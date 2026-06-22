این اعتراض‌ها یکشنبه ۳۱ خرداد برگزار شد و بازنشستگان در شهرهایی از جمله اراک، اهواز، تهران، رشت، شوش و مشهد تجمع و در برخی شهرها راهپیمایی کردند.

در سوی دیگر، اعتراض کارکنان شرکت‌های برق منطقه‌ای نیز از تهران به شرکت‌های برق منطقه‌ای غرب (کرمانشاه)، فارس، باختر، سیستان‌وبلوچستان و اصفهان گسترش یافت.

هم‌زمان با این اعتراض‌ها، مسعود پزشکیان گفت نگرانی اصلی او این است که دولت نتواند رضایت مردم را جلب کند و نارضایتی‌ها به اعتراض‌های خیابانی منجر شود.

پزشکیان گفت: «از آنچه می‌ترسم این است که نتوانیم به مردم به درستی خدمت بدهیم، ناراضی شوند و به خیابان بیایند و اعتراض کنند. آن وقت ابهت ما فرو می‌ریزد.»

اعتراض بازنشستگان به گرانی، بحران درمان و ادغام صندوق‌ها

بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف با انتقاد از افزایش ناچیز مستمری‌ها، گرانی کالاهای اساسی، هزینه‌های سنگین درمان و کاهش قدرت خرید، خواستار اجرای کامل مواد ۹۶، ۱۱۱، ۵۴ و ۸۹ قانون تامین اجتماعی، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.

بازنشستگان همچنین نسبت به طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوق‌ها اعتراض کردند و آن را اقدامی مغایر با منافع بیمه‌شدگان دانستند.

بازنشستگان شوش علاوه بر مطالبات عمومی مانند بهبود معیشت، اجرای قوانین و رفع مشکلات درمانی، خواستار بازگشت امتیاز لغوشده بیمارستان ملکی تامین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این شهر به پلی‌کلینیک شدند.

در شوش، بازنشستگان شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون»، «نه جنگ می‌خواهیم نه کشتار، رفاه می‌خواهیم ماندگاری»، «یخچال بازنشسته خالی‌تر از گذشته»، «حقوق ما ریالی، بهای برق دلاری»، «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن» و «حقوق نصف و نیمه، سکوت کنی همینه» سر دادند.

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در تهران نیز معترضان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «از غارت بیمه‌ها، درمان شده درد ما»، «بنیادهای بی‌خاصیت حق ماها رو خوردن»، «کنترل تورم حق مسلم ماست»، «کار خصوصی‌سازان، غارت خاک ایران»، «بدهی‌های دولت به سازمان پرداخت باید گردد» و «لبنان را رها کن، فکری به حال ما کن» اعتراض خود را بیان کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی طی سال‌های گذشته به‌طور مداوم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به بی‌توجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع و راهپیمایی کرده‌اند .

گسترش اعتراض کارکنان برق منطقه‌ای به تبعیض مزدی

کانال پژواک کار ایران گزارش داد اعتراض کارکنان شرکت‌های برق منطقه‌ای که از تهران آغاز شده بود، طی روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد به چند شرکت دیگر از جمله برق منطقه‌ای غرب در کرمانشاه، فارس، باختر، سیستان‌وبلوچستان و اصفهان گسترش یافت.

این اعتراض‌ها در واکنش به تبعیض در حقوق و مزایا، پایین بودن سطح دستمزدها، بی‌توجهی به مطالبات کارکنان و شرایط ناعادلانه استخدامی برگزار شد.

کارکنان معترض با اشاره به شکاف دریافتی خود با کارکنان دیگر صنایع، خواستار تبدیل وضعیت قراردادها و رفع تبعیض در نظام پرداخت شدند.

آنها تاکید کردند که با وجود نقش حیاتی در پایداری شبکه برق، پایین بودن حقوق و مزایا به افزایش نارضایتی و خروج نیروهای متخصص از این صنعت منجر شده است.

اعتراض به حذف مزایا، معوقات مزدی و ناامنی شغلی

خبرگزاری ایلنا گزارش داد کارکنان غسالخانه بهشت زهرا در تهران در اعتراض به حذف مزایای مزدی، مقابل ساختمان مدیریت این مجموعه تجمع کردند.

این کارکنان می‌گویند طی هفته‌های گذشته مزایایی مانند اضافه‌کاری، اضافه‌پرداخت روزهای تعطیل، مرخصی‌ها و سایر مزایا که تا چهار میلیون تومان از دریافتی آنها را شامل می‌شد، حذف شده است.

آنها خواستار شفاف‌سازی درباره حذف مزایا، بازنگری در وضعیت نیروهای پیمانکاری و لحاظ شدن سختی کار در نظام پرداخت شدند.

هم‌زمان، خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود ۳۵ راننده کامیون حمل زغال‌سنگ معدن طزره از صبح ۳۰ خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اسفندماه سال گذشته دست از کار کشیدند.

کارگران می‌گویند بحران مالی شرکت، تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی و بیمه‌ای و کمبود مواد مورد نیاز استخراج، امنیت شغلی حدود دو هزار و ۵۰۰ کارگر این مجموعه را تهدید کرده است.

در بوشهر نیز خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود ۵۰ نفر از کارگران شرکت سکوسازی ایران صدرا پس از پایان قراردادهای کاری خود اجازه ورود به محل کارشان را پیدا نکردند.

کارگران می‌گویند بسیاری از نیروهای تعدیل‌شده بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند و از پرداخت نشدن بخشی از دستمزدها، نامشخص بودن وضعیت بیمه بیکاری و تاخیر در پرداخت حق بیمه خبر داده‌اند.

همچنین ایلنا گزارش داد حدود ۴۰ کارگر شرکت پوشش لوله بندر ماهشهر با وجود مصوبات بازگشت به کار، پس از نزدیک به سه ماه همچنان از بازگشت به محل کار خود محروم مانده‌اند.

تداوم این اعتراض‌ها، در شرایطی که فضای سیاسی کشور زیر تاثیر پیامدهای جنگ و مذاکرات قرار دارد، نشان می‌دهد ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخ‌گویی به بحران معیشتی و مطالبات مزدی و شغلی، همچنان یکی از عوامل اصلی نارضایتی بازنشستگان، کارگران و کارکنان در ایران است.