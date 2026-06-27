دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تروثسوشال نوشت که هواپیماهای آمریکایی مواضع مربوط به انبارهای موشکی و پهپادی و همچنین سایتهای راداری ساحلی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.
او افزود: «ممکن است زمانی فرا برسد که دیگر نتوانیم منطقی باشیم و مجبور شویم کاری را که با موفقیت آغاز کردهایم، به صورت نظامی به پایان برسانیم.»
او تهدید کرد: «اگر این اتفاق بیفتد، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت.»
کانال تلگرامی «چالش صنفی معلمان ایران» گزارش داد در ادامه روند پروندهسازی و فشارهای امنیتی علیه سارا سیاهپور، فعال صنفی معلمان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دزفول با صدور ابلاغیهای او را «از صدور حکم محکومیت غیابی در پروندهای دیگر مطلع کرده است.»
بر اساس این گزارش به نقل از این ابلاغیه الکترونیکی، سیاهپور به طور غیابی محکوم شده است و میتواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ اطلاع از مفاد دادنامه، نسبت به رأی صادره واخواهی کند. در غیر این صورت، پرونده برای اجرای حکم به جریان خواهد افتاد.
چالش صنفی معلمان ایران اشاره کرد که نوع و میزان محکومیت در متن ابلاغیه درج نشده و دسترسی به مفاد کامل دادنامه منوط به مراجعه به شعبه اعلام شده است.
این دومین پروندهای است که پس از خروج سیاهپور از ایران علیه او تشکیل شده و به صدور حکم محکومیت انجامیده است. این فعال صنفی پیش از ترک ایران در پروندهای دیگر در دستگاه قضایی مسجدسلیمان به یک سال زندان محکوم شده بود.
سیاهپور قبل از آن هم توسط دادگاه انقلاب اسلامی تهران به شش سال حبس محکوم شده بود.
تیم ملی فوتبال کرواسی در هفته سوم دور گروهی جام جهانی با نتیجه دو بر یک برابر غنا به پیروزی رسید تا با شش امتیاز به عنوان تیم دوم گروه L راهی مرحله حذفی شد تا فعلا یکی از سه فرصت راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به دور حذفی جام جهانی از دست برود.
انگلستان هم با پیروزی دو بر صفر برابر پاناما، با هفت امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله یکشانزدهم نهایی شد.
غنا نیز با چهار امتیاز به عنوان یکی از هشت تیم برتر سوم، راهی دور حذفی شد.
به این ترتیب تیم ملی فوتبال ایران تنها در حالتی راهی مرحله حذفی میشود که یا کنگو برابر ازبکستان پیروز نشود و یا دیدار الجزایر و اتریش برنده داشته باشد.
یک مقام آمریکایی به فاکسنیوز گفت حملههای جدید آمریکا به اهدافی در ایران، از حملههای شبگذشته گستردهتر بود و این حملهها پایان یافته است.
به گفته این مقام، ارتش آمریکا سامانههای پدافند هوایی، انبارهای نگهداری پهپاد، موشکهای کروز، رادارهای هدایت آتش، توانمندیهای مینگذاری و سامانههای موشکی زمین به هوا را هدف قرار داد.
او همچنین گفت: «ایران فرصت داشت حملهها را متوقف کند، اما این کار را نکرد. در عوض، صبح شنبه به نفتکش کیکو با پرچم پاناما در تنگه هرمز حمله کرد.»
سناتور جیم بنکس، نماینده جمهوریخواه مجلس سنای آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت که رویکرد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مبنی بر ترکیب دیپلماسی با فشار نظامی، در برخورد با تهران پس از حملات اخیر در تنگه هرمز موثر بوده است.
او گفت اگر تهران به تعهداتش در قبال توافق پایبند نباشد، ما به بمباران ادامه خواهیم داد.
بنکس افزود هرگونه توافق بلندمدت با ایران باید تضمین کند که تهران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و تنگه هرمز را برای کشتیرانی تجاری باز نگه دارد.
او همچنین از درخواست پنتاگون برای ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی حمایت کرد و گفت که ایالات متحده از منابع قابل توجهی برای پاسخ به درگیریها در اوکراین و خاورمیانه استفاده کرده است و نیاز به بازسازی موجودی سلاحهای خود دارد.
نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) در بیانیهای گفت که نیروهای آمریکایی «به دستور فرمانده کل قوا، حملات دیگری را علیه چندین هدف در ایران انجام دادند.»
بر اساس این بیانیه، «پس از حملات دیروز [جمعه] ایالات متحده در پاسخ به حمله ایران به کشتی ام/وی اور لاولی، به ایران فرصتی داده شد تا به توافق آتشبس پایبند باشد، اما وقتی نیروهایش ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا، یک پهپاد انتحاری را به سمت کشتی ام/تی کیکو شلیک کردند، این فرصت را از دست دادند. این نفتکش با پرچم پاناما در نزدیکی تنگه هرمز با بیش از دو میلیون بشکه نفت خام در حال عبور بود.»
سنتکام افزود: «نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده امروز در پاسخ مستقیم به ادامه تجاوز ایران به کشتیهای تجاری، حملاتی را انجام دادند. هواپیماهای نظامی ایالات متحده زیرساختهای نظارتی نظامی، سیستمهای ارتباطی، سایتهای پدافند هوایی، تأسیسات ذخیرهسازی پهپاد و قابلیتهای مینریزی ایران را هدف قرار دادند.»
سنتکام تاکید کرد: «عبور کشتیهای تجاری از تنگه هرمز ادامه دارد»، و گفت: «نیروهای آمریکایی هوشیار، مرگبار و آماده هستند.»