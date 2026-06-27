اورشلیمپست با استناد به یک نظرسنجی جدید که توسط «مرکز امور خارجی و امنیت اورشلیم» انجام شده است، نوشت: «اکثر اسرائیلیها از یک رویکرد قاطع امنیتی در قبال تهدیدهای منطقهای حمایت میکنند، نسبت به توافقهای آتشبس با گروههای تروریستی ابراز تردید عمیق میکنند و با تأسیس یک کشور فلسطینی مخالف هستند.»
بر اساس این نظرسنجی، ۵۶ درصد از اسرائیلیها از اقدام نظامی علیه حزبالله حمایت میکنند، حتی اگر این اقدام منجر به رویارویی مستقیم با ایران شود. اقلیتی از پاسخدهندگان با چنین اقدامی مخالفت کردهاند اما اورشلیم پست به درصد مخالفان اشاره نکرد.
این روزنامه در عین حال نوشت: «پذیرش گستردهای از این دیدگاه وجود دارد که حزبالله تهدیدی قابل توجه است که نیاز به انجام اقدامات قاطع در قبال این گروه دارد، حتی با وجود خطر تشدید تنش منطقهای.»
این گزارش حاکی از آن است که در مجموع، ۷۹ درصد از پاسخدهندگان گفتند که به آتشبس با حماس و حزبالله اعتماد ندارند و معتقدند که چنین توافقهایی، امنیت بلندمدت اسرائیل را تضمین نمیکند.
در مورد مسئله فلسطین هم ۶۶درصد گفتند که با تأسیس کشور فلسطین مخالفند. این رقم از زمان حمله هفتم اکتبر حماس تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است.
مولوی عبدالحمید، امامجمعه اهلسنت زاهدان در مراسم نماز جمعه این شهر در مورد «مشکلات متعدد مردم ایران بهویژه در زمینۀ اقتصاد و معیشت» خواستار آن شد که «در تمام مذاکرات باید منافع ملی و بهبود شرایط زندگی مردم ایران اولویت اول باشد و بر منافع هر کشور و ملت دیگر ترجیح داده شود.»
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر امامجمعه اهلسنت زاهدان، او با استقبال از برگزاری جلسات مذاکره بین حکومت ایران و آمریکا، افزود: «این را صحیح نمیدانم که منافع ملی آمریکا و ایران به اسرائیل و لبنان گره بخورد.»
مولوی عبدالحمید اضافه کرد: «ایران و آمریکا بعد از اینکه مسایل خودشان حل کنند و با یکدیگر روابط دیپلماتیک داشته باشند، میتوانند مسأله اسرائیل و لبنان و فلسطین را به راحتی از طریق دیپلماسی پیگیری و حل کنند.»
او در بخش دیگری تاکید کرد که علیه هیچ کشور و ملت «شعار مرگ سر ندهیم» و گفت: «مناسب نیست شعارهای ۴۷ سال قبل ادامه داشته باشند، زیرا شرایط تغییر کرده است.»
مولوی عبدالحمید خواستار پایان فشارها، آزادی زندانیان سیاسی و همچنین رعایت حقوق اقوام و مذاهب شد و از حکومت خواست «حقوق و آزادیهای اقوام و مذاهب که در دین اسلام و همچنین در قوانین بینالمللی و قانون اساسی کشور بر آنها تأکید شده است»، رعایت کند.
انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس٧۵٢ در بیانیهای در مورد سخنان مارک کارنی، نخستوزیر کانادا و اشاره او به «امکان باز شدن سفارت جمهوری اسلامی» در این کشور نوشت ممکن است او «جنایات حکومت جمهوری اسلامی در حق ایرانیان و کاناداییها را فراموش کرده باشند اما کانادا هرگز فراموش نمیکند.»
در بیانیه تاکید شد: «برقراری روابط دیپلماتیک با حکومتی که در کانادا حکومت حامی تروریسم شناخته میشود بیاعتنایی به رنج بسیاری از بازماندگان جنایات این حکومت در نزدیک به پنج دهه گذشته است.»
انجمن با اشاره به بحث مربوط به برقراری مجدد روابط اتاوا و تهران نوشت: «کانادا به جای حمایت از شهروندان خود میخواهد راه امتیاز دادن به تروریستها را برگزیند» و تاکید کرد: «ما خانوادههای انجمن پرواز جلوی هر تصمیمی برای باز کردن سفارت آن حکومت جنایتکار در کشور کانادا خواهیم ایستاد.»
لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، روز جمعه در نشست خبری تایید کرد که لیونل مسی، بهترین گلزن جام جهانی، در دیدار برابر اردن بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد: «لئو بازی را از روی نیمکت آغاز میکند. الان ترکیب نهایی را اعلام نمیکنم، اما لئو در ادامه مسابقه به میدان خواهد رفت.»
مسی که چهارشنبه ۳۹ ساله شد، اگر برابر اردن به میدان نرود، تا دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی آرژانتین در ۱۳ تیر، ۱۱ روز از جریان مسابقه دور خواهد ماند. انتظار میرود مسی در نیمه دوم دقایقی بازی کند تا از شرایط مسابقه دور نماند.
آرژانتین با کسب شش امتیاز و به ثمر رساندن پنج گل، که همه آنها را مسی به ثمر رسانده است، صدرنشینی خود در گروه J را قطعی کرده و با قرار گرفتن در رده نخست، راهی مرحله حذفی شده است. اسکالونی گفت اکنون زمان آن رسیده است که به بازیکنانی که تاکنون فرصت بازی پیدا نکردهاند، میدان بدهد.
پیشتر این احتمال وجود داشت که مسی و امیلیانو مارتینس، دروازهبان آرژانتین، تنها بازیکنان اصلی باشند که در ترکیب ابتدایی مقابل اردن قرار بگیرند. اما اسکالونی روز جمعه تایید کرد که کاپیتان تیمش در ترکیب اصلی حضور نخواهد داشت.
او گفت: «بخش بزرگی از موفقیتهایی که به دست آوردهایم، متعلق به بازیکنانی است که همیشه کنار تیم بودهاند و با نهایت توان تمرین کردهاند. فکر میکنم وقتی چنین فرصتی پیش میآید، بازیکنان بزرگی هستند که آنها هم شایسته حضور در میدان هستند. هدف ما این است که تیم همان سبک بازی همیشگی خود را حفظ کند.»
پنج گل مسی در این جام باعث شده است او با ۱۸ گل، به بهترین گلزن تاریخ جام جهانی تبدیل شود.
اردن پس از شکست در هر دو مسابقه مرحله گروهی برابر اتریش و الجزایر، در حالی راهی ورزشگاه دالاس میشود که پیش از این حذف شده است. آرژانتین هفته آینده در مرحله یکشانزدهم نهایی در میامی به مصاف تیم دوم گروه H خواهد رفت. محتملترین حریف آرژانتین، کیپ ورد است.
اسکالونی همچنین در پاسخ به این پرسش که اگر حریف قدرتمندتری مقابل آرژانتین قرار داشت، تصمیم متفاوتی برای ایجاد تغییر در ترکیب میگرفت یا نه، گفت چنین کاری نمیکرد: «چنین تصمیمی کاملا بیاحترامی بود.»
بازی آرژانتین-اردن بامداد یکشنبه به وقت ایران از گروه J مسابقات برگزار میشوند. در گروه J، هنوز برخی جایگاهها مشخص نشدهاند، هرچند نتایج این مسابقات برای تیمهای حاضر اهمیت چندانی ندارد.
اتریش و الجزایر برای کسب رده دوم گروه رقابت خواهند کرد، به نوشته مارکا، ممکن است هر دو تیم ترجیح دهند شکست بخورند و در رده سوم قرار بگیرند، چون احتمالا از رویارویی با اسپانیا در مرحله یکشانزدهم نهایی اجتناب خواهند کرد.
سازمان حقوق بشری ههنگاو گزارش داد که حدود ۳۰ نفر از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته در زندان مرکزی ساوه، در اعتراض به صدور احکام سنگین و ناعادلانه علیه خود، دست به اعتصاب غذای دستهجمعی زدهاند.
این سازمان حقوق بشری افزود که این اعتصاب غذا از جمعه در بندهای مختلف زندان مرکزی ساوه آغاز شده است.
ههنگاو افزود که این زندانیان سیاسی در اعتراض به «روند دادرسی شتابزده، سناریوسازیهای امنیتی و صدور احکام سنگین حبس و مجازاتهای تکمیلی» از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی و کیفری استان مرکزی، اعتصاب غذا کردهاند.
این گزارش به نقل از «منابع مطلع» حاکی از آن است که دستگاه قضایی «بدون توجه به دفاعیات متهمان و با استناد به اعترافات اجباری تحت شکنجه، احکام سنگینی را علیه آنان صادر کرده است.»
هرانا گزارش داد زرتشت احمدیراغب، زندانی سیاسی، پس از انتشار یک فایل صوتی از ندامتگاه مرکزی کرج به مکان نامعلومی منتقل شده و از ۱۹ خرداد تاکنون با خانواده خود تماس نداشته است. به گفته هرانا، بیخبری از وضعیت او نگرانی خانوادهاش را افزایش داده است.
سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد که زرتشت احمدیراغب، زندانی سیاسی محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، در پی انتشار یک فایل صوتی از این زندان به «مکان نامعلومی» منتقل شده است، و نوشت بیخبری از وضعیت این زندانی سیاسی، نگرانی خانواده او را افزایش داده است.
یک منبع مطلع نزدیک به خانواده احمدیراغب به هرانا گفت: «زرتشت ۱۹ خرداد به دنبال انتشار یک فایل صوتی از ندامتگاه مرکزی کرج به مکانی نامعلوم منتقل شد. از آن زمان تاکنون، این زندانی سیاسی هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.»
به گفته این منبع، این زندانی سیاسی از بیماریهای متعددی از جمله بیماری قلبی و تنگی نفس رنج می برد، و بیخبری از آخرین وضعیت نگهداری و سلامتیاش به نگرانیهای خانواده و نزدیکان وی دامن زده است.
احمدیراغب ۲۴ آبان سال گذشته، و در شرایطی که هشت ماه به پایان دوره حبس او مانده بود، از زندان قزلحصار به ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شد.
این زندانی سیاسی در تیرماه ۱۴۰۳، در پروندهای که با شکایت مسئولان زندان قزلحصار کرج در طول دوران تحمل حبس علیه وی گشوده شد، به یک سال حبس و دو سال تبعید محکوم شده بود. به این ترتیب، با اجرای این حکم، امکان آزادی او پس از نزدیک به پنج سال حبس، سلب شد.
احمدیراغب اواخر اسفندماه ۱۴۰۱ بازداشت و پس از چند ماه، توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران، از جمله به پنج سال و هشت ماه حبس محکوم شد.