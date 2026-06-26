بخش رسانه‌ای تیم ملی در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری رژه روز افتخار و فعالیت جامعه رنگین کمانی اعلام کرد: «فدراسیون فوتبال نگرانی‌ها و موضع خود را از طریق نامه‌ها و نشست‌های متعدد به صورت رسمی به فیفا اعلام کرده است. موضع ایران این است که هیچ‌گونه فعالیت تبلیغاتی مرتبط با این پروژه نباید در داخل ورزشگاه یا به عنوان بخشی از فضای مسابقه برگزار شود. ایران و مصر دو کشور مسلمان با اشتراکات عمیق فرهنگی هستند و فیفا باید دیدگاه‌ها و نگرانی‌های تیم‌های شرکت‌کننده را مدنظر قرار دهد.»

با این حال، تلاش‌های مشترک ایران و مصر برای جلوگیری از رژه روز افتخار و حذف تبلیغات در سیاتل نافرجام مانده است.

فیفا در بیانیه‌ای با رد این درخواست‌ها اعلام کرد که جام جهانی ۲۰۲۶ رویدادی فراگیر است و هواداران با هر گرایش جنسی و هویت جنسیتی پذیرفته هستند.

طبق آیین‌نامه فیفا، حمل بیانیه‌های کلی در حمایت از حقوق بشر و اهتزاز پرچم‌های رنگین‌کمانی در داخل ورزشگاه‌ها مجاز است.

در همین راستا، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، برای کاهش تنش‌ها تاکید کرد که مراسم رسمی «پراید» در داخل ورزشگاه برگزار نخواهد شد و تنها حضور نمادهای هواداران مجاز است.

از سوی دیگر، هدا مک‌لندون از کمیته برگزاری جام جهانی سیاتل، در گفت‌وگو با شبکه خبری کیرو۷، بر فرهنگ فراگیر این شهر تاکید کرد و گفت: «ایران و مصر تنها دو مورد از ۶۵ کشوری در جهان هستند که همجنس‌گرایی را جرم‌انگاری کرده‌اند. این مسابقات فرصتی است که همه بتوانند در زمینه پذیرش جامعه ال‌جی‌بی‌تی‌کیو عملکرد بهتری داشته باشند.»