بر اساس گزارشهای امنیتی، گروههای هکری وابسته به جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته، حملات متعددی را علیه زیرساختها، شرکتها و سازمانهای کشورهای مختلف، بهویژه ایالات متحده و اسرائیل، سازماندهی کردهاند.
پس از آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مجموعهای از عملیات سایبری به هکرهای وابسته به تهران نسبت داده شده است؛ از جمله حمله مخرب به شرکت تجهیزات پزشکی «استرایکر» و افشای ایمیلهای شخصی کش پاتل، رییس افبیآی.
پنجم خرداد، خبرگزاری رویترز به نقل از پژوهشگران اسرائیلی گزارش داد هکرهای وابسته به حکومت ایران در حمله سایبری اسفندماه به سامانه حملونقل عمومی لسآنجلس دست داشتند.
این رویداد به اختلال در فعالیت بخشی از شبکه ترابری این کلانشهر انجامید.
دامنه حملات سایبری حکومت ایران
مدیرکل سازمان ملی سایبری اسرائیل در ادامه اظهارات خود اعلام کرد حملات جمهوری اسلامی سامانههای مرتبط با زیرساختهای حیاتی، نهادهای مرکزی، شرکتهای کوچک و متوسط و همچنین شهروندان اسرائیلی را هدف قرار دادهاند.
به گفته کارادی، دفترهای حقوقی و شرکتهای حسابداری از جمله کسبوکارهای کوچکی بودهاند که از سوی تهران هدف قرار گرفتند.
او اضافه کرد: «تا این لحظه توانستهایم حملات به زیرساختهای حیاتی را دفع کنیم. امیدوارم همینطور باقی بماند.»
یاسر المسحل، رییس فدراسیون فوتبال عربستان سعودی، در پی کسب نتایج ضعیف و حذف زودهنگام تیم ملی این کشور از جام جهانی ۲۰۲۶، از سمت خود استعفا کرد.
عربستان سعودی با کسب تنها دو تساوی مقابل اروگوئه و کیپورد و شکست برابر اسپانیا، با ۲ امتیاز در قعر جدول گروه H قرار گرفت و از صعود به مرحله حذفی بازماند.
المسحل که هفت سال هدایت این فدراسیون را بر عهده داشت و نقشی کلیدی در کسب میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ ایفا کرد، با انتشار بیانیهای مسئولیت کامل این ناکامی را پذیرفت و از هواداران عذرخواهی کرد. او اعلام کرد که برای آغاز مرحلهای تازه در فوتبال کشور، تصمیم به کنارهگیری گرفته است.
این نتایج ناامیدکننده در حالی رقم خورد که دولت عربستان سعودی در سالهای اخیر سرمایهگذاریهای کلانی روی فوتبال و جذب فوقستارههایی چون رونالدو، بنزما و نیمار انجام داده است.
علی جعفریان، جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت، در گفتوگو با ایسنا گفت: «در برخی سالها، بیش از ۶۰ درصد دانشجویان پزشکی، سهمیهای بودند.»
او افزود روند فعلی سهمیهها منطقی نیست و نیازمند بازنگری جدی است.
جانشین و مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: «بخشی از سهمیهها بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بخشی دیگر بر پایه قوانین مجلس جمهوری اسلامی ایجاد شدهاند و برای حل این مساله، به تصمیمی در سطح بالاتر نیاز است تا اختیار لازم برای تعیین تکلیف همه سهمیهها به یک مرجع داده شود.»
او همچنین اضافه کرد اصلاح سهمیهها به کنکور امسال نخواهد رسید.