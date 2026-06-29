بلومبرگ گزارش داد قیمت جهانی نفت پس از جنگ ایران تقریبا به سطح پیش از آغاز درگیریها بازگشته، اما این کاهش نه به دلیل بهبود عرضه، بلکه در نتیجه مجموعهای از اقدامات اضطراری و کاهش تقاضای جهانی رخ داده است.
این گزارش میافزاید آزادسازی ذخایر راهبردی نفت، استفاده از مسیرهای جایگزین صادرات و مدیریت جریان عرضه، از عواملی بودهاند که مانع جهش بیشتر قیمتها شدهاند. با این حال، مهمترین عامل افت قیمت، کاهش تقاضای جهانی برای نفت در سایه کند شدن رشد اقتصاد جهانی عنوان شده است.
بلومبرگ همچنین نوشت بازار نفت همچنان نسبت به هرگونه اختلال تازه در عرضه، بهویژه در خاورمیانه، آسیبپذیر است و بازگشت قیمتها به سطوح پیش از جنگ به معنای رفع ریسکهای ژئوپلیتیک نیست.
بلومبرگ در گزارشی درباره تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکتها «گیجکننده» خواند و نوشت اجرای این تغییرات بهنحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکتهای «ریسکگریز» جذاب باشد، «دشوار» خواهد بود.
این رسانه در گزارشی که یکشنبه هفتم تیر منتشر شد، نوشت روند برداشتن تحریمها به هیچوجه خطی و سرراست نیست و تلاشهای کنونی دولت آمریکا، ناظران باسابقه تحریمها و وکلای این حوزه را شگفتزده کرده است.
این گزارش با اشاره به تمایل شرکتها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پروندههای حقوقی سنگین نوشت، دولتهای مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردهاند. به نوشته این گزارش، این تحریمها با ایجاد لایههای متعدد محدودیت، بهنحوی طراحی شدهاند که برداشتن یکباره آنها دشوار باشد.
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عضو «دفتر حفظ و نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی» شامگاه یکشنبه به صداوسیما گفت که قرار بود مذاکرات فنی برگزار شود، اما جمهوری اسلامی آن را لغو کرد و در آن شرکت نکرد.
همزمان، روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که گفتوگوهای آمریکا و جمهوری اسلامی، که قرار بود آخر هفته در سوئیس از سر گرفته شود، در پی از سرگیری حملات دو طرف متوقف شده است.
بر اساس گزارش والاستریت ژورنال، از سرگیری درگیریها باعث توقف روند برنامهریزیشده مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی شده است.
سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد یکشنبه گفت که اگر تهران تهدیدی برای کشتیرانی در تنگه هرمز ایجاد کند، آمریکا به هدف قرار دادن زیرساختهای نظامی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
رییس ستاد ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد که توان عملیاتی و دستاوردهای نظامی ارتش این کشور در ماههای اخیر، شرایط لازم برای دستیابی به توافق با لبنان را فراهم کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در جریان سفر به عراق گفت: «طبق تفاهمنامه با آمریکا، اداره تنگه هرمز به جمهوری اسلامی سپرده شده است.»
او همچنین از سایر طرفها خواست در مدیریت این آبراه دخالت نکنند.
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بلومبرگ در گزارشی درباره تعلیق ۶۰ روزه تحریمهای ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، تغییرات جاری را برای نهادهای مالی و شرکتها «گیجکننده» خواند و نوشت اجرای این تغییرات بهنحوی که برای نهادهای مالی آمریکا و شرکتهای «ریسکگریز» جذاب باشد، «دشوار» خواهد بود.
این رسانه در گزارشی که یکشنبه هفتم تیر منتشر شد، نوشت روند برداشتن تحریمها به هیچوجه خطی و سرراست نیست و تلاشهای کنونی دولت آمریکا، ناظران باسابقه تحریمها و وکلای این حوزه را شگفتزده کرده است.
این گزارش با اشاره به تمایل شرکتها برای اطمینان کامل از رعایت مقررات و پرهیز از درگیر شدن در پروندههای حقوقی سنگین نوشت، دولتهای مختلف آمریکا طی سالها صدها تحریم علیه حکومت ایران وضع کردهاند. به نوشته این گزارش، این تحریمها با ایجاد لایههای متعدد محدودیت، بهنحوی طراحی شدهاند که برداشتن یکباره آنها دشوار باشد.
آدام اسمیت، مشاور ارشد پیشین مدیر دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری که بر تحریمهای آمریکا نظارت دارد، گفت: «شرکتها میخواهند صددرصد مطمئن باشند که در چارچوب مقررات عمل میکنند. معاملات موردی که طی ۶۰ روز نهایی شوند، میتوانند عملی باشند، اما ممکن است یافتن بانکها و دیگر واسطههایی که حاضر باشند این معاملات را پردازش کنند، چالشبرانگیز باشد.»
بلومبرگ در ادامه به نقل از یک منبع آگاه نوشت افزون بر این مجوز، شرکتها احتمالا از وزارت خزانهداری آمریکا میخواهند دستورالعملهایی روشن در اختیارشان بگذارد، از جمله نامههای اطمینانبخش یا برگههای توضیحی که معمولا برای پروندههای پیچیده صادر میشوند، تا به واحدهای تطبیق مقررات اطمینان دهند که مشارکت در چنین معاملاتی مجاز است.
این فرد افزود شرکتها به دنبال همان نوع دستورالعملهایی هستند که پس از بازداشت نیکلاس مادورو، رییسجمهوری وقت ونزوئلا، از سوی آمریکا در ماه ژانویه برای ونزوئلا صادر شد.
بلومبرگ در بخشی از این گزارش به قانونی به نام «بازبینی توافق هستهای ایران» اشاره کرد که در سال ۲۰۱۵ وضع شد. این قانون که مقرر میکند کنگره آمریکا هر توافق هستهای با حکومت ایران را بررسی و تصویب کند، بهعنوان یکی از مقررههایی مطرح شده که ممکن است باعث صرف نظر شرکتها، بانکها یا دیگر موسسات مالی را از پردازش تراکنشهای مرتبط با ایران شود، زیرا کنگره تعلیق تحریمها را تایید نکرده است.
بلومبرگ در ادامه به صدور «مجوز عمومی ایکس» از سوی وزارت خزانهداری که اجازه میدهد فروش نفت ایران «با وجوه مبتنی بر دلار آمریکا» انجام شود، اشاره کرد و به نقل از یک منبع آگاه نوشت برخی قانونگذاران آمریکایی معتقدند دولت ممکن است با این استدلال که یادداشت تفاهم با ایران توافقی هستهای نیست، قانون را دور بزند.
به گفته این فرد، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آنها احتمالا فشار بیشتری بر بانکها و شرکتهایی که با ایران تجارت میکنند وارد خواهند کرد و تعهدات آنها بر اساس قوانین آمریکا را به آنها یادآوری خواهند کرد.
این فرد همچنین به قانونی مصوب سال ۲۰۱۲ با عنوان «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه» اشاره کرد که شرکتهای پذیرفتهشده در بورسهای آمریکا را ملزم میکند برخی فعالیتهای مرتبط با ایران را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار گزارش دهند؛ موضوعی که در صورت فروپاشی توافق، میتواند آنها را در معرض نظارت و بررسیهای بعدی کنگره قرار دهد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و متحد حزبالله، در بیانیهای اعلام کرد که توافق سهجانبه میان لبنان، اسرائیل و ایالات متحده تصویب نخواهد شد، زیرا حقوق لبنان را تضمین نمیکند.
در این بیانیه که از سوی جنبش امل، حزب تحت ریاست بری، منتشر شد، آمده است: «این توافق تصویب نخواهد شد و در شکل فعلی اجرا نخواهد شد.»
این بیانیه چارچوب مورد توافق سه کشور برای پیشرفت مذاکرات را «توافق دیکتهها» خواند، نه توافقی که حقوق لبنان را حفظ کند.
طبق اعلام سه کشور، این توافق مسیر صلح میان لبنان و اسرائیل را هموار میکند. طبق آن، خروج اسرائیل از لبنان به خلع سلاح حزبالله مشروط شده است.
نیکی هیلی، سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل، در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که جمهوری اسلامی هرگز به هیچ تفاهمنامهای پایبند نخواهد بود، با هیچ تفاهمی موافقت نخواهد کرد و از جاهطلبی هستهای دست نخواهد کشید.
او در ادامه این پست نوشت: «ایران هرگز بهطور داوطلبانه کنترل تنگه هرمز را واگذار نخواهد کرد، حمایت از گروههای نیابتی را متوقف نخواهد کرد و تحت حاکمیت این رژیم به کشوری عادی تبدیل نخواهد شد.»
پس از انتشار این پست، مارک دِیویس، مجری محافظهکار رادیو در تگزاس، در واکنش به هیلی نوشت: «این دیدگاه غیرمنطقی نیست، اما صاحبان این دیدگاه باید بهطور کامل برایمان توضیح دهند که چه انتظاری دارند؟ حمله با بمب اتم به آنها؟ تبدیل کل کشور [ایران] به ویرانه؟ فرستادن صدها هزار سرباز آمریکایی به آنجا؟ ترامپ چنین کاری نخواهد کرد و مردم آمریکا هم زیر بار آن نخواهند رفت.»
سپس هیلی در پستی دیگر در واکنش به دِیویس نوشت: «تحریمها علیه ایران را حفظ کنید. داراییهای آنها را آزاد نکنید. به چین و روسیه فشار بیاورید تا خرید نفت از ایران و تامین تجهیزاتشان را متوقف کنند. دولت بخش عمده کار را انجام داده است. بازگرداندن مسیری که طی شده و پیشرفتی که به دست آمده، اتلاف است. فشار را حفظ کنید و از کشورهای خلیج فارس بخواهید از این فشار حمایت کنند. باید توانایی آنها [حکومت ایران] برای دسترسی به هرگونه پول را متوقف کنید.»