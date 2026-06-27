توافق اسرائیل و لبنان بر پایان همیشگی جنگ و همزیستی مسالمتآمیز
اسرائیل و لبنان پس از چند روز مذاکره به میانجیگری آمریکا از توافق بر سر یک چارچوب برای دستیابی به امنیت و صلح پایدار خبر دادند. بنیامین نتانیاهو توافق با لبنان را دستاوردی بزرگ و ضربهای بزرگ به جمهوری اسلامی خواند.
اشکان صفایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد
تیم ملی کیپورد با ثبت یکی از بزرگترین شگفتیهای جام جهانی ۲۰۲۶، برای نخستین بار در تاریخ خود به مرحله حذفی این رقابتها صعود کرد و حالا باید در مرحله یکشانزدهم نهایی به مصاف مدافع عنوان قهرمانی، آرژانتین، برود.
نماینده آفریقا که تنها حدود ۵۳۰ هزار نفر جمعیت دارد و در رده شصتوهفتم جهان قرار گرفته، مرحله گروهی را بدون شکست پشت سر گذاشت. کیپورد ابتدا مقابل اسپانیا، قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰، به تساوی بدون گل رسید، سپس برابر اروگوئه، قهرمان دو دوره جهان، به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت و در آخرین دیدار نیز با تساوی بدون گل مقابل عربستان، صعود تاریخی خود را قطعی کرد.
در دیگر دیدار همزمان، اسپانیا با شکست اروگوئه صدرنشین گروه شد و کیپورد نیز با سه امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم، جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد.
لحظات پایانی مسابقه، صحنههایی احساسی و فراموشنشدنی را رقم زد. بازیکنان کیپورد با تلفن همراه، ثانیههای پایانی دیدار اسپانیا و اروگوئه را دنبال میکردند و با سوت پایان آن مسابقه، ورزشگاه هیوستون غرق در شادی شد. هواداران اشک شوق میریختند و بازیکنان نیز جشنی تاریخی برپا کردند.
شیرهای آبی حالا باید جمعه آینده در مرحله یکشانزدهم نهایی برابر آرژانتین و لیونل مسی صفآرایی کنند؛ دیداری که مهمترین مسابقه تاریخ فوتبال این کشور کوچک خواهد بود.
این تیم به دومین کشور در قرن ۲۱، پس از سنگال در جام جهانی ۲۰۰۲، تبدیل شد که در نخستین حضور خود در جام جهانی، مرحله گروهی را بدون شکست پشت سر میگذارد.
کیپورد همچنین ششمین تیم تاریخ جامهای جهانی است که پس از سه تساوی در مرحله گروهی، موفق به صعود به دور حذفی میشود. پیش از این، ولز در سال ۱۹۵۸، ایتالیا در ۱۹۸۲، ایرلند و هلند در ۱۹۹۰ و شیلی در ۱۹۹۸ به چنین رکوردی دست یافته بودند.
لاتان ابراهیموویچ، ستاره پیشین فوتبال سوئد که به عنوان کارشناس در شبکه فاکس اسپورت حضور داشت، در واکنش به این موفقیت گفت: «کیپورد؛ جزیرهای کوچک با رویاهایی بزرگ.»
بوباستا، سرمربی کیپورد، برای این دیدار نیمی از ترکیب اصلی تیمش را تغییر داد، اما همچنان به درخشش ووزینیا، دروازهبان ۴۰ ساله و باتجربه تیم، تکیه داشت. او با ثبت دومین کلینشیت خود در این جام، یکی از عوامل اصلی صعود تاریخی کیپورد بود.
کیپورد در دیدار برابر عربستان نیز تیم برتر میدان بود و چند فرصت مناسب گلزنی خلق کرد، اما در نهایت تساوی بدون گل برای تحقق رویای بزرگ این کشور آفریقایی کافی بود؛ رویایی که حالا با تقابل برابر آرژانتین و لیونل مسی وارد فصل تازهای شده است.
روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشود، با انتقاد از مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی نوشت که بیش از ۱۲ ساعت پس از حمله آمریکا به جنوب ایران، این مقامها واکنشی نشان ندادهاند و تنها وزارت خارجه جمهوری اسلامی بیانیهای صادر کرده است.
این روزنامه نوشت که تیم مذاکرهکننده در تفاهمنامه «نامعتبر» به سرعت از انسداد تنگه هرمز کوتاه آمد و اجازه داد «ترامپ مستاصل نفس تازه کند».
کیهان همچنین از موضع تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و نوشت که تنگه هرمز اهرم فشار تهران در برابر آمریکا است و نباید پیش از تعیین تکلیف «جنایتکاران جنگی»، دریافت غرامت و خسارت و اخذ تضمین معتبر درباره تکرار نشدن تهدیدها بازگشایی میشد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با هشدار نسبت به گسترش سریع مواد مخدر صنعتی و روانگردانهای جدید، اعلام کرد شمار افراد دارای اعتیاد در ایران به حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسیده است.
از سوی دیگر، سرعت عرضه مواد مخدر صنعتی جدید به حدی رسیده است که پیش از یافتن راهکار درمانی مناسب برای مواد قبلی، مواد جدیدی وارد بازار میشوند.
سلیمان عباسی، شنبه ششم تیر ماه در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت عوامل اجتماعی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، مشکلات خانوادگی و اختلالات روانی، سود کلان قاچاق مواد مخدر و همچنین آنچه او نقش «بیگانگان» در ورود مواد مخدر به کشور خواند، از مهمترین عوامل گسترش اعتیاد هستند.
به گفته این مقام دولتی، اعتیاد دیگر مانند گذشته محدود به اقشار کمبرخوردار نیست و در میان افراد تحصیلکرده و دارای موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسب نیز دیده میشود.
عباسی افزود با کاهش دسترسی به مواد سنتی، تولیدکنندگان به سمت ساخت مواد مخدر صنعتی با ترکیبات شیمیایی ناشناخته رفتهاند. موادی که با نامهایی مانند «فلاکا، زایلازین، میتازین، قرص کا، کمیکال، شیشه و انواع کاتینونها» در بازار عرضه میشوند.
او با اشاره به اینکه تنها از خانواده کاتینونها حدود ۱۷۸ ترکیب مختلف در جهان شناسایی شده است، گفت سرعت تولید و عرضه این مواد به اندازهای بالاست که هنوز هیچ پروتکل درمانی موثری برای بسیاری از آنها تدوین نشده و پیش از یافتن روش درمان، ترکیبات جدید وارد بازار میشوند.
عباسی همچنین تاکید کرد هنوز آمار دقیقی از میزان شیوع این مواد در ایران وجود ندارد، اما آگاهیبخشی به جوانان برای مقابله با «تبلیغات فریبنده درباره بیضرر بودن یا خواص بهظاهر مثبت این مواد» ضروری است.
به گفته او، مصرفکنندگان اغلب با وعدههایی مانند کاهش استرس، افزایش انرژی، کمک به تمرکز یا کاهش وزن، به مصرف این مواد ترغیب میشوند، اما در نهایت دچار وابستگی و عوارض جدی خواهند شد.
مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین حشیش و گُل را پرمصرفترین مواد مخدر در ایران دانست و سیگار را مهمترین دروازه ورود به اعتیاد توصیف کرد.
او هشدار داد عادیسازی مصرف سیگار، بهویژه از طریق الگوبرداری جوانان از چهرههای شناختهشده، حساسیت جامعه را نسبت به مصرف مواد کاهش میدهد و حتی امکان مخلوط کردن مواد روانگردان با سیگارهای معمولی، خطر گرایش به اعتیاد را بیش از پیش افزایش داده است.
همزمان با این سخنان، کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند معالجه بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و نگرانیها را درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی، افزایش داده است.
سعید صفاتیان، مدیرکل پیشین درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، پیشتر گفته بود: «از آنجا که قیمت تریاک در بازار غیرقانونی بسیار بالاست، برخی مصرفکنندگان ممکن است به سمت مواد خطرناکتری مانند شیشه سوق پیدا کنند.»
ریاستجمهوری لبنان اعلام کرد که ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در گفتوگوی تلفنی با محمد بن زاید آل نهیان، رییس امارات متحده عربی، درباره تحولات لبنان و منطقه، بهویژه توافق اولیه میان لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا که در واشینگتن اعلام شد، رایزنی کرد.
بر اساس این بیانیه، محمد بن زاید بر حمایت امارات از مواضع ژوزف عون و دولت لبنان تاکید کرد و گفت کشورش آماده است در زمینههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به لبنان کمک کند تا از شرایط دشوار کنونی عبور کند.
ریاستجمهوری لبنان افزود ژوزف عون نیز از حمایتهای امارات قدردانی کرد و از کمکهای این کشور به لبنان و مردم آن در حوزههای مختلف تشکر کرد.