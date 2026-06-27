در ۲۴ ساعت گذشته، مهمترین تحول منطقه، فروپاشی عملی آتشبس شکننده میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده در تنگه هرمز بود. آمریکا اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک نفتکش تجاری، برای دومین شب متوالی، چندین موج حمله هوایی علیه اهداف نظامی ایران از جمله سامانههای پدافندی، مراکز ارتباطی، تاسیسات پهپادی و مواضع نظامی در اطراف تنگه هرمز انجام داده است. سنتکام از هدف قرار دادن ۱۰ هدف نظامی خبر داد و همزمان دونالد ترامپ هشدار داد اگر تهران به اقدامات خود ادامه دهد، واشینگتن ممکن است «آنچه را آغاز کرده، به صورت نظامی به پایان برساند»؛ تهدیدی که آن را با این جمله همراه کرد که در آن صورت «جمهوری اسلامی دیگر وجود نخواهد داشت.»
در مقابل، سپاه پاسداران اعلام کرد در پاسخ به حملات آمریکا، با موشک و پهپاد پایگاه علیالسالم در کویت و ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است. همزمان کویت از فعال شدن سامانههای پدافندی خود برای مقابله با حملات موشکی و پهپادی خبر داد و در بحرین نیز چندین بار آژیرهای خطر به صدا درآمد. با این حال، یک مقام آمریکایی به رویترز گفت تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات عمده به تاسیسات آمریکا در منطقه دریافت نشده است.
همزمان با تشدید تنشهای نظامی، اختلاف بر سر آینده تنگه هرمز نیز برجستهتر شد. سپاه پاسداران با استناد به «تفاهمنامه اسلامآباد» بر حق خود برای کنترل عبور و مرور کشتیها تاکید کرد و تهدید کرد با شناورهای «متخلف» برخورد خواهد کرد. در مقابل، مقامهای عمانی بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه اخذ عوارض یا اعمال محدودیت بر کشتیرانی بینالمللی اعلام کردند. این اختلاف در حالی مطرح میشود که حمله به یک نفتکش تجاری و حملات متقابل آمریکا، نگرانیها درباره امنیت یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان را افزایش داده است.
در عرصه سیاسی منطقه نیز توافق تازه میان اسرائیل و لبنان همچنان در مرکز توجه قرار داشت. بنیامین نتانیاهو این توافق را «دستاوردی تاریخی» توصیف کرد و گفت اسرائیل تا زمان خلع سلاح حزبالله حضور خود را در نوار امنیتی جنوب لبنان حفظ خواهد کرد. او همچنین مدعی شد جمهوری اسلامی و حزبالله نسبت به گذشته تضعیف شدهاند و این توافق میتواند مقدمه توافقهای سیاسی بیشتری در منطقه باشد. در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی این توافق را بهشدت مورد انتقاد قرار دادند و همزمان عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، برای رایزنی درباره تحولات منطقه راهی عراق شد.
در داخل ایران نیز همزمان با افزایش تنشهای خارجی، نشانههای فشارهای اقتصادی و اجتماعی ادامه یافت. افزایش دوباره نرخ ارز پس از توقف روند نزولی ناشی از توافق تهران و واشینگتن، نگرانیها درباره آینده مذاکرات را تشدید کرد. همزمان کارکنان شرکت تراورس راهآهن در نامهای خواستار رسیدگی فوری به مطالبات معیشتی و حذف شرکتهای پیمانکاری شدند و گزارشهایی نیز از افزایش قریبالوقوع قیمت شیر خشک منتشر شد. در حوزه حقوق بشر نیز سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان، برای دومین بار بهطور غیابی محکوم شد و مقامهای قضایی در مازندران نیز بر تشدید برخورد با آنچه «بیحجابی و عریانسازی» خواندهاند تاکید کردند.
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