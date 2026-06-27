محسن رضایی، مشاور نظامی مجتبی خامنهای، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا با حمایت از آنچه «اقدامات نیروی نیابتی خود در منطقه» خواند و همچنین ادامه تنشآفرینی در تنگه هرمز، بندهای اول و پنجم تفاهمنامه را نقض کرده است.
رضایی نوشت که «پاسخ نقض هر بند از تفاهمنامه، سریع و کوبنده خواهد بود.»
مرکز مشترک اطلاعات دریایی (جیامآیسی)، وابسته به ائتلاف دریایی تحت رهبری آمریکا، اعلام کرد سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز پس از حمله به کشتیهای تجاری به سطح «قابل توجه» افزایش یافته است.
این مرکز در اطلاعیهای هشدار داد دریانوردان باید احتمال وجود مین در تنگه هرمز را در نظر بگیرند و انتظار حضور نیروهای دریایی برای ادامه عملیات مینروبی، ترافیک سنگین در مسیرهای عبور و برقراری تماس رادیویی از سوی نیروهای دریایی را داشته باشند.
جیامآیسی همچنین اعلام کرد مسیر جنوبی تنگه هرمز برای تسهیل همزمان عبور کشتیهای ورودی و خروجی گسترش یافته است و از کشتیها خواست برای اطلاع از مسیرهای ایمن با مرکز هدایت و راهنمایی کشتیرانی نیروی دریایی فرماندهی مرکزی آمریکا در ارتباط باشند.
همزمان با ادامه حملات متقابل روسیه و اوکراین، مسکو از تصرف یک روستا در شرق اوکراین خبر داد و کییف نیز اعلام کرد با موشکهای ساخت داخل، یک کارخانه تولید تجهیزات نظامی را در خاک روسیه هدف قرار داده است.
خبرگزاری رویترز شنبه ششم تیر ماه گزارش داد حملات روسیه به زیرساختهای انرژی اوکراین و مناطق مسکونی، دستکم سه کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت.
از سوی دیگر، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور کنترل روستای «نووسکلیواته» در منطقه «دنیپروپتروفسک» اوکراین را به دست گرفتند.
خبرگزاری دولتی ریانووستی این خبر را به نقل از وزارت دفاع روسیه منتشر کرد، اما رویترز تاکید کرد که نتوانسته است این ادعا را به طور مستقل تایید کند.
در مقابل، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، گفت نیروهای این کشور با استفاده از موشکهای ساخت داخل موسوم به «فلامینگو»، یک کارخانه دفاعی را در منطقه «ولگوگراد» روسیه هدف قرار دادهاند.
به گفته او، این کارخانه سامانههای توپخانهای و قطعات سامانههای پرتاب موشک تولید میکرد و حمله اوکراین باعث آتشسوزی در مجموعه صنعتی «تیتان-باریکادی» شد.
همزمان، شرکت دولتی نفت و گاز اوکراین اعلام کرد روسیه با شلیک موشکهای بالستیک و پهپاد به تاسیسات تولیدی این شرکت در مناطق «پولتاوا» و «خارکیف» حمله کرده و به آنها خسارت وارد آورده است.
این شرکت جزییاتی درباره میزان خسارت یا تاثیر آن بر تولید انرژی منتشر نکرد.
حملات روسیه به مناطق مسکونی اوکراین نیز ادامه یافت.
مقامهای اوکراینی اعلام کردند در حمله پهپادی به شهر «نیکوپول» در منطقه دنیپروپتروفسک، دو سرنشین یک مینیبوس کشته و ۱۲ نفر، از جمله دو کودک، زخمی شدند.
نیکوپول که در ساحل رود «دنیپرو» و روبهروی نیروگاه هستهای زاپوریژیا قرار دارد، از اهداف مکرر حملات روسیه بوده است.
در منطقه مرزی «سومی» نیز به گفته مقامهای محلی، یک مرد در حمله پهپادی روسیه به روستایی در حومه مرکز استان کشته شد.
همچنین در منطقه زاپوریژیا دو نفر در حملات روسیه زخمی شدند و نمای چند ساختمان مسکونی آسیب دید.
رویترز اعلام کرد که نتوانسته است گزارشهای میدانی منتشرشده از سوی هیچ یک از طرفین درگیر را به طور مستقل راستیآزمایی کند.
این تحولات در حالی رخ دادند که جنگ روسیه و اوکراین وارد پنجمین سال خود شده و حملات متقابل به عمق خاک دو کشور و زیرساختهای نظامی و انرژی، همچنان ادامه دارد.
دادگاه عالی هامبورگ محاکمه مرد ۵۴ ساله دانمارکی افغانتبار، متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی، را آغاز کرد.
جزییات بیشتر در گفتوگو با احمد صمدی، خبرنگار ایراناینترنشنال
اسرائیل و لبنان پس از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق بر سر یک چارچوب برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار خبر دادند. بنیامین نتانیاهو توافق با لبنان را دستاوردی بزرگ و ضربهای بزرگ به جمهوری اسلامی خواند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (یوکیامتیاو) شنبه ششم تیر اعلام کرد یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است.
بر اساس اعلام این سازمان، ناخدای نفتکش گزارش داد که در پی این حادثه، اتاق فرمان کشتی آسیب دیده است، اما همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون هیچگونه آلودگی زیستمحیطی گزارش نشده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتیها خواست با احتیاط از تنگه هرمز عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. این سازمان افزود که تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.