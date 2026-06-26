نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا را به منزله «اعلام شکست اسرائیل و آمریکا» خواند و گفت: «ما توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و به یک پیروزی بزرگ دست یابیم. ما پروژه اسرائیلی-آمریکایی را در هم شکستیم و وارد مرحله‌ای جدید شدیم.»

نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت عاشورا گفت: «آن‌ها خواهان یک جنگ گسترده بودند تا موجودیت ما را از بین ببرند.»

دبیرکل حزب‌الله همچنین گفت: «ایران توانست به این تفاهم‌نامه دست یابد که در واقع، اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است.»