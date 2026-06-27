کانال تلگرامی «چالش صنفی معلمان ایران» گزارش داد در ادامه روند پرونده‌سازی و فشارهای امنیتی علیه سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دزفول با صدور ابلاغیه‌ای او را «از صدور حکم محکومیت غیابی در پرونده‌ای دیگر مطلع کرده است.»

بر اساس این گزارش به نقل از این ابلاغیه الکترونیکی، سیاهپور به طور غیابی محکوم شده است و می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ اطلاع از مفاد دادنامه، نسبت به رأی صادره واخواهی کند. در غیر این صورت، پرونده برای اجرای حکم به جریان خواهد افتاد.

چالش صنفی معلمان ایران اشاره کرد که نوع و میزان محکومیت در متن ابلاغیه درج نشده و دسترسی به مفاد کامل دادنامه منوط به مراجعه به شعبه اعلام شده است.

این دومین پرونده‌ای است که پس از خروج سیاهپور از ایران علیه او تشکیل شده و به صدور حکم محکومیت انجامیده است. این فعال صنفی پیش از ترک ایران در پرونده‌ای دیگر در دستگاه قضایی مسجدسلیمان به یک سال زندان محکوم شده بود.

سیاهپور قبل از آن هم توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش سال حبس محکوم شده بود.