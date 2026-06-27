قاسم در این بیانیه که شنبه ششم تیر منتشر شد، دولت لبنان را به دادن «امتیازهای یک‌جانبه» و «تضعیف حاکمیت» این کشور متهم کرد و گفت توافق با اسرائیل «باطل و بی‌اعتبار» است.

او از بندهایی که عقب‌نشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزب‌الله مشروط می‌کند، انتقاد کرد و افزود این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت می‌بخشد و از «تمام خطوط قرمز» عبور کرده است.

لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجی‌گری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند . این چارچوب به‌عنوان نخستین گام برای دستیابی به توافق‌های بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.

به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت اسرائیل «منطقه امنیتی» خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد.

او تاکید کرد این وضعیت تا روزی که حزب‌الله و سایر «سازمان‌های تروریستی» در لبنان خلع سلاح شوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، ادامه خواهد یافت.

خبرگزاری رویترز ششم تیر نوشت بر اساس توافق اخیر، اسرائیل قرار است به‌صورت مرحله‌ای از بخش‌هایی از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند و هم‌زمان، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود.

با این حال، نیروهای اسرائیلی تا زمان اجرای مراحل بعدی توافق مجاز خواهند بود در منطقه امنیتی گسترده‌ای باقی بمانند.

قاسم: تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن باید مبنا قرار گیرد

دبیرکل حزب‌الله در ادامه اظهاراتش اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.

قاسم گفت: «ما در دشوارترین شرایط میدان نبرد را ترک نکردیم و اکنون نیز آن را ترک نخواهیم کرد.»

به گفته او، یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تمامیت ارضی لبنان را تضمین می‌کند و باید مبنای پایان دادن به درگیری‌ها قرار گیرد، نه توافقی که به‌تازگی میان اسرائیل و دولت لبنان امضا شد.

در بند نخست تفاهم‌نامه تهران و واشینگتن آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، را اعلام می‌کنند و متعهد می‌شوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.

با این حال، مقام‌های اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کرده‌اند نیروهای این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقب‌نشینی نخواهند کرد .

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جمع‌آوری تصاویر علی و مجتبی خامنه‌ای

گزارش‌های رسیده از لبنان حاکی از آن است که بنرهای حاوی تصاویر علی و مجتبی خامنه‌ای از مسیر فرودگاه بین‌المللی بیروت جمع‌آوری شده و جای خود را به تصاویری با پرچم لبنان و شعار «نخست لبنان» داده‌اند.

این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر کشور لبنان دستور داد پوسترهایی با شعار «سپاس از ایران وفادار» که تصویر علی و مجتبی خامنه‌ای بر آن‌ها نقش بسته بود، ظرف مدت دو روز برچیده شوند .

اکنون تصاویر منتشرشده نشان می‌دهند که نمادهای ملی لبنان جایگزین این پوسترها شده‌اند.

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان بر حمایت از حزب‌الله و دیگر گروه‌های نیابتی خود در منطقه، موسوم به «محور مقاومت»، تاکید می‌کنند.

علیرضا سلیمی، عضو هیات‌رییسه مجلس، ششم تیر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «ایران به‌تنهایی در جنگ نبوده و لبنان نیز بخشی از جنگ است. لبنان عمق استراتژیک ما است. اگر در بیروت حزب‌الله نجنگد، بدون شک با سربازان اسرائیلی باید در مرز تهران و کرمانشاه و مکان‌های دیگر مقابله کنیم.»

در سوی دیگر، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ضمن استقبال از توافق اخیر لبنان و اسرائیل اعلام کرد قدم بعدی در لبنان، خلع سلاح گروه‌های غیردولتی است.