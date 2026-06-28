ارتش اسرائیل از کشته شدن چند عضو حزبالله و انهدام یک پرتابگر در جنوب لبنان خبر داد
ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای این کشور در منطقه نبطیه در جنوب لبنان چند عضو مسلح حزبالله را که به گفته ارتش به آرپیجی مجهز بودند، هدف قرار داده و کشتهاند.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای یگان اگوز این افراد را در نزدیکی منطقه امنیتی محل استقرار نیروهای اسرائیلی شناسایی کردند و سپس نیروی هوایی با هدایت نیروهای زمینی، ساختمان محل استقرار آنها را هدف قرار داد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور در عملیاتی جداگانه، یک پرتابگر متعلق به حزبالله را که آن را تهدیدی برای نیروهای اسرائیلی توصیف کرد، در همان منطقه منهدم کردهاند.
ارتش اسرائیل تاکید کرد به اقدامات خود برای رفع تهدیدهای ناشی از حزبالله ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این گروه به نیروها یا شهروندان اسرائیلی آسیب برساند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد جمعی از کارکنان و کارگران رسمی، قراردادی و دائم روزمزد شرکت تراورس، شاغل در بخش نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن ایران، در نامهای خواستار «رسیدگی فوری و موثر به مشکلات انباشته معیشتی، شغلی و اداری خود»، «کنار گذاشته شدن شرکتهای پیمانکاری» و «بازگشت این نیروها به بدنه اصلی راهآهن» شدند.
از دیگر مطالبات این کارکنان و کارگران، «پرداخت منظم و بهموقع حقوق و مزایا»، «بازنگری در نظام پرداخت»، «جبران فاصله فزاینده میان سطح دستمزدها و هزینههای واقعی زندگی»، و «اجرای کامل و عادلانه طرح طبقهبندی مشاغل» هستند.
در سالیان اخیر، کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راهآهن بارها در اعتراض به شرایط کاری و معیشتی خود اعتصاب و اعتراض کردهاند.
روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوا فضای این نیروی نظامی، بامداد یکشنبه، با پرتاب موشکهای بالستیک و پهپاد، به هشت زیرساخت ارتش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین حمله کردهاند.
در این بیانیه گفته شده که این حملات در واکنش به حمله چند ساعت پیش ارتش آمریکا به پنج پست ساحلی جمهوری اسلامی انجام شده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پیشتر اعلام کرد جنگندههای نیروی دریایی و نیروی هوایی ایالات متحده، در پاسخ به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به نفتکش «امتی کیکو»، ۱۰ هدف نظامی ایران را در چند نقطه در داخل و اطراف تنگه هرمز هدف قرار دادهاند.
سپاه پاسداران در بیانیه خود با طرح این موضوع که بر اساس تفاهمنامه اسلام آباد، ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است تهدید کرد که از این پس با کشتیهای به گفته آنان متخلف برخوردهای شدیدتری انجام خواهد شد.
این نهاد نظامی همچنین هشدار داد هرگونه حمله احتمالی آمریکا، حتی اگر مانند حملات اخیر به گفته سپاه به «اهداف کماهمیت» باشد، با «پاسخی خردکننده» روبهرو خواهد شد.
سپاه در بخش پایانی بیانیه خود نوشت نقض آتشبس برخلاف بند نخست تفاهمنامه اسلامآباد است و «توقف کلی روندها» را در پی خواهد داشت.
همزمان با این بیانیه، رسانههای ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در پایگاه علیالسالم کویت، محل استقرار نظامیان آمریکایی، خبر دادند. ایرنا نیز گزارش داد برخی رسانهها از انفجار در این پایگاه خبر دادهاند.
ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی «خصمانه» است. در اطلاعیه ارتش کویت آمده است هرگونه صدای انفجار احتمالی، ناشی از رهگیری اهداف متخاصم از سوی سامانههای پدافند هوایی این کشور است.
ارتش کویت از شهروندان خواست دستورالعملهای امنیتی و ایمنی صادرشده از سوی نهادهای مسئول را رعایت کنند. در این اطلاعیه به منشا حملات، شمار اهداف رهگیریشده یا خسارات احتمالی اشارهای نشده است.
همزمان، گزارشهایی تاییدنشده از حمله پهپادی به پایگاه هوایی شیخ عیسی در بحرین منتشر شد. تسنیم به نقل از رسانههای خبری نوشت این پایگاه هدف حمله پهپادی قرار گرفته است. مقامهای بحرینی هنوز درباره این گزارش تازه واکنش رسمی منتشر نکردهاند.
پایگاه شیخ عیسی در جنوب بحرین و مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در این کشور، از مهمترین نقاط استقرار نظامی آمریکا در خلیج فارس به شمار میروند. بحرین در هفتههای اخیر چند بار حملات پهپادی جمهوری اسلامی به خاک خود را محکوم کرده و آن را تهدیدی مستقیم علیه امنیت و حاکمیت خود خوانده است.
حمله اعلامشده سپاه، تازهترین حلقه از چرخه حمله و پاسخ میان تهران و واشینگتن در تنگه هرمز است؛ چرخهای که پس از تفاهمنامه ایران و آمریکا آغاز شد و اکنون خطر فروپاشی آتشبس و توقف روند مذاکرات را افزایش داده است.
در واشینگتن، مقامهای دولت ترامپ میگویند حملات آمریکا برای حفاظت از کشتیرانی تجاری و آزادی ناوبری در تنگه هرمز انجام شده است. تهران اما میگوید آمریکا با حمله به مواضع ساحلی جمهوری اسلامی، آتشبس و تفاهمنامه اسلامآباد را نقض کرده است.
محور اصلی اختلاف اکنون کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز است. جمهوری اسلامی میگوید بر اساس تفاهمنامه اسلامآباد، کنترل مسیرهای عبور شناورها در این آبراه با تهران است و کشتیها باید تنها از مسیرهای اعلامشده عبور کنند. آمریکا و متحدانش اما بر آزادی ناوبری و عبور ایمن کشتیهای تجاری از مسیرهای بینالمللی تاکید دارند.
صداوسیمای جمهوری اسلامی پیشتر گزارش داده بود شناورهایی قصد داشتند از «مسیرهای غیرقانونی و ناایمن» در جنوب تنگه هرمز عبور کنند و نیروی دریایی سپاه با آنها برخورد کرده بود. این رسانه حکومتی همچنین مدعی شد «عملیات احتمالی آمریکا برای عبور شناورها از کریدور تنگه هرمز متوقف شده است».
صداوسیما هشدار داده بود هرگونه عبور از مسیرهایی غیر از مسیرهای اعلامشده، با «واکنش مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» مواجه خواهد شد و در صورت انجام هرگونه عملیات با هماهنگی نیروهای آمریکایی، پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «قاطع» خواهد بود.
به این ترتیب، به نظر میرسد حمله بامداد یکشنبه سپاه به کویت و بحرین، فقط پاسخی نظامی به حملات آمریکا نبود، بلکه اعلام عملی این موضع تهران هم هست که جمهوری اسلامی میخواهد کنترل مسیرهای تردد در تنگه هرمز را به یکی از ابزارهای فشار خود در مذاکرات تبدیل کند.
موج دوم حمله آمریکا به جنوب ایران
حمله شامگاه شنبه آمریکا به مواضع نظامی ایران در اطراف تنگه هرمز، دومین موج حملات آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی در کمتر از ۲۴ ساعت بود و در حالی انجام شد که تبادل حملات میان تهران و واشینگتن، آتشبس شکننده میان دو طرف را با بحرانی تازه روبهرو کرده است.
بر اساس بیانیه سنتکام، این حملات «پاسخ مستقیم به ادامه تجاوز ایران علیه کشتیرانی تجاری» انجام شد. سنتکام نوشت آمریکا پس از حملات روز جمعه خود، به جمهوری اسلامی فرصت داده بود به توافق آتشبس پایبند بماند، اما نیروهای جمهوری اسلامی صبح شنبه یک پهپاد انتحاری را به سوی نفتکش امتی کیکو شلیک کردند.
به گزارش آکسیوس، این نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز بیش از دو میلیون بشکه نفت خام حمل میکرد. این رسانه به نقل از سنتکام نوشت اهداف حملات تازه آمریکا شامل زیرساختهای نظارتی نظامی، سامانههای ارتباطی، سایتهای پدافند هوایی، تاسیسات نگهداری پهپاد و توانمندیهای مرتبط با مینگذاری جمهوری اسلامی بوده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال نوشت هواپیماهای آمریکایی مواضع مربوط به انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین سایتهای راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادهاند. او تهدید کرد ممکن است زمانی برسد که آمریکا دیگر «نتواند منطقی باشد» و ناچار شود کاری را که آغاز کرده، «به صورت نظامی به پایان برساند».
روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد که واحدهای دریایی و هوا فضای این نیروی نظامی طی عملیات مشترک موشکی و پهپادی در ساعت دو تا سه بامداد یکشنبه، با پرتاب موشکهای بالستیک و پهپاد، به هشت زیرساخت مهم ارتش آمریکا در پایگاه علی السالم کویت و ناوگان پنجم دریایی در بندر سلمان بحرین حمله کردهاند.
در این بیانیه اشاره شد که پیشتر ارتش آمریکا «به بهانه مقابله نیروی دریایی سپاه با کشتی متخلف»، اوایل بامداد یکشنبه، به پنج پست ساحلی جمهوری اسلامی حمله کرده بود.
سپاه پاسداران با طرح این موضوع که «بر اساس تفاهمنامه اسلام آباد، ترتیبات کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز با جمهوری اسلامی است» تهدید کرد که از این پس با «کشتی های متخلف قوی تر از گذشته برخورد خواهد شد.»
در این بیانیه گفته شد که «نقض آتشبس خلاف بند یکم تفاهمنامه اسلام آباد است و توقف کلی روندها را در پی خواهد داشت.»
شمار قربانیان دو زمینلرزه ویرانگر ونزوئلا، از ۱۴۰۰ نفر گذشت و ۵۵ هزار نفر همچنان ناپدید هستند. همزمان تیمهای امداد خارجی زیادی به این کشور وارد شده و جستوجوی مقامها برای یافتن بازماندگان در مناطق ساحلی که بیشترین آسیب را دیدهاند، ادامه دارد.
به گزارش رویترز که شامگاه شنبه ۲۸ ژوئن منتشر شد امدادگران از جمله در کاراکاس، پایتخت این کشور و در لا گوایرا، در شمال پایتخت و در حاشیه دریای کارائیب پراکنده شدهاند، مناطقی که خانوادهها و داوطلبان چند روز است با دست خالی و یا با امکانات محدود، بازماندگان و پیکر قربانیان را از زیر آوار بیرون میکشند.
این خانوادهها در بسیاری موارد از کمبود تجهیزات سنگین و حضور محدود نیروهای رسمی شکایت دارند.
بنا بر اعلام مقامهای رسمی تا شامگاه شنبه بیش از ۱۶۰۰ امدادگر خارجی وارد کشور شدهاند و تیمهای بیشتری نیز در راه هستند. این نیروها بخشی از موج رو به گسترش واکنش بینالمللی به دو زمینلرزهای هستند که چهارشنبه ونزوئلا را لرزاند و پس از آن صدها پسلرزه رخ داد.
در کارابایدا، یکی از آسیبدیدهترین مناطق ساحلی لا گوایرا، شاهدان به رویترز گفتند بالگردهای آمریکایی تیمهای امداد را به منطقه منتقل کرده و عملیات امداد شدت گرفته است.
۵۵ هزار نفر مفقود
هرچند دولت گفته است صدها نفر مفقود شده یا زیر آوار گرفتار ماندهاند، نام بیش از ۵۵ هزار نفر در وبسایتی که اپوزیسیون این کشور معرفی کرده، به عنوان افرادی که خبری از سرنوشت آنان در دست نیست، ثبت شده است.
در همین حال، سازمان زمینشناسی آمریکا برآورد کرده است که شمار قربانیان این دو زمینلرزه با بزرگی ۷/۲ و ۷/۵ ممکن است از ۱۰ هزار نفر فراتر برود.این میزان از تلفات، این فاجعه را در میان مرگبارترین زمینلرزههای آمریکای لاتین در یک قرن گذشته قرار میدهد.
این فاجعه میتواند پیامدهای سیاسی هم برای دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، داشته باشد. او پیشتر معاون نیکلاس مادورو بود، خود را عامل تغییر معرفی کرده است. مادورو ماه ژانویه در پی اقدام نظامی آمریکا برکنار و بازداشت و به آمریکا منتقل شد.
پاپ لئو روز شنبه در رم برای قربانیان، خانوادههای آنان و نیروهای درگیر در عملیات امداد دعا کرد و گفت امیدوار است همبستگی جهانی با ونزوئلا ادامه یابد.
آمریکا پس از زلزلهها به ونزوئلا کمکهای امدادی فرستاده است. یک مقام ارشد دولت آمریکا روز شنبه گفت انتظار میرود افزون بر ۱۵۰ میلیون دلاری کمکی که دولت ترامپ پیشتر به آن متعهد شده است، ظرف حدود یک روز آینده، بستهای مالی به ارزش صدها میلیون دلار برای کمک به امداد و بازسازی ونزوئلا اعلام شود.
یک مقام کاخ سفید نیز به رویترز گفت تلاش دوباره ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که اواخر سال گذشته این کشور را ترک کرد، برای دریافت کمک آمریکا به منظور بازگشت به کشور، مقامهای ارشد واشینگتن را ناخرسند کرده است. به گفته این مقامها، با توجه به بروز این فاجعه، اکنون زمان مناسبی برای بازگشت به کشور نیست.
خوابیدن در خیابان
ساکنان در مناطق آسیبدیده میگویند روند امدادرسانی در برخی مناطق ناهماهنگ بوده است، هرچند تا روز شنبه ماشینآلات سنگین در بخشهایی از کارابایدا و لوس کورالس، دیگر محله ساحلی در کارابایدا، مشغول کار بودند.
در منطقه کوچک واله دل پینو در لوس کورالس، بیسی ریواس، زن ۶۰ ساله به رویترز گفت پنج یا شش خانه در محله او هنوز سر پا ماندهاند، اما آسیب دیدهاند.
او گفت: «از شب زلزلهها، تقریبا همه همسایهها به خاطر پسلرزهها در خیابان میخوابند. اعصابم به هم ریخته؛ به مردهها فکر میکنم و به کسانی که عزیزانشان را از دست دادهاند.»
در نزدیکی او، یندری سانتانا گفت دیوارهای برخی خانهها در مجموعه ۳۰ واحدی محل زندگیاش ترک برداشته، هرچند کسی در آنجا کشته نشده است. سانتانا، که پس از گرفتن کمک غذایی از یک کامیون کنار خیابان کنار ریواس نشسته بود، گفت خواهرش خانه کوچک خود را از دست داده، اما زنده مانده است.
مقامها دسترسی به لا گوایرا را محدود کردهاند و جاده اصلی کاراکاس را کنترل میکنند. آنها میگویند ترافیک، حرکت خودروهای امدادی را کند کرده است. غیرنظامیانی که وابسته به تیمهای رسمی امداد نیستند، برای عبور از ایستهای بازرسی به مجوز نیاز دارند.
برق که در سراسر منطقه قطع شده بود بهتدریج در حال بازگشت است. شبکه برق ونزوئلا، که در نتیجه سالها کمبود سرمایهگذاری و تحریمهای اقتصادی فرسوده شده، بهطور منظم دچار اختلال میشود و در برخی مناطق قطعیهای چندساعته روزانه رخ میدهد.