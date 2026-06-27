جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ارزیابی خطبه‌های نماز جمعه در سراسر ایران، به ایران‌اینترنشنال گفت که مواضع امامان جمعه یک هفته پس از توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، بیش از آنکه بازتاب‌دهنده سیاست عملی حکومت باشد، با هدف مدیریت فضای داخلی و حفظ انسجام بدنه حامی نظام بیان می‌شود.

او گفت: «صحبت‌های ائمه جمعه را چندان نباید جدی گرفت؛ این سخنان بیشتر برای مصرف داخلی و حفظ روحیه نیروهای وفادار به حکومت مطرح می‌شود و در روند عملی توافق با آمریکا تأثیری ندارد.»

برزگر افزود ائمه جمعه که همگی منصوب رهبر پیشین جمهوری اسلامی هستند، همچنان بر اساس همان الگوی گذشته عمل می‌کنند و نقش نمایندگی بخشی از جریان‌های قدرت و گروه‌های فشار را بر عهده دارند. به گفته او، در شرایط کنونی که «تمام امور در دست سپاه پاسداران قرار دارد»، اظهارات امامان جمعه تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر روند تصمیم‌گیری‌های کلان ندارد.

او با اشاره به مخاطبان اصلی این سخنان افزود که این پیام‌ها عمدتا برای نیروهای وفادار به حکومت، که از آنان با عنوان «مردم مبعوث» یاد کرد، مطرح می‌شود؛ نیروهایی که در تجمعات حکومتی حضور می‌یابند و حکومت تلاش می‌کند از طریق رجزخوانی‌های سیاسی و ایدئولوژیک، روحیه و انسجام آنان را حفظ کند.

این تحلیلگر سیاسی همچنین گفت نگرانی اصلی جمهوری اسلامی، نه مذاکرات خارجی، بلکه احتمال بازگشت اعتراضات مردمی است. به اعتقاد او، حکومت می‌کوشد با نمایش حضور نیروهای حامی خود در خیابان‌ها و ایجاد فضای ارعاب، مانع شکل‌گیری دوباره اعتراضات گسترده شود.