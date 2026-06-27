مولوی عبدالحمید، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان در مراسم نماز جمعه این شهر در مورد «مشکلات متعدد مردم ایران به‌ویژه در زمینۀ اقتصاد و معیشت» خواستار آن شد که «در تمام مذاکرات باید منافع ملی و بهبود شرایط زندگی مردم ایران اولویت اول باشد و بر منافع هر کشور و ملت دیگر ترجیح داده شود.»

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان، او با استقبال از برگزاری جلسات مذاکره بین حکومت ایران و آمریکا، افزود: «این را صحیح نمی‌دانم که منافع ملی آمریکا و ایران به اسرائیل و لبنان گره بخورد.»

مولوی عبدالحمید اضافه کرد: ‌«ایران و آمریکا بعد از اینکه مسایل خودشان حل کنند و با یکدیگر روابط دیپلماتیک داشته باشند، می‌توانند مسأله اسرائیل و لبنان و فلسطین را به راحتی از طریق دیپلماسی پیگیری و حل کنند.»

او در بخش دیگری تاکید کرد که علیه هیچ کشور و ملت «شعار مرگ سر ندهیم» و گفت: «مناسب نیست شعارهای ۴۷ سال قبل ادامه داشته باشند، زیرا شرایط تغییر کرده است.»

مولوی عبدالحمید خواستار پایان فشارها، آزادی زندانیان سیاسی و همچنین رعایت حقوق اقوام و مذاهب شد و از حکومت خواست «حقوق و آزادی‌های اقوام و مذاهب که در دین اسلام و همچنین در قوانین بین‌المللی و قانون اساسی کشور بر آنها تأکید شده است»، رعایت کند.