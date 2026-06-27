یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، در پیامی ویدیویی گفت: «همانگونه که نخستوزیر و من متعهد شدیم، دولت اسرائیل از لبنان عقبنشینی نکرده و منطقه امنیتی در جنوب لبنان، از جمله رشتهارتفاعات بوفور، را حفظ میکند.»او ادامه داد: «این توافق همچنین ضربهای راهبردی به محور جمهوری اسلامی وارد میکند. ایران تلاش کرد با تهدید و اعمال فشار بر ایالات متحده، اسرائیل را وادار به عقبنشینی از لبنان کند، اما شکست خورد.»کاتز افزود: «چارچوبی تعیین شده که ایالات متحده، اسرائیل و لبنان آن را امضا کردهاند؛ چارچوبی که خلع سلاح حزبالله در سراسر لبنان را الزامآور میکند و روشن میسازد که آینده لبنان دیگر از سوی تهران و حزبالله دیکته نخواهد شد.»وزیر دفاع اسرائیل اضافه کرد: «اگر جمهوری اسلامی تلاش کند برای جلوگیری از اجرای این توافق به اسرائیل حمله کند، ما با قدرت بسیار علیه آن اقدام خواهیم کرد و برتری قدرت موجود میان خود و جمهوری اسلامی را به نمایش خواهیم گذاشت.»
برخی رسانههای منطقه، از جمله العربیه و الجزیره، از حمله پهپادی اسرائیل به شهرک النبطیه در جنوب لبنان خبر دادهاند.
هنوز ارتش اسرائیل چنین گزارشی را تایید نکرده است.
ساعاتی پیش نیز خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد که یک پهپاد اسرائیلی روز شنبه منطقه النبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله قرار داد.
این گزارشها تنها یک روز پس از آن منتشر شده که اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده یک توافق امنیتی را با هدف کاهش تنشها در امتداد مرز مشترک خود، پس از ماهها درگیری با حزبالله، امضا کردند.
کانال تلگرامی عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی از گفتوگوی او با وزیر خارجه ونزوئلا خبر داد.
بر اساس این گزارش، عراقچی با اشاره به زلزله اخیر ونزوئلا گفت که جمهوری اسلامی «در این شرایط دشوار در کنار مردم ونزوئلا ایستاده است.»
عراقچی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی را برای مشارکت در عملیات امداد و نجات اعلام کرد.
همزمان با ادامه تنشها در منطقه، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، با انتشار بیانیهای توافق اخیر میان دولت لبنان و اسرائیل را رد کرد و آن را «تسلیم در برابر اسرائیل» خواند. دولت لبنان نیز اعلام کرد که پوسترهای خامنهای و تشکر از جمهوری اسلامی از بیروت جمعآوری شدهاند.
قاسم در این بیانیه که شنبه ششم تیر منتشر شد، دولت لبنان را به دادن «امتیازهای یکجانبه» و «تضعیف حاکمیت» این کشور متهم کرد و گفت توافق با اسرائیل «باطل و بیاعتبار» است.
او از بندهایی که عقبنشینی اسرائیل از جنوب لبنان را به خلع سلاح حزبالله مشروط میکند، انتقاد کرد و افزود این مفاد عملا به حضور نظامی اسرائیل مشروعیت میبخشد و از «تمام خطوط قرمز» عبور کرده است.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر با میانجیگری واشینگتن بر سر چارچوبی برای ادامه مذاکرات به توافق رسیدند. این چارچوب بهعنوان نخستین گام برای دستیابی به توافقهای بعدی و حرکت به سوی صلح توصیف شده است.
به گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، یک مقام ارشد این کشور پس از امضای توافق گفت اسرائیل «منطقه امنیتی» خود را در خاک لبنان حفظ خواهد کرد.
او تاکید کرد این وضعیت تا روزی که حزبالله و سایر «سازمانهای تروریستی» در لبنان خلع سلاح شوند و دیگر هیچ تهدیدی از خاک لبنان متوجه اسرائیل نباشد، ادامه خواهد یافت.
خبرگزاری رویترز ششم تیر نوشت بر اساس توافق اخیر، اسرائیل قرار است بهصورت مرحلهای از بخشهایی از جنوب لبنان عقبنشینی کند و همزمان، ارتش لبنان در این مناطق مستقر شود.
با این حال، نیروهای اسرائیلی تا زمان اجرای مراحل بعدی توافق مجاز خواهند بود در منطقه امنیتی گستردهای باقی بمانند.
قاسم: تفاهمنامه تهران و واشینگتن باید مبنا قرار گیرد
دبیرکل حزبالله در ادامه اظهاراتش اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
قاسم گفت: «ما در دشوارترین شرایط میدان نبرد را ترک نکردیم و اکنون نیز آن را ترک نخواهیم کرد.»
به گفته او، یادداشت تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند و باید مبنای پایان دادن به درگیریها قرار گیرد، نه توافقی که بهتازگی میان اسرائیل و دولت لبنان امضا شد.
در بند نخست تفاهمنامه تهران و واشینگتن آمده است ایالات متحده و جمهوری اسلامی و متحدان آنها در جنگ جاری پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها، از جمله لبنان، را اعلام میکنند و متعهد میشوند دست به اقدام نظامی علیه یکدیگر نزنند و تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان را تضمین کنند.
با این حال، مقامهای اسرائیلی در روزهای گذشته بارها تاکید کردهاند نیروهای این کشور از منطقه حائل در جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
جمعآوری تصاویر علی و مجتبی خامنهای
گزارشهای رسیده از لبنان حاکی از آن است که بنرهای حاوی تصاویر علی و مجتبی خامنهای از مسیر فرودگاه بینالمللی بیروت جمعآوری شده و جای خود را به تصاویری با پرچم لبنان و شعار «نخست لبنان» دادهاند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که وزیر کشور لبنان دستور داد پوسترهایی با شعار «سپاس از ایران وفادار» که تصویر علی و مجتبی خامنهای بر آنها نقش بسته بود، ظرف مدت دو روز برچیده شوند.
اکنون تصاویر منتشرشده نشان میدهند که نمادهای ملی لبنان جایگزین این پوسترها شدهاند.
این در حالی است که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان بر حمایت از حزبالله و دیگر گروههای نیابتی خود در منطقه، موسوم به «محور مقاومت»، تاکید میکنند.
علیرضا سلیمی، عضو هیاترییسه مجلس، ششم تیر در صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: «ایران بهتنهایی در جنگ نبوده و لبنان نیز بخشی از جنگ است. لبنان عمق استراتژیک ما است. اگر در بیروت حزبالله نجنگد، بدون شک با سربازان اسرائیلی باید در مرز تهران و کرمانشاه و مکانهای دیگر مقابله کنیم.»
در سوی دیگر، اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، ضمن استقبال از توافق اخیر لبنان و اسرائیل اعلام کرد قدم بعدی در لبنان، خلع سلاح گروههای غیردولتی است.
سازمان امنیت دریایی بریتانیا اعلام کرد که یک نفتکش، شنبه شش تیر، در تنگه هرمز در اثر اصابت یک پرتابه آسیب دید. حمله به این نفتکش دو روز پس از حمله سپاه پاسداران به یک کشتی باری در نزدیکی عمان و حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی رخ داده است.
بهگفته سازمان امنیت دریایی بریتانیا (UKMTO)، ناخدای نفتکش گزارش داده که در پی این حادثه، اتاق فرمان کشتی آسیب دیده است، اما همه خدمه در سلامت هستند و تاکنون هیچگونه آلودگی زیستمحیطی گزارش نشده است.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا از کشتیها خواست با احتیاط از تنگه هرمز عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را گزارش دهند. این سازمان افزود که تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.
هنوز جزییات بیشتری درباره این نفتکش منتشر نشده است.
مرکز مشترک اطلاعات دریایی، که از سوی ائتلافی از نیروهای دریایی مسئول حفاظت از کشتیرانی اداره میشود، نیز اعلام کرد در پی حوادث اخیر، سطح تهدید امنیتی را افزایش داده است.
همزمان رسانههای حکومتی در ایران بدون اینکه از حملهای مشخص به کشتیها سخن بگویند، گزارش دادند که سپاه پاسداران به سمت کشتیهایی که قصد داشتند از مسیرهایی عبور کنند که مورد تایید حکومت ایران نبود، «تیرهای هشداردهنده» شلیک کرده است.
در این گزارشها گفته شده که این اقدام باعث شده اکنون سایر کشتیها پیش از تلاش برای عبور از تنگه، از حکومت ایران مجوز دریافت کنند.
پیشتر نیروی دریایی سپاه اعلام کرده بود در پاسخ به حمله هوایی آمریکا به سواحل ایران، نقاط استقرار ارتش آمریکا در منطقه را هدف قرار داده است.
پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه پنج تیر حمله به کشتی باری اورلی لاو با پرچم سنگاپور را «نقض احمقانه آتشبس» خواند سنتکام اعلام کرد در واکنش به حمله پهپادی جمهوری اسلامی به یک کشتی تجاری در تنگه هرمز، چند هدف نظامی ساحلی را هدف گرفته است.
بحرین و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس حمله جدید جمهوری اسلامی به این کشور را بهشدت محکوم و بر حق خود برای پاسخ دادن به چنین حملاتی تاکید کردهاند.
این درگیریها شدیدترین تشدید تنش از زمان امضای توافق موقت صلح میان واشینگتن و تهران بوده است حملاتی علیه یکدیگر انجام دادند.
جمهوری اسلامی در روزهای اخیر و بهویژه پس از سفر مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به امارات، بحرین و کویت و انتشار بیانیه مشترک آمریکا و اعضای شورای همکاری خلیج فارس تلاش تازهای را برای اعمال کنترل بر مهمترین مسیر انتقال انرژی جهان آغاز کرده است؛ مسیری که طی دو هفته گذشته پس از ماهها اختلال، به تدریج در حال بازگشایی بود.
از زمان برقراری آتشبس در ۱۹ فروردین و نیز از هنگام امضای یادداشت تفاهم بین تهران و واشینگتن، دو طرف بارها یکدیگر را به نقض آتشبس متهم کردهاند و در موارد متعددی با هم درگیر شدهاند.
جمهوری اسلامی از جمله آمریکا را متهم کرده که به توافق موقت پایبند نبوده و از جمله نتوانسته آتشبسی را که وعده داده بود در لبنان حفظ کند.
علاوه بر تلاش جمهوری اسلامی برای حمایت از حزبالله، تاکید بر کنترل تنگه هرمز و گرفتن عوارض از شناورها، چشمانداز مذاکرات را مبهمتر کرده است.
جمهوری اسلامی هشدار داده که ممکن است در پی حمله آمریکا به اهدافی در جزیره سیریک در شامگاه جمعه، ممکن است مذاکرات فنی با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا و مهمترین حامی مذاکره و توافق با جمهوری اسلامی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت آمریکا به توافق آتشبس پایبند بوده و اگر درگیریها از سرگرفته شود، جمهوری اسلامی مسئول آن خواهد بود.
او نوشت: «ایران توافق آتشبس را امضا کرده است. ما به آن احترام گذاشتهایم. اگر درباره نحوه اجرای تفاهمنامه اختلافنظر دارند، میتوانند تلفن را بردارند و تماس بگیرند. اما خشونت، با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»
شماری از کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس حمله پهپادی اخیر جمهوری اسلامی به خاک بحرین را بهشدت محکوم کردند و آن را نقض حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت منطقه و مغایر با حقوق بینالملل دانستند.
وزارت امور خارجه بحرین شنبه ششم تیر ضمن محکوم کردن این حمله هشدار داد اقدام جمهوری اسلامی نقض حاکمیت و تهدیدی علیه امنیت شهروندان و ساکنان بحرین است.
این وزارتخانه افزود منامه «حق کامل و مشروع» دفاع از خود را مطابق حقوق بینالملل محفوظ میداند.
وزارت امور خارجه بحرین همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست عامل این حمله را پاسخگو کند.
بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا است.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی نیز در بیانیهای، با منامه ابراز همبستگی کرد و افزود چنین حملاتی تلاشهای بینالمللی برای برقراری مجدد ثبات در منطقه را به چالش میکشد.
وزارت امور خارجه کشورهای مصر، اردن و امارات متحده عربی هم در بیانیههایی جداگانه حمله پهپادی جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
این کشورها با تاکید بر حمایت کامل خود از منامه، اقدام حکومت ایران را نقض آشکار حاکمیت بحرین، تهدیدی علیه امنیت و ثبات آن، و مغایر با حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل خواندند.
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