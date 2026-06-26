گروسی: هدف توافق آمریکا و جمهوری اسلامی جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای است
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در جریان سفر به ژاپن گفت هدف از توافق اخیر میان آمریکا و جمهوری اسلامی، جلوگیری از دستیابی تهران به تسلیحات هستهای است. گروسی با اشاره به تاکید مقامهای جمهوری اسلامی بر صلحآمیز بودن برنامه هستهای گفت اعلام حسن نیت بهتنهایی برای جامعه جهانی کافی نیست.
اداره دریانوردی و بنادر سنگاپور در بیانیهای، حمله پنجشنبه چهارم تیر به کشتی کانتینربر «اور لاولی» با پرچم سنگاپور در تنگه هرمز را بیدلیل، غیرقابل توجیه و نقض حقوق بینالملل خواند وافزود امنیت کشتیرانی بینالمللی، دریانوردان و کشتیها نباید به خطر بیفتد.
در این بیانیه آمده است کشتی «اور لاولی» پس از اصابت یک پرتابه ناشناس، با وجود آسیب جزئی، از تنگه هرمز عبور کرده و به مسیر خود ادامه داده است.
مقامهای ارشد اسرائیل از ادامه حضور نظامی این کشور در جنوب لبنان و احتمال حمله به ایران گفتند. همزمان، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا نیز تحرکات هواپیماهای نظامی اسرائیل در آسمان برخی کشورهای همسایه را «تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران» خواند.
در همین حال، انتشار تصاویر تازه از حضور برخی مقامهای ارشد جمهوری اسلامی در عزاداریهای ماه محرم، از جمله محمدباقر قالیباف، اسماعیل قاآنی و محمدباقر ذوالقدر که در ماههای جنگ کمتر در انظار عمومی دیده شدند، با گزارشها درباره پرواز جنگندههای اسرائیلی در آسمان برخی کشورهای همسایه و حرکت آنها در جهت ایران همزمان شد.
قطعی نیست که این دو تحول در ارتباط با یکدیگر بوده باشند، اما قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا در واکنش به گزارشهای مربوط به این پروازها، آنها را «اقدامی خطرناک» و «تهدید علیه جمهوری اسلامی» خواند و هشدار داد که ایران هرگونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد.
از سوی دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، پنجشنبه چهارم تیر در مراسمی که به مناسبت پایان هفتاد و پنجمین دوره افسران رزمی ارتش اسرائیل در پایگاه «لسکوف» در دانشکده افسری این کشور برگزار شد، گفت: «در روز دوم جنگ گفتم ما چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد و به برکت شجاعت شما، رزمندگان ما، فرماندهان ما، خلبانان ما، سربازان ما و ملت ما که استوار ایستاد، ما در حال تغییر چهره خاورمیانه هستیم و دولت اسرائیل از همیشه نیرومندتر است.»
به گزارش ارتش اسرائیل، او با اشاره به دو عملیات این کشور - در جریان جنگ ۱۲ روزه و بعدتر در جنگ اسفند و فروردین ماه - گفت: «در دو عملیات شگفتانگیز ما خطر فوری موجودیتی را از بالای سر خود دور کردیم، زیرا اگر اقدام نمیکردیم، [حکومت] ایران امروز بمبهای اتمی برای نابودی اسرائیل در اختیار داشت. ما این تهدید را برای تضمین بقای اسرائیل دور کردیم.»
نتانیاهو همچنین درباره جنوب لبنان گفت: «ما از قله بوفور بر جنوب لبنان تسلط داریم و تا هر زمان که لازم باشد، در منطقه امنیتی جنوب لبنان باقی خواهیم ماند. ما قصد عقبنشینی از آنجا را نداریم. ما از مناطق تحت کنترل به مناطق مسلط رسیدهایم و تا هر زمان که لازم باشد این مناطق مسلط را حفظ خواهیم کرد. از آنجا از ساکنان شمال و همه شهروندان اسرائیل دفاع خواهیم کرد.»
او افزود: «وزیر دفاع و من بهروشنی به ارتش اسرائیل دستور دادهایم: شما برای خنثی کردن هر تهدیدی علیه رزمندگان ما یا ساکنان شمال، آزادی عمل کامل دارید.»
نخستوزیر اسرائیل در بخش دیگری از سخنانش مستقیما به ایران اشاره کرد و گفت: «درباره رژیم شرارت در ایران، فقط این را میگویم: با توافق یا بدون توافق، تا زمانی که من نخستوزیر اسرائیل هستم، [حکومت] ایران سلاح هستهای نخواهد داشت. به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد ایران بمبهای هستهای تولید کند.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز در همین مراسم گفت: «سیاست ما برای دفاع از مرزهای دولت اسرائیل روشن است: ارتش اسرائیل بدون محدودیت زمانی در مناطق امنیتی لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از آنجا از ساکنان و شهرکهای ما در برابر عناصر جهادی دفاع کند.»
او گفت: «ما بر سر عالیترین منفعت امنیتی اسرائیل، یعنی دفاع از سربازانمان و حفاظت از شهروندانمان، مصالحه نخواهیم کرد و از مناطق امنیتی عقبنشینی نمیکنیم.»
کاتز تاکید کرد: «ما با خروج نیروهای ارتش اسرائیل از منطقه امنیتی در لبنان مخالفیم. با وجود همه فشارهایی که اکنون وجود دارد و در آینده نیز وجود خواهد داشت، ما از منطقه امنیتی در لبنان عقبنشینی نخواهیم کرد.»
وزیر دفاع اسرائیل همچنین خطاب به تهران گفت: «اگر ایران در واکنش به اقدامات ما در لبنان، یا به هر دلیل دیگری، به اسرائیل حمله کند، با تمام توان به آن پاسخ خواهیم داد. پاسخی که برتری قدرت ما را بهروشنی نشان خواهد داد.»
همزمان با این اظهارات، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اعلام کرد: «تحرکات و حضور هواپیماهای نظامی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران را اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران میدانیم.»
این قرارگاه افزود: «چنانچه آمریکا قادر به مهار و کنترل رژیم صهیونیستی نباشد، جمهوری اسلامی ایران هرگونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود میداند.»
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت آمریکا به دنبال پایان جنگ نیست، زیرا به گفته او، «همه دنیای آنها وابسته به جنگ است.»
او همچنین با اشاره به بیانیه قرارگاه خاتمالانبیا درباره استفاده جنگندههای اسرائیلی از آسمان کشورهای همسایه، گفت این بیانیه نشاندهنده «آمادگی کامل» جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح برای دفاع از تمامیت ارضی کشور است و هرگونه تهدید یا تحرک، «قطعا با پاسخی سخت» همراه خواهد بود.
کوثری افزود: «آمریکا به دنبال مهار و کنترل اسرائیل نیست، زیرا میخواهد منطقه همواره در وضعیتی از ترس نسبت به خود باقی بماند.»
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس جمهوری اسلامی همچنین گفت اسرائیل به هیچ قانون و تعهدی پایبند نیست.
او در ادامه افزود: «ما تفاهمنامهای با آمریکا امضا کردهایم که یکی از بندهای آن مهار اسرائیل است، اما حتی خود آمریکا نیز قادر به انجام این کار نیست.»
سایت رسمی فدراسیون فوتبال در اتفاقی عجیب، هنگام انتشار مصاحبه امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، دچار خطایی شد که بازتاب گستردهای در فضای مجازی داشت.
در متن منتشرشده، مشخص شد پیادهسازی مصاحبه با استفاده از ابزار هوش مصنوعی چتجیپیتی انجام شده است، اما مسئولان سایت بدون بازبینی نهایی، بخشی از متن تولیدشده توسط این ابزار و حتی دستورالعمل مربوط به آن را نیز همراه با مصاحبه روی خروجی سایت منتشر کردهاند.
این اشتباه در حالی رخ داد که فدراسیون فوتبال از جمله فدراسیونهای برخوردار از منابع مالی قابل توجه به شمار میرود و با وجود در اختیار داشتن نیروی انسانی و امکانات اداری، برای پیادهسازی و تنظیم متن مصاحبه سرمربی تیم ملی از هوش مصنوعی استفاده کرده است.
این موضوع به خودی خود محل ایراد نیست، اما انتشار متن خام و پاسخ هوش مصنوعی در سایت رسمی فدراسیون، از ضعف در فرایند بازخوانی و کنترل محتوای منتشرشده حکایت دارد.
امروز استفاده از هوش مصنوعی برای تولید و ویرایش محتوا در بسیاری از رسانهها رایج است، اما در این مورد، متن بدون بازبینی نهایی منتشر شده است؛ اشتباهی که برای سایت رسمی فدراسیون فوتبال، بهویژه در انتشار مصاحبه سرمربی تیم ملی، قابل توجه است.