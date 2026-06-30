این رای یکی از مهم‌ترین شکست‌های حقوقی دولت ترامپ در اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی او محسوب می‌شود.

دیوان عالی آمریکا سه‌شنبه ۹ تیر در حکمی با شش رای موافق در برابر سه رای مخالف، فرمان اجرایی ترامپ برای محدود کردن حق شهروندی بر اساس تولد را مغایر متمم ۱۴ قانون اساسی دانست و رای پیشین درباره توقف اجرای این فرمان را تایید کرد.

بر اساس این فرمان، نهادهای دولتی موظف می‌شدند کودکانی را که در خاک آمریکا متولد می‌شوند اما هیچ‌یک از والدین‌شان شهروند آمریکا یا دارنده اقامت دائم قانونی نیستند، به‌عنوان شهروند آمریکا به رسمیت نشناسند.

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اجرای این فرمان پیش‌تر با احکام چند دادگاه فدرال متوقف شده بود و دیوان عالی آمریکا پس از درخواست دولت ترامپ، رسیدگی به این پرونده را پذیرفت .

مخالفان فرمان استدلال کردند این اقدام با بند شهروندی در متمم ۱۴ قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد؛ بندی که شهروندی را برای همه افرادی که در خاک آمریکا متولد شده و مشمول صلاحیت قضایی این کشور هستند، تضمین می‌کند.

جان رابرتس، رییس دیوان عالی آمریکا، در متن رای نوشت متمم چهاردهم قانون اساسی، جز در چند مورد استثنایی محدود، شهروندی آمریکا را برای تقریبا همه کسانی که در خاک این کشور متولد می‌شوند تضمین کرده است و دیوان دلیلی برای عدول از رویه تثبیت‌شده خود در این زمینه نمی‌بیند. او افزود: «ما امروز نیز به این وعده پایبند می‌مانیم.»

رابرتس همچنین استدلال دولت ترامپ درباره تفسیر محدودکننده عبارت «مشمول صلاحیت قضایی» را فاقد پشتوانه کافی دانست و نوشت شواهد اندکی برای پذیرش این برداشت وجود دارد.

برت کاوانا، قاضی دیوان عالی آمریکا، نیز با نتیجه نهایی رای موافقت کرد، اما استدلال متفاوتی ارائه داد و گفت فرمان ترامپ با قانون فدرال مربوط به حق شهروندی در تعارض است، نه لزوما با متمم ۱۴ قانون اساسی.

واکنش ترامپ به رای دیوان عالی

ترامپ در نخستین روز بازگشت به کاخ سفهید این فرمان اجرایی را در چارچوب سیاست‌های سخت‌گیرانه‌اش برای مقابله با مهاجرت قانونی و غیرقانونی صادر کرده بود . پس از آن پرونده‌ای علیه این فرمان به دادگاه‌های محلی ارائه شد و در نهایت دولت ترامپ پرونده «ترامپ علیه باربارا» را به دیوان عالی فرستاد. باربارا نام مستعار یکی از شاکیان این پرونده است.

ترامپ پس از انتشار رای دیوان عالی، در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال نوشت دیوان عالی «شهروندی بر اساس تولد» را تایید کرده که به گفته او «برای کشور بد است»، اما «می‌توان به‌راحتی» این موضوع را با قانون‌گذاری در کنگره جبران کرد.

او افزود نیازی به «اصلاحیه طولانی و دست‌وپاگیر قانون اساسی» نیست و کنگره باید «از همین امروز» کار برای پایان دادن به شهروندی بر اساس تولد را آغاز کند؛ حقی که ترامپ آن را «پرهزینه و ناعادلانه» خواند.

ترامپ تاکید کرد تلاش کنگره برای پایان دادن به شهروندی بر اساس تولد از «حمایت کامل و همه‌جانبه» او برخوردار خواهد بود.

دیوان عالی در رای خود همچنین به پرونده تاریخی سال ۱۸۹۸ موسوم به «ایالات متحده علیه وونگ کیم آرک» استناد کرد. این حکم حق شهروندی را برای متولدشدگان در خاک آمریکا تثبیت می‌کند، حتی اگر والدین‌شان خارجی باشند.

رابرتس نوشت دیوان عالی طی ۱۲۸ سال گذشته بارها این قاعده را تایید کرده و دلیلی برای برگشتن از آن وجود ندارد.

به نوشته رویترز، کارشناسان پیش از صدور این رای برآورد کرده بودند اجرای فرمان ترامپ می‌توانست هر سال وضعیت قانونی حدود ۲۵۰ هزار نوزاد را تحت تاثیر قرار دهد و میلیون‌ها خانواده را ناچار به اثبات وضعیت اقامتی یا شهروندی فرزندانشان کند.