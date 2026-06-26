رییسجمهور لبنان از طرح فرانسه و ایتالیا برای سازوکار امنیت جنوب لبنان استقبال کرد
جوزف عون، رییسجمهور لبنان، از بیانیه مشترک امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، و جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، درباره تلاش برای تشکیل یک ائتلاف بینالمللی برای تدوین سازوکار دوره پس از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفل) استقبال کرد.
جوزف عون این ابتکار را «نشاندهنده تعهد صادقانه جامعه جهانی به حمایت از حاکمیت و ثبات لبنان و قدردانی واقعی از نقش نیروهای مسلح لبنان در حفظ امنیت و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک کشور، بهویژه در مناطق مرزی جنوبی» توصیف کرد.
رییسجمهور لبنان همچنین از تاکید مشترک فرانسه و ایتالیا بر ضرورت جلوگیری از ایجاد هرگونه خلای خطرناک در دوره پس از یونیفل قدردانی کرد و گفت این رویکرد با موضع ثابت لبنان همسو است.
او تاکید کرد لبنان از هر سازوکار بینالمللی که توانمندی نیروهای مسلح این کشور را تقویت، تمامیت ارضی آن را حفظ و مانع تبدیل شدن لبنان به صحنه تشدید تنش یا رقابتهای منطقهای شود، استقبال میکند.
رییسجمهور لبنان همچنین بر آمادگی کشورش برای هماهنگی با شرکای بینالمللی، در راستای تامین منافع مردم لبنان و تقویت ثبات منطقه، تاکید کرد.