهران، کرج و مشهد شکل گرفتند.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در حالی به برگزاری حضوری امتحانات پایانترم اعتراض دارند که بخش زیادی از آموزش این نیمسال، با وجود قطع گسترده اینترنت، بهصورت مجازی برگزار شده است.
آنها میگویند کلاسهای آنلاین با مشکلاتی مانند اختلال در سامانههای آموزشی، قطع صدا و تصویر، اینترنت نامناسب و کاهش کیفیت آموزش همراه بوده و در چنین شرایطی، برگزاری آزمون بهصورت حضوری با روند آموزش همخوانی ندارد و «ناعادلانه» است.
به باور این دانشجویان، این تصمیم میتواند بر عدالت آموزشی اثر بگذارد؛ از همین رو خواستار آن هستند که دانشگاه امکان برگزاری امتحانات بهصورت مجازی یا ترکیبی را بررسی و شیوه ارزیابی را با شرایط آموزش این نیمسال هماهنگ کند.
خبرنامه امیرکبیر گزارش داد اعتراضات هفته گذشته این دانشجویان، به عقبنشینی موقت مسئولان دانشگاه و تعویق ۲۰ روزه امتحانات منجر شد اما دانشجویان تاکید کردهاند تا لغو قطعی امتحانات حضوری، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
یک شهروند پیشتر در پیامی به ایراناینترنشنال گفته بود: «از ما شهریه کامل گرفتند، کلاس بیکیفیت برگزار کردند و حالا انتظار دارند همه حضوری امتحان بدهند.»
در هفتههای اخیر اطلاعاتی به ایراناینترنشنال رسید که نشان میداد شماری از دانشجویان در دانشگاههای مختلف با وجود برگزار نشدن بسیاری از کلاسها، ملزم به پرداخت کامل شهریه شدهاند.
بر اساس این پیامها، برگزاری نامنظم کلاسها و اجباری شدن آموزش آنلاین، کیفیت آموزش و وضعیت روانی دانشجویان را تحت تاثیر قرار داده است.
برخی دانشجویان اشاره کردند که با وجود اعتراضات دیماه، جنگ و بحرانهای جاری کشور، وضعیت آموزشی و فرایند نمرهدهی از سوی استادان، نیز فشار روانی زیادی بر دانشجویان وارد کرده است.
در هفتههای گذشته علاوه بر دانشجویان، دانشآموزان هم تجمعهایی اعتراضی برگزار کردند.
یکم تیرماه شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعهایی مقابل ادارههای آموزش و پرورش، خواستار تعویق امتحانات نهایی به پس از ایام اربعین شدند.
روزنامه پیام ما گزارش داد اختلالهای اخیر در شبکه بانکی ایران روند درمان بیماران، تامین دارو و حتی ترخیص پیکر متوفیان را با مشکل مواجه کرده و سلامت شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است.
پیام ما سهشنبه نهم تیر نوشت اختلال در خدمات چهار بانک ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات، زندگی روزمره مردم را مختل کرده و شهروندان به دلیل از کار افتادن کارتهای بانکی خود، در انجام امور سادهای مانند خریدهای روزانه تا موارد حیاتی مثل تهیه دارو، با بنبست مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارش، شرایط کنونی سلامت شهروندان را به خطر انداخته و علاوه بر ایجاد تاخیر در فرایند تشخیص و درمان بیماران، موجب بروز اختلال در تامین تجهیزات بیمارستانی و زنجیره تهیه دارو شده است.
این در حالی است که نظام بانکی هیچ سازوکار جایگزینی برای تداوم پرداختها در شرایط بحران پیشبینی نکرده و همین موضوع به نگرانی کادر درمان و مسئولان حوزه سلامت دامن زده است.
این رسانه با انتقاد از «فقدان برنامهای مالی برای تداوم خدمات حیاتی در شرایط بحران» افزود: «تا زمانی که برای پرداختهای درمانی، تامین دارو و زنجیره تامین بیمارستانها، مسیرهای جایگزین پیشبینی نشود، هر اختلال مشابهی میتواند سلامت و امنیت درمانی شهروندان را با مخاطره جدی روبهرو کند.»
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ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، برگزاری نشستی در سطح عالی میان مقامهای آمریکایی و جمهوری اسلامی را رد کرد و گفت استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه دونالد ترامپ، برای دیدار با میانجیها و گفتوگو درباره روند مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد.
الانصاری در نشست خبری سهشنبه ۹ تیر گفت هیچ نشستی در سطح عالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی برنامهریزی نشده است و ویتکاف و کوشنر در حال حاضر مستقیما با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار نخواهند کرد.
الانصاری همچنین انتقال شش میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی به حسابهای بانکی ایران را تکذیب کرد و گفت این داراییها همچنان مشمول توافق سال ۲۰۲۳ هستند و فقط برای خرید کالاهای بشردوستانه اختصاص یافتهاند.