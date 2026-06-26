اتحادیه اروپا: رسیدن محمولههای نفت از خاورمیانه به اروپا زمانبر است
گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا جمعه پنجم تیر اعلام کرد که با وجود آغاز تدریجی ازسرگیری جریان انتقال نفت پس از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسیدن محمولههای نفتی از خاورمیانه به اروپا همچنان به زمان نیاز دارد.
این گروه در بیانیهای اعلام کرد گزارشها نشان میدهد جریان تجارت نفت پس از امضای تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته، به تدریج در حال بازیابی است، اما انتقال این محمولهها به بازار اروپا با تاخیر انجام خواهد شد.
گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد وضعیت بازار نفت خام در حال حاضر باثبات است؛ وضعیتی که به گفته این نهاد، عمدتا ناشی از برداشت از ذخایر جهانی نفت در ماههای اخیر است.