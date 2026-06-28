والتز یک‌شنبه هفتم تیر در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «اگر جمهوری اسلامی حتی برای لحظه‌ای تصور کند رییس‌جمهور ترامپ در برابر حمله به کشتیرانی بین‌المللی یا پایگاه‌های آمریکا واکنشی نشان نخواهد داد، سخت در اشتباه است.»

او افزود آمریکا در صورت لزوم، به اقدام نظامی برای نابودی زیرساخت‌هایی که به‌منظور «کنترل غیرقانونی یک آبراه بین‌المللی» استفاده می‌شوند، ادامه خواهد داد.

سفیر آمریکا در سازمان ملل به ادامه مذاکرات فنی میان واشینگتن و تهران اشاره کرد و گفت ترامپ همیشه به دیپلماسی فرصت خواهد داد، اما «صبر او ابدی نیست».

والتز تاکید کرد «فکر نکنید ترامپ هیچ گزینه‌ای را از روی میز برخواهد داشت» و افزود هدف این است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند.

در سوی دیگر، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، پس از حملات بامداد یک‌شنبه جمهوری اسلامی به بحرین و کویت، در شبکه ایکس نوشت از اقدام سپاه پاسداران در «برخورد کوبنده» با آمریکا حمایت می‌کند.

او اضافه کرد: «تنگه هرمز به وضعیت قبل برنخواهد گشت و دیگران چاره‌ای جز تمکین به دستورات ایران در تنگه ندارند.»

در روزهای اخیر، تنش‌ها در منطقه به‌دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.

سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، پیش‌تر اعلام کرد جنگنده‌های آمریکایی بامداد یک‌شنبه در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نفتکش «ام‌تی کیکو»، به ۱۰ هدف نظامی در تنگه هرمز و مناطق اطراف آن حمله کردند.

مواضع مقام‌های جمهوری اسلامی درباره تحولات تنگه هرمز

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفتم تیر در نشست خبری مشترک با همتای عراقی خود اعلام کرد بر اساس یادداشت تفاهم ، تنگه هرمز ظرف ۳۰ روز و پس از رفع موانع از سوی جمهوری اسلامی، تحت «مدیریت» تهران به وضعیت پیش از جنگ باز خواهد گشت.

محمدرضا محسنی ثانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با اشاره به تنش‌های اخیر گفت برخی کشورها تلاش کردند مسیرهای جدیدی برای تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و سواحل عمان ایجاد کنند، اما این تحرکات با واکنش جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.

محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، نیز گفت کنترل حکومت ایران بر تنگه هرمز با هدف حفظ و تقویت قدرت منطقه‌ای در دستور کار قرار گرفته است.

روح‌الله رحیم‌پور، تحلیل‌گر سیاسی، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم تنگه هرمز می‌کوشد موقعیت خود را در مذاکرات با آمریکا تقویت کند.

او افزود تهران با این برآورد که واشینگتن همچنان به حفظ توافق تمایل دارد، خطر گسترش تنش‌ها به جنگی فراگیر را پایین می‌داند.

تنگه هرمز که پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، مسیر عبور حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان بود، اکنون به یکی از کانون‌های اصلی تنش‌ها در منطقه تبدیل شده است .

کمتر از دو هفته پس از امضای یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن، حملات متقابل در خلیج فارس و ادامه درگیری‌ها در لبنان، آینده این تفاهم را با ابهام جدی روبه‌رو کرده است.

این در حالی است که هر دو طرف یکدیگر را به نقض آتش‌بس و تهدید روند دیپلماتیک متهم کرده‌اند.