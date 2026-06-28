هاآرتص یک‌شنبه هفتم تیر نوشت روابط پنهان قطر و اسرائیل شامل صادرات تجهیزات پیشرفته دفاعی اسرائیل بوده که برخی از آن‌ها برای حفاظت از جان امیر قطر به کار گرفته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، در هنگام سفر امیر قطر به تهران در اسفند ۱۴۰۳، هواپیمای او به سامانه دفاعی هوابرد C-MUSIC ساخت شرکت اسرائیلی «البیت سیستمز» مجهز بود.

این سامانه با شناسایی موشک‌های حرارتی زمین‌به‌هوا و ارسال پرتو فروسرخ، سامانه هدایت موشک را مختل می‌کند.

هاآرتص افزود برخلاف امارات متحده عربی، بحرین و مراکش که در چارچوب پیمان ابراهیم روابط رسمی با اسرائیل برقرار کرده‌اند، قطر و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارند.

پیش‌تر در ۱۱ اردیبهشت، روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد اسرائیل سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته، از جمله یک سامانه لیزری دفاعی، را به امارات متحده عربی ارسال کرده تا در برابر موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی به کار گرفته شود.

کمک اسرائیل به برنامه جنگنده‌های پیشرفته قطر

هاآرتص در ادامه، با استناد به تصاویر عمومی ناوگان ۱۱ فروندی خاندان حاکم قطر گزارش داد سه فروند از این هواپیماها، شامل دو بوئینگ ۷۴۷ و یک ایرباس A340-500، بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ هنگام تعمیرات در بازل سوئیس به سامانه دفاعی اسرائیلی مجهز شدند.

به نوشته این روزنامه، ارزش قرارداد مربوط به قطر مشخص نیست، اما شرکت البیت سال گذشته قراردادی ۲۶۰ میلیون دلاری با نیروی هوایی آلمان و قراردادی ۱۷۰ میلیون دلاری با نیروی هوایی هلند و اتریش برای نصب سامانه‌های J-MUSIC امضا کرد.

هاآرتص نوشت شرکت‌های اسرائیلی در برنامه جنگنده‌های پیشرفته F-15QA قطر نیز مشارکت داشته‌اند.

بوئینگ سال ۲۰۱۷ قراردادی چند میلیارد دلاری جهت تامین این جنگنده‌ها برای نیروی هوایی قطر به امضا رساند و دوحه تا سال ۲۰۲۳، ۳۶ فروند از آنها را دریافت کرد.

بر اساس قرارداد وزارت دفاع آمریکا با بوئینگ، شرکت‌های اسرائیلی قراردادهایی به ارزش ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای تامین قطعات و سامانه‌های پیشرفته این جنگنده‌ها منعقد کرده‌اند.

از جمله این شرکت‌ها، دو زیرمجموعه البیت، یعنی «البیت آمریکا» و «سایکلون»، شرکت مشترک «کالینز البیت ویژن سیستمز»، صنایع هوافضای اسرائیل، شرکت «تات تکنولوژیز» و «بث‌ال اینداستریز» بودند.

این شرکت‌ها قطعات سازه‌ای هواپیما، سامانه پیشرفته هدف‌گیری روی کلاهخود خلبانان JHMCS و عینک‌های دید در شب AN/AVS-9 را برای جنگنده‌های قطر تامین کرده‌اند.

دولت بنیامین نتانیاهو سال گذشته با قراردادهای دفاعی به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار با دوحه موافقت کرده بود.

فناوری اسرائیلی در ارتش عربستان سعودی

هاآرتص در ادامه نوشت عربستان سعودی هم به‌طور غیرمستقیم مشتری صنایع دفاعی اسرائیل بوده است.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده قرارداد جنگنده‌های F-15SA عربستان سعودی با بوئینگ شامل تحویل ۴۶۲ سامانه JHMCS و ۴۶۲ عینک دید در شب AN/AVS-9 بوده است؛ همان مدل‌هایی که به قطر نیز فروخته شده‌اند.

هاآرتص ارزش فروش کلاهخودهای JHMCS به ریاض را حدود ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرد و افزود دوحه نیز در قراردادی جداگانه، ۱۶۰ کلاه از همین نوع را به ارزش ۳۵ میلیون دلار خریداری کرد.

در این گزارش همچنین به افشاگری‌های پیشین رسانه‌های اسرائیلی درباره معاملات دفاعی میان اسرائیل و قطر اشاره شده است.