وزارت امور خارجه بحرین شنبه ششم تیر ضمن محکوم کردن این حمله هشدار داد اقدام جمهوری اسلامی نقض حاکمیت و تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین است.

این وزارتخانه افزود منامه «حق کامل و مشروع» دفاع از خود را مطابق حقوق بین‌الملل محفوظ می‌داند.

وزارت امور خارجه بحرین همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست عامل این حمله را پاسخگو کند.

بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز در بیانیه‌ای، با منامه ابراز همبستگی کرد و افزود چنین حملاتی تلاش‌های بین‌المللی برای برقراری مجدد ثبات در منطقه را به چالش می‌کشد.

وزارت‌ امور خارجه کشورهای مصر، اردن و امارات متحده عربی هم در بیانیه‌هایی جداگانه حمله پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کردند.

این کشورها با تاکید بر حمایت کامل خود از منامه، اقدام حکومت ایران را نقض آشکار حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن، و مغایر با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل خواندند.

آمریکا و حکومت ایران ۲۵ خرداد از دستیابی به تفاهمی برای پایان جنگ خبر دادند. این یادداشت تفاهم ۲۸ خرداد به امضای دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، رسید.

با این حال، حمله اخیر جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در منطقه، بار دیگر به تشدید تنش‌ها انجامیده و به تردیدها درباره پایداری توافق اخیر دامن زده است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، بامداد ششم تیر اعلام کرد در واکنش به این حمله، انبارهای ذخیره موشک و پهپاد و همچنین سایت‌های راداری حکومت ایران را هدف قرار داده است.

در سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد در پاسخ به حمله هوایی ایالات متحده به سواحل ایران، به نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه حمله کرده است.

واکنش شورای همکاری خلیج فارس

شورای همکاری خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای حمله پهپادی جمهوری اسلامی به بحرین را به‌شدت محکوم کرد.

جاسم محمد البدیوی، دبیرکل این شورا، گفت این حمله روند تلاش‌ها برای تقویت امنیت و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند.

او بر حمایت کامل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از بحرین و امنیت و ثبات آن تاکید کرد.

وزارت امور خارجه کویت نیز با انتشار بیانیه‌ای، حمله به بحرین را محکوم و اعلام کرد ادامه چنین اقداماتی، هم‌زمان با تلاش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها، صلح و ثبات خاورمیانه را با خطر مواجه می‌کند.

وزارت خارجه قطر هم حمله «غیرموجه» حکومت ایران را «نقض آشکار حاکمیت بحرین و تخطی فاحش از قواعد حقوق بین‌الملل» دانست و خواستار ادامه مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی، کاهش تنش‌ها و بهره‌گیری از دستاوردهای حاصل‌شده در چارچوب یادداشت تفاهم شد.

در مقابل، محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، ششم تیر با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، واشینگتن را به نقض توافق اخیر متهم کرد.

او تهدید کرد: «پاسخ نقض هر بند از تفاهم‌نامه، سریع و کوبنده خواهد بود.»

ائتلاف «ایمپکت ایران» ششم تیر در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را هم‌زمان با مذاکرات امنیتی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.

این ائتلاف شامل سازمان‌هایی از جمله پن آمریکا، مرکز حقوق بشر عبدالرحمن برومند، کانون مدافعان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران است.