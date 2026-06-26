وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به بیانیه مشترک وزیر خارجه آمریکا و وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد آنچه در بند پنج یادداشت تفاهم میان تهران و واشینگتن مورد توافق قرار گرفته، مبنای مدیریت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود.
این وزارتخانه، بیانیه مشترک وزیر امور خارجه آمریکا و وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس را «مداخلهجویانه، غیرمسئولانه و تحریکآمیز» نامید.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین نوشت: «ادعای تعهد پایدار آمریکا به امنیت کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس، چیزی بیش از لفاظی و وارونهنمایی واقعیت نیست.»
در این بیانیه، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به «تجدیدنظر» در رویکردهای خود نسبت به امنیت منطقه فراخوانده شدند و آمده است امنیت جمعی «بدون دخالت خارجی» قابل تحقق است.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و آمریکا را به منزله «اعلام شکست اسرائیل و آمریکا» خواند و گفت: «ما توانستیم این تجاوز را متوقف کنیم و به یک پیروزی بزرگ دست یابیم. ما پروژه اسرائیلی-آمریکایی را در هم شکستیم و وارد مرحلهای جدید شدیم.»
نعیم قاسم در سخنرانی تلویزیونی خود به مناسبت عاشورا گفت: «آنها خواهان یک جنگ گسترده بودند تا موجودیت ما را از بین ببرند.»
دبیرکل حزبالله همچنین گفت: «ایران توانست به این تفاهمنامه دست یابد که در واقع، اعلام رسمی شکست آمریکا و اسرائیل است.»
جوزف عون، رییسجمهور لبنان، از بیانیه مشترک امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، و جورجا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، درباره تلاش برای تشکیل یک ائتلاف بینالمللی برای تدوین سازوکار دوره پس از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان (یونیفل) استقبال کرد.
جوزف عون این ابتکار را «نشاندهنده تعهد صادقانه جامعه جهانی به حمایت از حاکمیت و ثبات لبنان و قدردانی واقعی از نقش نیروهای مسلح لبنان در حفظ امنیت و گسترش حاکمیت دولت بر سراسر خاک کشور، بهویژه در مناطق مرزی جنوبی» توصیف کرد.
رییسجمهور لبنان همچنین از تاکید مشترک فرانسه و ایتالیا بر ضرورت جلوگیری از ایجاد هرگونه خلای خطرناک در دوره پس از یونیفل قدردانی کرد و گفت این رویکرد با موضع ثابت لبنان همسو است.
او تاکید کرد لبنان از هر سازوکار بینالمللی که توانمندی نیروهای مسلح این کشور را تقویت، تمامیت ارضی آن را حفظ و مانع تبدیل شدن لبنان به صحنه تشدید تنش یا رقابتهای منطقهای شود، استقبال میکند.
رییسجمهور لبنان همچنین بر آمادگی کشورش برای هماهنگی با شرکای بینالمللی، در راستای تامین منافع مردم لبنان و تقویت ثبات منطقه، تاکید کرد.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، در نشست خبری پیش از دیدار سرنوشتساز با مصر در جام جهانی ۲۰۲۶، بازی فردا را به شطرنج تشبیه کرد و از آمادگی بهتر ملیپوشان نسبت به دیدارهای گذشته خبر داد.
قلعهنویی با تاکید بر قدرت تیمی حریف گفت: «اعتقاد ما این است که تیم ملی مصر، تیمی با برنامه است و علاوه بر محمد صلاح، بازیکنان بزرگ و باکیفیت دیگری هم در اختیار دارد. قطعا اطلاع دارید که آنها در سه بازی قبلی خود پنج گل به ثمر رساندهاند. یکی از این مسابقات نیز دیدار دوستانه مقابل برزیل بوده که نشان میدهد مصر، علاوه بر صلاح، بازیکنان خطرناک دیگری هم دارد. برنامه ما این است که بتوانیم کل تیم مصر را کنترل کنیم، نه فقط یک بازیکن را. هدف ما این است که بازی را کنترل کرده و به آنچه مدنظرمان است برسیم.»
او در پاسخ به سوالی درباره مراسم پراید و رژه افتخار در سیاتل گفت: «تمام فکر و ذکر ما این است که به فوتبال و زیباییهای آن فکر کنیم. به مردم کشور و موفقیت تیم ملی فکر میکنیم و به چیزی جز این مسائل توجه نداریم. زمانی که مسابقه آغاز شود، تمام تمرکز ما روی زمین مسابقه خواهد بود و با اتفاقات بیرون از زمین کاری نداریم. بازیها آنقدر دشوار هستند که فکر نمیکنم تمرکزی برای مسائل خارج از زمین باقی بماند. تمرکز ما فقط روی فوتبال است و درباره موضوعاتی که در دین ما ممنوع است، صحبت نمیکنیم.»
سرمربی تیم ملی با اشاره به شناخت خود از حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، و ابراز رضایت از زمان بیشتر برای ریکاوری افزود: «در این مسابقه حقی به ما داده شد که در دو دیدار قبلی از آن برخوردار نبودیم. اکنون شرایط ما نسبت به دو مسابقه قبلی بهتر است. مصر را کاملا زیر نظر داشتیم و میدانیم تیمی با برنامه و خطرناک است. همانطور که نقاط قوت زیادی دارد، نقاط ضعفی هم دارد که با کار روی بازیکنان خودمان تلاش میکنیم از آنها استفاده کنیم.»
گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا جمعه پنجم تیر اعلام کرد که با وجود آغاز تدریجی ازسرگیری جریان انتقال نفت پس از یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، رسیدن محمولههای نفتی از خاورمیانه به اروپا همچنان به زمان نیاز دارد.
این گروه در بیانیهای اعلام کرد گزارشها نشان میدهد جریان تجارت نفت پس از امضای تفاهمنامه میان آمریکا و جمهوری اسلامی در هفته گذشته، به تدریج در حال بازیابی است، اما انتقال این محمولهها به بازار اروپا با تاخیر انجام خواهد شد.
گروه هماهنگی نفت اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد وضعیت بازار نفت خام در حال حاضر باثبات است؛ وضعیتی که به گفته این نهاد، عمدتا ناشی از برداشت از ذخایر جهانی نفت در ماههای اخیر است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد شرکت آرامکوی عربستان سعودی پس از نزدیک به چهار ماه، بارگیری نفت خام را در پایانه راس تنوره از سر گرفته است.
دالغا خاتیناوغلو، کارشناس انرژی، گفت: «بارگیری نفت از پایانه راس تنوره، بزرگترین پایانه صادرات نفت عربستان سعودی، مسیر انتقال نفت به بازارهای آسیایی را کوتاهتر میکند.» او افزود: «ازسرگیری بارگیری از این پایانه میتواند به کاهش قیمت جهانی نفت کمک کند.»