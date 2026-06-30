خبرگزاری رویترز سه‌شنبه ۹ تیر در مقاله‌ای نوشت هسته اصلی این توافق بر معامله‌ای استوار است که بسیاری آن را «غیرعملی» می‌دانند؛ حزب‌الله قاطعانه خلع سلاح را رد کرده و دولت لبنان نیز توانایی اجرای چنین طرحی را ندارد.

تحلیلگران معتقدند با توجه به اینکه بعید است حزب‌الله سلاح خود را کنار بگذارد، اسرائیل از پوشش سیاسی لازم برای ادامه حضور نظامی نامحدود در جنوب لبنان برخوردار خواهد شد.

پس از آغاز جنگ ایران در اسفندماه ۱۴۰۴ و ورود حزب‌الله به این مناقشه در حمایت از جمهوری اسلامی، اسرائیل حضور نظامی خود را در بخش‌هایی از جنوب لبنان گسترش داده است.

رویترز در ادامه به نقل از تحلیلگران نوشت این توافق دولت لبنان را میان تعهداتی که قادر به اجرای آن‌ها نیست و حاکمیتی که نمی‌تواند به‌طور کامل بازپس گیرد، گرفتار می‌کند.

بر اساس این مقاله، این چارچوب توافق همچنین با واقعیت‌های سیاسی لبنان در تضاد است، زیرا از دولتی «شکننده و مبتنی بر نظام فرقه‌ای» می‌خواهد با قدرتمندترین گروه مسلح کشور مقابله کند، در حالی که نظام سیاسی لبنان پس از جنگ داخلی بر تقسیم قدرت استوار شده، نه اعمال زور.

یک سیاستمدار ارشد لبنانی که نخواست نامش فاش شود، به رویترز گفت: «این یک توافق نیست، بلکه راه‌حلی تحمیلی است.»

او افزود ارتش لبنان نه از نظر ساختاری و نه از نظر تجهیزات، توان خلع سلاح حزب‌الله را ندارد و انتظار اجرایی شدن چنین طرحی هم توان نظامی ریشه‌دار حزب‌الله و هم توازن شکننده فرقه‌ای را که ثبات لبنان بر آن استوار است، نادیده می‌گیرد.

هشتم تیر، نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان اصلی حزب‌الله، هشدار داد این توافق می‌تواند به ایجاد شکاف میان لبنانی‌ها منجر شود.

او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.

تمام بار بر دوش لبنان گذاشته شده است

رویترز در ادامه نوشت تحلیلگران معتقدند عدم توازن در طراحی توافق اخیر به چشم می‌خورد؛ به گونه‌ای که تعهدات گسترده‌ای بر عهده لبنان گذاشته شده، بدون آنکه تضمین متقابلی برای خروج نیروهای اسرائیلی وجود داشته باشد.

مایکل یانگ، تحلیلگر مستقر در بیروت، گفت: «این توافق تمام بار را بر دوش لبنان گذاشته است.»

او اضافه کرد این توافق «ساختاری ایجاد می‌کند که به اسرائیلی‌ها اجازه می‌دهد برای مدت نامحدود در جنوب لبنان باقی بمانند».

فواز جرجس، پژوهشگر لبنانی در مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی لندن، هشدار داد این توافق «از همان ابتدا مرده متولد شده» و از نظر ساختاری معیوب است، زیرا بر شرطی استوار شده که در عمل امکان تحقق آن وجود ندارد.

به گفته جرجس، اسرائیل هم‌اکنون منطقه‌ای حائل به عمق حدود ۸ تا ۱۰ کیلومتر در جنوب لبنان ایجاد کرده و هرگونه خروج خود از منطقه را به خلع سلاح حزب‌الله گره زده است.

او افزود مفاد این توافق می‌تواند به دائمی شدن منطقه حائل و اعطای مشروعیت دیپلماتیک به آن منجر شود و آن را «هدیه‌ای سیاسی» برای اسرائیل توصیف کرد.

درگیری در لبنان یکی از محورهای اصلی تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ گسترده‌تر میان آمریکا و حکومت ایران بوده است.

جرجس گفت جدا کردن عامدانه پرونده لبنان از دیگر درگیری‌ها از سوی واشینگتن، آزادی عمل بیشتری به اسرائیل در لبنان داده است.

نگرانی از بروز درگیری داخلی

چارچوب توافقی که در واشینگتن به امضا رسید، تاکید می‌کند که اسرائیل هیچ ادعایی نسبت به خاک لبنان ندارد و استقرار کامل حاکمیت ارتش لبنان در جنوب این کشور منوط به راستی‌آزمایی خلع سلاح گروه‌های مسلح غیردولتی، از جمله حزب‌الله، است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش‌تر این توافق را دستاوردی تاریخی توصیف کرد که می‌تواند راه را برای صلحی گسترده‌تر هموار کند.

این در حالی است که نیروهای اسرائیلی همچنان در «منطقه امنیتی» مستقر هستند؛ منطقه‌ای که اسرائیل می‌گوید برای حفاظت از بخش شمالی این کشور در برابر حملات احتمالی ایجاد شده است.

نتانیاهو ششم تیر تاکید کرد: «تا زمانی که حزب‌الله و دیگر سازمان‌های تروریستی خلع سلاح نشوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، به حفظ این منطقه ادامه خواهیم داد.»

سه مقام ارشد اسرائیلی گفتند اسرائیل اعتماد چندانی به توانایی لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله ندارد، اما این توافق را گامی مهم در مسیر دیپلماتیک برای ایجاد صلح بلندمدت با لبنان می‌داند.

جوزف عون، رییس‌جمهوری لبنان، از این توافق به‌عنوان نخستین گام برای بازگرداندن حاکمیت لبنان استقبال کرد و افزود این توافق باید امکان بازگشت مردم لبنان به سرزمین‌های کاملا آزادشده را فراهم کند.

در سوی دیگر، نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، این توافق را «باطل و بی‌اعتبار» و «تسلیم» خواند و اعلام کرد این گروه مورد حمایت تهران تا زمانی که اسرائیل از لبنان خارج شود، به جنگ ادامه خواهد داد.

حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان، نیز نسبت به وقوع «درگیری داخلی» در این کشور هشدار داد.

یانگ در ادامه مصاحبه با رویترز گفت: «این توافق ما را به هیچ‌جا نمی‌رساند، جز جنگ داخلی و شاید شورش جامعه شیعه.»

100 %

ابهام درباره اجرای توافق

دنی سیترینوویچ، تحلیلگر منطقه‌ای و افسر پیشین اطلاعات نظامی اسرائیل، معتقد است انحلال حزب‌الله «هرگز اتفاق نخواهد افتاد» و این توافق در عمل به حضور نظامی نامحدود اسرائیل مشروعیت می‌بخشد.

او گفت: «اسرائیل عقب‌نشینی نخواهد کرد و حزب‌الله هم منحل نخواهد شد.»

سیترینوویچ افزود هیچ نخست‌وزیری در اسرائیل در شرایط کنونی سیاسی این کشور نمی‌تواند تا زمانی که حزب‌الله همچنان مسلح است و ساکنان مناطق شمالی اسرائیل هنوز آواره‌اند، دستور عقب‌نشینی صادر کند.

به گفته او، توافقی محدودتر که صرفا بر عقب‌نشینی حزب‌الله به جنوب رود لیتانی، استقرار گسترده‌تر ارتش لبنان و گسترش حاکمیت دولت متمرکز می‌شد، شانس بیشتری برای موفقیت داشت.

محمد عبید، تحلیلگر نزدیک به حزب‌الله، نیز گفت بعید است این توافق اجرا شود.

او افزود مفاد این توافق «مانند مواد منفجره» است و می‌تواند ثبات داخلی لبنان را از بین ببرد، زیرا اجرای آن به اقدام دولت برای خلع سلاح حزب‌الله منوط شده است.